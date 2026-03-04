Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Economie

Marseille : face à la dette, la librairie Rupture & Imbernonva mieux que bien

Installée depuis 25 ans au sein de la Cité Radieuse de Marseille, la librairie Rupture & Imbernon s'est engagée dans un plan de continuation, validé dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Alexandre Sap, gérant de l'enseigne et de la maison d'édition Imbernon depuis février 2022, assure que la structure « va mieux que bien » et que la librairie « ne mourra pas ».

Le 04/03/2026 à 16:01 par Antoine Oury

|

Publié le :

04/03/2026 à 16:01

Antoine Oury

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Librairie atypique s'il en est, Rupture & Imbernon est installée au 3e étage de l'unité d'habitation Le Corbusier, au 280 boulevard Michelet, dans le 8e arrondissement de Marseille. Ouverte en 2000 par Katia Imbernon et Jean-Lucien Bonillo en même temps que la maison d'édition homonyme, la librairie Imbernon se consacre à l'art et à l'architecture, en réservant évidemment une place conséquente à l'œuvre de Le Corbusier.

En 2022, le réseau Rupture reprend cet établissement emblématique, à l'initiative d'Alexandre Sap, Benoit Migneaux et Anne-Marie Gaultier. Le premier assure aujourd'hui la gestion de la librairie et de la maison d'édition, avec un emploi à mi-temps en renfort. 

Le 25 février dernier, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire, un « acte de gestion qui permet de valider un plan de continuation », nous précise Alexandre Sap, joint par téléphone.

L'économie de la structure serait ainsi perturbée par une « petite dette », que la procédure de redressement permettrait d'amortir en douceur. « Nous sommes prêts pour la relance, avec tout un programme de lectures et d'expositions », assure encore le gérant. La maison d'édition comme la librairie « ne sont pas en danger », ajoute-t-il.

Le commerce a récemment déménagé, tout en conservant une place au 3e étage de la Cité Radieuse, dans un nouveau local, « au loyer moins élevé ».

Une fin d'année difficile

Pour expliquer ces difficultés conjoncturelles, Alexandre Sap pointe un contexte d'« incertitude économique » qui n'inciterait pas vraiment à la dépense. « Pour la première fois de ma vie professionnelle, j'ai pu constater que des personnes négociaient les prix des livres à la caisse, en tentant d'obtenir une remise », assure-t-il. « Il arrive aussi souvent que les clients se présentent en caisse avec trois ouvrages, avant de renoncer à acheter l'un d'entre eux, finalement. »

Le gérant évoque en outre une édition décevante des Journées du patrimoine, couplée à une baisse de fréquentation de la Cité Radieuse, de l'ordre de 15 %, estime-t-il. « La localisation assez excentrée du lieu n'aide pas forcément, mais nous constatons par ailleurs un nombre de touristes en recul. » Motif de réjouissance, la clientèle d'habitués reste fidèle, quand Rupture & Imbernon attire toujours un public estudiantin.

La librairie affichait, en 2025, un chiffre d'affaires supérieur à 150.000 €. En 2025, cette catégorie d'établissements (au CA inférieur à 300.000 €) a connu un fort recul de son chiffre d'affaires (- 20 % en moyenne), tandis que le poids des charges externes augmentait singulièrement, indiquait l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur dans un rapport publié en février dernier.

Une analyse que confirme Alexandre Sap en relevant, lui aussi, cette importante hausse des charges. 

À LIRE - Maroc : Les Colonnes, mythique librairie de Tanger, se redresse

L'élan du réseau Rupture, qui compte une librairie à Venise et une autre à Tanger, se poursuit par ailleurs. L'établissement vénitien, Libreria Rupture Arts & Books Venezia, déménagera ainsi dans le centre-ville de la cité des Doges : elle prendra place non loin de la Fondation Prada, d'ici la 61e Biennale d'art de Venise, au mois de mai prochain. « Nous doublons notre surface, en passant à 60 m2, ainsi que le nombre de références, en travaillant avec des éditeurs indépendants italiens, Phaidon ainsi que les Éditions de la Librairie des Colonnes », nous précise Alexandre Sap.

