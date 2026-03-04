Librairie atypique s'il en est, Rupture & Imbernon est installée au 3e étage de l'unité d'habitation Le Corbusier, au 280 boulevard Michelet, dans le 8e arrondissement de Marseille. Ouverte en 2000 par Katia Imbernon et Jean-Lucien Bonillo en même temps que la maison d'édition homonyme, la librairie Imbernon se consacre à l'art et à l'architecture, en réservant évidemment une place conséquente à l'œuvre de Le Corbusier.

En 2022, le réseau Rupture reprend cet établissement emblématique, à l'initiative d'Alexandre Sap, Benoit Migneaux et Anne-Marie Gaultier. Le premier assure aujourd'hui la gestion de la librairie et de la maison d'édition, avec un emploi à mi-temps en renfort.

Le 25 février dernier, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire, un « acte de gestion qui permet de valider un plan de continuation », nous précise Alexandre Sap, joint par téléphone.

L'économie de la structure serait ainsi perturbée par une « petite dette », que la procédure de redressement permettrait d'amortir en douceur. « Nous sommes prêts pour la relance, avec tout un programme de lectures et d'expositions », assure encore le gérant. La maison d'édition comme la librairie « ne sont pas en danger », ajoute-t-il.

Le commerce a récemment déménagé, tout en conservant une place au 3e étage de la Cité Radieuse, dans un nouveau local, « au loyer moins élevé ».

Une fin d'année difficile

Pour expliquer ces difficultés conjoncturelles, Alexandre Sap pointe un contexte d'« incertitude économique » qui n'inciterait pas vraiment à la dépense. « Pour la première fois de ma vie professionnelle, j'ai pu constater que des personnes négociaient les prix des livres à la caisse, en tentant d'obtenir une remise », assure-t-il. « Il arrive aussi souvent que les clients se présentent en caisse avec trois ouvrages, avant de renoncer à acheter l'un d'entre eux, finalement. »

</center>

Le gérant évoque en outre une édition décevante des Journées du patrimoine, couplée à une baisse de fréquentation de la Cité Radieuse, de l'ordre de 15 %, estime-t-il. « La localisation assez excentrée du lieu n'aide pas forcément, mais nous constatons par ailleurs un nombre de touristes en recul. » Motif de réjouissance, la clientèle d'habitués reste fidèle, quand Rupture & Imbernon attire toujours un public estudiantin.

La librairie affichait, en 2025, un chiffre d'affaires supérieur à 150.000 €. En 2025, cette catégorie d'établissements (au CA inférieur à 300.000 €) a connu un fort recul de son chiffre d'affaires (- 20 % en moyenne), tandis que le poids des charges externes augmentait singulièrement, indiquait l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur dans un rapport publié en février dernier.

Une analyse que confirme Alexandre Sap en relevant, lui aussi, cette importante hausse des charges.

À LIRE - Maroc : Les Colonnes, mythique librairie de Tanger, se redresse

L'élan du réseau Rupture, qui compte une librairie à Venise et une autre à Tanger, se poursuit par ailleurs. L'établissement vénitien, Libreria Rupture Arts & Books Venezia, déménagera ainsi dans le centre-ville de la cité des Doges : elle prendra place non loin de la Fondation Prada, d'ici la 61e Biennale d'art de Venise, au mois de mai prochain. « Nous doublons notre surface, en passant à 60 m2, ainsi que le nombre de références, en travaillant avec des éditeurs indépendants italiens, Phaidon ainsi que les Éditions de la Librairie des Colonnes », nous précise Alexandre Sap.

Photographie : La Cité Radieuse, à Marseille, ensemble conçu par Le Corbusier entre 1945 et 1952 (Duc, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com