Photographie : La Cité Radieuse, à Marseille, ensemble conçu par Le Corbusier entre 1945 et 1952 (Duc, CC BY-NC-ND 2.0)

 
 
 
 
 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

La librairie Divergences taguée : “Ces gens n’aiment pas les livres”

Dans la nuit du 26 février, la librairie Divergences, à Quimperlé dans le Finistère, a été la cible de dégradations. Une énième affaire de librairie vandalisée.

02/03/2026, 17:32

ActuaLitté

L’Écume des Pages : la démission de la présidente ravive les tensions autour du rachat

La présidente de la célèbre librairie parisienne L’Écume des Pages, Félicité Herzog, a démissionné de ses fonctions. Elle évoque des désaccords avec Vivendi, propriétaire de l’établissement depuis fin 2023.

27/02/2026, 17:33

ActuaLitté

À Lyon, la librairie La Plume Noire visée après la mort de Quentin Deranque

Dans les Pentes de la Croix-Rousse, les murs parlent souvent politique. Mais depuis la mort de Quentin Deranque, jeune militant identitaire de 23 ans décédé après une agression en marge d’un événement à Sciences Po Lyon, les inscriptions apparues dans le quartier ont ravivé des tensions anciennes. Parmi les cibles : la librairie autogérée La Plume Noire, lieu emblématique de la mouvance libertaire lyonnaise.

26/02/2026, 18:11

ActuaLitté

À Issy-les-Moulineaux, la Librairie Gutenberg en liquidation judiciaire

Issy-les-Moulineaux perd une librairie, avec la liquidation judiciaire de la Librairie Gutenberg, décidée par le tribunal des activités économiques de Nanterre par un jugement rendu le 17 février dernier. Laetitia Roulier et Johann Quintric avaient repris l'établissement en 2019, lui évitant ainsi une fermeture.

26/02/2026, 11:50

ActuaLitté

Crise, chats et crowdfunding : la vie des librairies

Entre défis économiques, réformes du Pass culture et mutations des pratiques de lecture, les librairies indépendantes font face à des difficultés très concrètes. Si certaines ferment leurs portes, d’autres inventent de nouveaux modèles, tissent des alliances locales ou mobilisent leurs lecteurs. Des Cévennes à Lille, de Versailles à La Rochelle, le livre continue de faire vivre des lieux engagés et créatifs. Un paysage contrasté, où fragilité et vitalité coexistent.

25/02/2026, 18:05

ActuaLitté

À Maubeuge, la fin de six décennies d'activité pour la Librairie Vauban

Le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la mise en liquidation judiciaire, le 9 février dernier, de la Librairie Vauban, située avenue Jean Mabuse à Maubeuge (Nord). La fin d'une enseigne indépendante installée dans la ville depuis 1965.

19/02/2026, 14:59

ActuaLitté

À Annecy, la librairie L'Île aux livres en difficulté

Institution d'Annecy, la librairie spécialisée jeunesse L'Île aux livres est en procédure de redressement judiciaire, sur décision du tribunal de commerce de la ville. Ouverte en 1998 par Chantal Rossetti, la boutique a été reprise par Laurène Pialles en 2024.

18/02/2026, 15:11

ActuaLitté

Avec la librairie Les Voraces, à Lyon, l'appétit vient en lisant

Ouverte fin novembre 2025, la librairie d'occasion Les Voraces, située au 4 rue Duviard, à Lyon, est venue prolonger l'expérience en bouquinerie de Clovis Billard et Mathilde Houzet. Tous deux souhaitent faire de l'enseigne un lieu de passages et de proximité, dont le quotidien est rythmé par des événements autour des livres et de la création.

16/02/2026, 12:16

ActuaLitté

À Perpignan, des commerçants, dont des librairies, font fermer Cultura

Le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la fermeture immédiate d'un magasin Cultura situé rue du Docteur George Baillat, dans la ville du sud de la France. 9 commerçants du centre-ville contestaient l'ouverture de l'enseigne, réalisée d'après eux sans dépôt de dossier auprès de la Commission départementale d’aménagement commercial.

13/02/2026, 10:51

ActuaLitté

Chez Jeanne, librairie-café, papeterie et “lieu de créativité”, bientôt à Ernée

Ernée, commune du département de la Mayenne, gagnera bientôt une librairie-café, doublée d'une papeterie et d'un « lieu de créativité » proposant aussi des espaces de coworking. Amandine Andouard Hubert réhabilite un vaste espace de 150 m2, pour en faire un commerce générateur « de lien social ». L'ouverture de Chez Jeanne est prévue dans quelques mois.

12/02/2026, 16:16

ActuaLitté

Fondée en 1837, la librairie Labbé fermera en juin

C’est une page de près de deux siècles qui s’apprête à se tourner à Blois. Olivier Labbé, à la tête de la librairie éponyme située rue Porte-Chartraine, a annoncé la fermeture définitive de l’établissement en juin prochain. Fondée en 1837, devenue librairie-imprimerie Vannier, elle est reprise par la famille Labbé en 1973. L'enseigne est l’une des plus anciennes de France encore en activité.

11/02/2026, 18:24

ActuaLitté

Mémoire du Feu, le nouveau bouquiniste “politique“ des quais de Seine

À Paris, face au 86 quai de l’Hôtel de Ville, Mémoire du Feu rouvre le jeu du bouquinisme à hauteur d’idées : livres politiques épuisés, essais de critique sociale, histoire sociale, catalogues de maisons indépendantes, mais aussi un peu de littérature et d’illustré. Né d’un parcours de libraire confronté aux loyers, aux refus d’aides et à la surproduction éditoriale, le projet revendique un tempo plus lent, une sélection resserrée et une ambition simple : faire des quatre boîtes vertes un lieu de rencontres, de discussions… et de trouvailles.

11/02/2026, 17:03

ActuaLitté

Strasbourg : la librairie Le Camphrier ferme définitivement

C’est la fin d’une adresse bien identifiée des amateurs de culture japonaise à Strasbourg. La librairie Le Camphrier, installée place Kléber, a annoncé sa fermeture définitive après une liquidation judiciaire.

10/02/2026, 17:54

ActuaLitté

Essey-lès-Nancy accueillera bientôt sa première librairie, Essey Littéraire

L'est de la métropole nancéienne gagnera prochainement une librairie généraliste. Sandrine Platti inaugurera en effet dans quelques semaines Essey Littéraire, une enseigne installée dans un grand local de 135 m2. Passionnée, à égalité, par les littératures blanche et noire, elle prépare un lieu « proche des gens, pour faire vivre le livre », place de la République, à Essey-lès-Nancy.

10/02/2026, 11:47

ActuaLitté

À Bordeaux, l'historique librairie Bradley's Bookshop a fermé ses portes

La fermeture de la librairie Bradley's Bookshop, installée depuis 1983 à Bordeaux, s'est faite en toute discrétion le mercredi 14 janvier dernier. Avec elle disparait pourtant une enseigne bien connue des lecteurs anglophones de la ville de Montesquieu.

09/02/2026, 16:14

ActuaLitté

Eure-et-Loir : Épernon abritera bientôt une librairie-café, Matulu

Maeva Issico et Lucile Pommier se sont rencontrées autour d'une aspiration commune : créer une librairie qui serait un lieu de vie, « dans lequel les gens pourraient se retrouver ». Ce rêve sera bientôt réalisé avec l'inauguration de Matulu, une librairie-café placée au centre d'Épernon, dans l'Eure-et-Loir.

06/02/2026, 12:16

ActuaLitté

À Tours, la librairie et salon de thé Le Grimoire en liquidation

Inaugurée en mars 2023, l'enseigne Le Grimoire, située au 15, rue des Trois-Écritoires, a été placée en liquidation judiciaire, apprend ActuaLitté. Librairie dotée d'une offre en ouvrages fantasy, le lieu abritait aussi un salon de thé.

06/02/2026, 10:19

ActuaLitté

Entre 2023 et 2025, la région PACA a gagné des librairies

L'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur fait le bilan de la période 2023-2025, à travers plusieurs données et secteurs, des auteurices aux libraires, en passant par les maisons d'édition et les manifestations littéraires. Parmi les nouvelles réjouissantes, le département du Var a gagné 9 librairies, alors qu'il était le territoire le moins bien doté de la région.

05/02/2026, 12:34

ActuaLitté

En Corée du Sud, des “livres suspendus” pour offrir des lectures aux ados

De nombreux pays du monde s'interrogent : comment, alors que les loisirs se diversifient et que les algorithmes derrière les réseaux sociaux cultivent l'addiction, conserver le lien avec la lecture, en particulier des plus jeunes ? En Corée du Sud, une librairie a mis en place un système de « livres suspendus » en direction des adolescents, pour lever les barrières à l'accès. Une proposition depuis reprise par d'autres commerces...

04/02/2026, 08:20

ActuaLitté

Fin de partie pour la librairie spécialisée mangas L'Antique du Rôliste, à Toulon

Placée en redressement judiciaire au mois d'août 2025, la boutique L'Antique du Rôliste, installée à Toulon depuis 2023, a été liquidée, sur décision du tribunal de commerce. Une partie de l'activité de l'enseigne était consacrée à la vente de mangas et de produits dérivés.

26/01/2026, 12:00

ActuaLitté

À Grenoble, la librairie de l'imaginaire se bat pour son avenir

Lieu bien connu des amateurs de littératures de l’Imaginaire à Grenoble, la librairie Omerveilles a lancé une collecte de soutien, afin de traverser une période financière délicate - et se donner les moyens de « continuer l’aventure ». Objectif affiché : 15.000 €, destinés à couvrir factures et loyers sur l’année 2026. À ce stade, 4300 € ont déjà été réunis.

23/01/2026, 19:21

ActuaLitté

Librairies agressées : le SLF déplore le “silence du ministère de la Culture”

Une vague d'agressions de librairies jamais vue depuis des années, un commerce indépendant perquisitionné dans des conditions floues et un ministère de la Culture toujours silencieux. À l'occasion d'une table ronde consacrée à l'avenir du secteur du livre, ce 21 janvier, le Syndicat de la Librairie française s'est alarmé de l'absence de soutien des pouvoirs publics à la profession.

22/01/2026, 15:04

ActuaLitté

Librairie : un salaire d'entrée revalorisé, pour atteindre le SMIC

La modification était prévisible : la revalorisation du SMIC, le 1er janvier dernier, entraine une nouvelle grille des salaires minimums de branche, pour la librairie. Les employés au niveau 1 de cette grille, faiblement rémunérés, verront leurs salaires augmenter légèrement.

22/01/2026, 11:20

ActuaLitté

Une librairie-fleuriste s'apprête à éclore dans le centre-ville de Dijon

Après deux ans de réflexion et de préparation, Pauline Morin s'apprête à faire fleurir son projet d'enseigne à Dijon, au 30, rue Piron. La Passeuse de Rêves se présente comme une proposition atypique, qui mêlera les deux passions de sa gérante, la lecture et les fleurs. L'ouverture est prévue dans quelques semaines...

21/01/2026, 12:33

ActuaLitté

Perquisitionnée, Violette and Co dénonce des “agissements de police politique”

Visée par une campagne de dénigrement et par des dégradations pour une vitrine consacrée à la situation à Gaza, la librairie parisienne Violette and Co a été perquisitionnée par cinq policiers et un procureur de la République, ce mercredi 7 janvier. L'enseigne dénonce une « utilisation politisée de l’appareil policier et judiciaire » afin de « contrôler des espaces culturels et militants ».

16/01/2026, 13:28

ActuaLitté

Alice Kneusé prend la suite d’Elsa Pierrot à Paris Librairies

Du mouvement à Paris Librairies. L’association annonce l’arrivée d’Alice Kneusé au poste de déléguée générale. À partir de février, elle prendra la suite d’Elsa Pierrot, avec qui une période de passation est engagée tout au long du mois de janvier. La prise de fonctions définitive est prévue le 11 février.

15/01/2026, 17:40

ActuaLitté

Analyser l'économie d'une librairie : un guide pour s'y retrouver

Être libraire n'implique pas seulement de se débrouiller avec les lettres : en tant que commerce, la maitrise des chiffres est tout aussi indispensable. Livre et Lecture en Bretagne, Normandie Livre & Lecture, l’Agence Unique - Occitanie Culture et l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur copublient un guide pratique d'analyse et de contrôle économique de l'activité d'une librairie, rédigé par le regretté Michel Ollendorff.

14/01/2026, 09:34

ActuaLitté

Ce que les librairies indépendantes québécoises ont le plus vendu en 2025

Chaque année, la publication de la liste des 50 livres les plus vendus dans les librairies indépendantes offre un précieux instantané des pratiques de lecture. Le classement 2025 a été dévoilé par la coopérative des Librairies indépendantes du Québec, réunies sous la bannière Les libraires.

13/01/2026, 18:33

ActuaLitté

Librairie : Sud Culture Solidaires diffuse un “guide d'autodéfense” contre l'extrême droite

L'année 2025 a été marquée par une recrudescence des agressions contre des librairies, dans toute la France. De Marseille à Paris, en passant par Nantes ou Périgueux, des enseignes ont été attaquées en raison de leur sélection d'ouvrages ou de leur engagement militant. Un certain nombre d'intimidations ont été signées par l'extrême droite, et le syndicat Sud Culture Solidaires propose un document pour accompagner les commerces victimes de ce type d'incidents.

13/01/2026, 15:52

ActuaLitté

Un nouveau centre dédié aux cultures francophones ouvre à La Nouvelle-Orléans

La fondation à but non lucratif « Nous », The New Orleans Foundation for Francophone Cultures, a inauguré un nouveau centre culturel au 602 Toulouse Street, dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans. Le lieu, ouvert après plusieurs mois de rénovation, regroupe une galerie d’exposition, une librairie francophone et un studio de production. Il est en collaboration avec The Historic New Orleans Collection et vise à structurer un pôle dédié aux cultures francophones de Louisiane.

12/01/2026, 11:01

ActuaLitté

Les petites librairies françaises fragilisées par l'année 2025

Les résultats de l'édition française pour 2025 ne sont pas encore connus, mais risquent d'être modestes, et les meilleures ventes de l'année écoulée révèlent déjà une concentration — l'effet McFadden — qui interroge. Du côté des librairies, les plus petites enseignes, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300.000 €, sortent fragilisées, tandis que le reste de la profession garde tout juste la tête hors de l'eau.

12/01/2026, 10:06

ActuaLitté

Découvrez La Pelle aux Idées : plus qu’une la librairie associative, un souffle littéraire local

En plein cœur de Sarlat-la-Canéda, « La Pelle aux Idées » est bien plus qu’un simple comptoir de livres. Cette association culturelle, qui a ouvert une librairie indépendante dans une ville dépourvue de ce type d’espace, s’affirme comme un pôle d’échanges, de débats et de rencontres littéraires — un lieu vivant au service des lecteurs, des auteurs et des professionnels du livre.

01/01/2026, 19:18

ActuaLitté

Fermeture de la Calgary Central Library : un incendie sans gravité, mais spectaculaire

Vers 13 h 05, des appels ont alerté les services d’urgence d’un début d’incendie au 800 3rd Street SE, dans le quartier de Downtown East Village, à Calgary, où se dresse depuis 2018 cet édifice aussi imposant qu’emblématique. Rapidement, pompiers et policiers ont convergé vers la bibliothèque… en feu.

30/12/2025, 10:18

ActuaLitté

Les intimidations de librairies, des “atteintes graves à la liberté d'expression”

En l'espace de quelques mois, les actes de dégradation et d'intimidation visant des librairies — à Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Paris ou Périgueux — se sont multipliés. Et le silence du ministère de la Culture a été particulièrement assourdissant. Lors d'une séance publique au Sénat, le 23 décembre dernier, le sénateur de Paris Ian Brossat a finalement obtenu une réaction du gouvernement. Mais pas de Rachida Dati...

29/12/2025, 13:14

ActuaLitté

Pont-à-Mousson : une librairie ferme après 24 ans, deux nouvelles naissent

La fin d’année marque un tournant pour le paysage culturel de Pont-à-Mousson. Après près d’un quart de siècle d’activité, la librairie-papeterie installée place Saint-Antoine s’apprête à fermer définitivement ses portes. Une disparition qui contraste avec l’arrivée, presque simultanée, de nouvelles librairies dans le centre-ville, portées par une nouvelle génération de professionnels du livre.

26/12/2025, 15:29

ActuaLitté

Subvention, mobilisation, Noël : le combat d’une librairie à Nanterre

À l’approche des fêtes, El Ghorba Mon Amour, librairie indépendante installée boulevard des Provinces, près de l’université, à Nanterre, a lancé un SOS sur les réseaux sociaux : sans une fin d’année solide, décembre pourrait être le dernier mois d’ouverture. L’appel a déclenché une mobilisation locale rapide, jusqu’à la mairie, qui a voté une subvention exceptionnelle de 10.000 euros. Un bol d’air, mais pas une ligne d’arrivée : les fondatrices le répètent, il faut désormais consolider l’activité et régler la question du loyer.

23/12/2025, 18:08

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Culture : Stéphane Lagier nommé secrétaire général du ministère, par intérim

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination de Stéphane Lagier comme secrétaire général du ministère, par intérim. Il remplace Luc Allaire, appelé à son cabinet.

04/03/2026, 16:10

ActuaLitté

Revente d’ebooks et de jeux PC : Thotario ouvre une campagne sur We Do Good

Au 4 mars 2026, Thotario ouvre sa campagne de financement participatif sur WE DO GOOD, sous le nom du porteur COMVERSE. La proposition s’inscrit dans le « partage de revenus » : les contributeurs financent l’amorçage et perçoivent, ensuite, une fraction du chiffre d’affaires reversée à chaque trimestre, selon les conditions du contrat, sur une durée annoncée de cinq ans.

04/03/2026, 15:58

ActuaLitté

Accusée “d'apologie de la pédophilie”, l’autrice Jessie Auryan attaque le gouvernement en justice

La polémique autour du roman de dark romance Corps à cœur prend un nouveau tournant judiciaire. Après les accusations d’« apologie de la pédophilie » formulées par la Haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, l’autrice de l’ouvrage a déposé une plainte pour diffamation. Interrogé par ActuaLitté, le cabinet de la responsable politique indique maintenir ses propos.

04/03/2026, 14:23

ActuaLitté

Huit auteurs parcourent le Grand Est, à la rencontre des lycéens

Interbibly, centre de ressources du livre et du patrimoine écrit en Grand Est, annonce la 13e édition de l'opération « Auteurs en lycées », du 9 mars au 22 mai 2026. Huit auteurs et autrices interviendront dans des établissements du territoire, afin d'aborder des thématiques contemporaines avec les élèves.

04/03/2026, 14:04

ActuaLitté

Le livre derrière l’allocution : Emmanuel Macron plante le décor, avec Neruda

Mardi 3 mars à 20 heures, Emmanuel Macron a pris la parole depuis son bureau de l’Élysée pour s’exprimer sur la guerre opposant Israël et les États-Unis à l’Iran, un conflit qui attise les tensions dans l’ensemble du Moyen-Orient. Lors de cette allocution, le président de la République a précisé la position de la France et annoncé plusieurs mesures, notamment pour assurer la sécurité des ressortissants français et renforcer la présence militaire française dans la zone. Sur son bureau, un ouvrage, et pas n'importe lequel...

04/03/2026, 11:52

ActuaLitté

Que peuvent faire les organismes de gestion collective avec l'argent des auteurs ?

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est amenée à se pencher sur le fonctionnement des organismes de gestion collective (OGC), et plus particulièrement leur utilisation des sommes récupérées via différents mécanismes, comme le droit de copie ou le droit de prêt. Dans des conclusions rendues le 26 février, l'avocat général estime que le droit européen est plutôt permissif en la matière, « à condition que les titulaires de droits reçoivent, directement ou indirectement, une compensation équitable et une rémunération appropriée ».

04/03/2026, 11:11

ActuaLitté

Nagasaki : l’histoire vue par les arbres

À Nagasaki, deux camphriers rescapés de la bombe atomique deviennent le point de départ d’une enquête intime et sensible. Dans Les Arbres de Nagasaki, Véronique Brindeau mêle mémoire, nature et histoire pour suivre la trace de ces arbres survivants, témoins silencieux des blessures du XXe siècle. Un récit méditatif sur le temps, la résilience et notre attention au vivant.

03/03/2026, 18:33

ActuaLitté

États-Unis : un géant japonais rachète un éditeur majeur de manga

Le groupe japonais Media Do Holdings a annoncé l’acquisition de l’éditeur américain Seven Seas Entertainment pour un montant de 80 millions de dollars, soit environ 74 millions d’euros. L’opération est menée par sa filiale californienne Media Do International et doit être finalisée d’ici la fin du mois. Cette transaction constitue l’un des mouvements les plus importants observés ces dernières années sur le marché du manga en langue anglaise.

03/03/2026, 18:22

ActuaLitté

Italie : 258,4 M€ et 22,3 millions d’exemplaires, le livre jeunesse résiste

En Italie, la lecture chez les plus jeunes inverse les tendances de l'industrie. En 2025, le secteur progresse en valeur et maintient les volumes, quand le marché général recule. À Bologne, éditeurs et institutions placent l’accès aux livres au cœur des politiques publiques, de la petite enfance aux adolescents, avec des programmes dédiés aux crèches et une réflexion internationale sur la formation des futurs lecteurs.

03/03/2026, 16:39

ActuaLitté

Face aux baisses de subventions, la Villa Valmont appelle aux adhésions

Présentée comme la Maison des écritures et des paysages, la Villa Valmont, inaugurée en avril 2023 dans la métropole de Bordeaux, à Lormont (Gironde), développe depuis un programme fait de résidences d'artistes, mais aussi de médiations auprès de différents publics. Un projet culturel fragilisé par les baisses des subventions, dans un contexte économique difficile.

03/03/2026, 13:22

ActuaLitté

Philippe Blécon nommé directeur administratif et financier du Groupe Lefebvre

Le Groupe Lefebvre annonce la nomination de Philippe Blécon en qualité de directeur administratif et financier Groupe et membre du comité exécutif, à compter du 2 mars 2026. Il reporte directement à Julien Tanguy, directeur général du Groupe Lefebvre, qui opère en France sous la marque Lefebvre Dalloz.

03/03/2026, 11:58

ActuaLitté

Hélène George-Deschanel nouvelle directrice commerciale du Seuil

Les Éditions du Seuil annoncent l’arrivée d’Hélène George-Deschanel en tant que directrice commerciale, à compter du 30 mars 2026.

03/03/2026, 11:23

ActuaLitté

Espagne : création d'un prix littéraire à 1 million € pour le roman de l’année

À Madrid, un million d’euros tombe sur la table et change l’échelle des prix littéraires espagnols. Aena, gestionnaire d’aéroports détenu majoritairement par l’État, annonce la création du Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, destiné à distinguer la meilleure œuvre de fiction publiée en 2025 dans l’aire hispanophone. Dotation annoncée : 1 000 000 € pour le lauréat, 30 000 € pour chacun des finalistes. Presque aussi bien que Roland Garros !

03/03/2026, 10:46

ActuaLitté

Contre la famine culturelle, des banques alimentaires accueillent des livres

Dans un pays où les banques alimentaires font désormais partie du paysage quotidien, une nouvelle forme de précarité, plus silencieuse mais tout aussi dévastatrice, s’est installée : la famine culturelle. Au Royaume-Uni, l’écart se creuse entre les enfants entourés de bibliothèques fournies et ceux pour qui posséder un livre relève du luxe inaccessible. Devant un constat d’urgence, une mobilisation d’envergure répare ce lien rompu avec l’écrit. 

03/03/2026, 10:02

ActuaLitté

62 millions € pour la part collective du Pass Culture, en 2026

Dans une communication aux acteurs culturels, l'équipe du Pass Culture a confirmé un budget de 62 millions € pour la part collective du dispositif. Le montant sera réparti sur les deux périodes scolaires de l'année 2026, de janvier à août, puis de septembre à décembre. L'année dernière, le budget réservé à cette part collective s'était avéré insuffisant face aux demandes, débouchant sur un gel des dépenses.

03/03/2026, 09:36

ActuaLitté

Clément Oubrerie, dessinateur d’Aya de Yopougon, disparaît à 59 ans

Clément Oubrerie est décédé le 1er mars 2026. Gallimard Bande dessinée nous a annoncé la nouvelle en exprimant « la grande tristesse » d’apprendre la disparition d’un « dessinateur, auteur de bande dessinée et inestimable compagnon de route ».

02/03/2026, 17:48

ActuaLitté

Dan Simmons, le grand cartographe des abîmes, est mort

L’écrivain américain Dan Simmons est mort le 21 février 2026 à Longmont, dans le Colorado. Né le 4 avril 1948 à Peoria dans l'Illinois, il aura traversé plus de quatre décennies de littérature en refusant les frontières : science-fiction, horreur, roman historique, polar, uchronie. Son œuvre, traduite dans de nombreux pays, lui a valu les plus hautes distinctions du champ de l’imaginaire, du Prix Hugo au World Fantasy Award, en passant par les Prix Locus et Bram Stoker.

02/03/2026, 12:45

ActuaLitté

À Tabasco, l'incapacité un peu trop piquante de 60 bibliothèques (Mexique)

Le 5 février 2026, à Villahermosa, la question des bibliothèques publiques remonte à la surface dans une série de déclarations officielles. La secrétaire de la Culture de Tabasco, Aída Elba Castillo Santiago, est on ne peu plus explicite : « Inopérantes. » Dans l’État mexicain, elle mentionne plus de 560 bibliothèques publiques recensées, dont « près de 60 » hors service.

01/03/2026, 08:38

ActuaLitté

En Inde, s'ouvre une nouvelle ère pour les achats de livres en bibliothèque

À Karnataka (État du sud-ouest de l'Inde, en bordure de la mer d’Arabie), les bibliothèques publiques engagent une inflexion attendue de longue date. Une ordonnance du Department of Public Libraries met fin aux plafonds de prix qui limitaient les acquisitions et autorise désormais l’achat d’ouvrages à forte demande, notamment des best-sellers et des guides de préparation aux concours.

28/02/2026, 16:39

ActuaLitté

À Kyiv, la panne de chauffage d'une librairie détruit des milliers de livres

À Kyiv, au 5, rue Teatralna, la librairie My Bookshelf s’est réveillée dans un brouillard brûlant. Dans la nuit du 16 février 2026, une conduite du système de chauffage a cédé dans la colonne montante : de l’eau très chaude a jailli du mur, la vapeur a envahi la pièce, les rayonnages ont pris l’eau. Conséquences prévisibles : eau chaude et vapeur font rarement bon ménage avec les livres...

28/02/2026, 10:23

ActuaLitté

Foenkinos, Beigbeder, Patti Smith... les poids lourds d’avril en librairie

Début avril, plusieurs auteurs des plus identifiés occuperont les tables des libraires. Didier Daeninckx revient au roman, huit ans plus tard, David Foenkinos proposera son nouveau roman, Patti Smith proposera du Pain des anges, tandis qu'un certain Jamy Gourmaud signera son premier roman d’aventures. Frédéric Beigbeder est formel : Ibiza a beaucoup changé.

27/02/2026, 18:18

ActuaLitté

Figure majeure de l’édition québécoise, André Vanasse est mort

Le monde des lettres québécoises perd l’un de ses artisans majeurs. L’éditeur, professeur et écrivain André Vanasse est décédé le 26 février 2026 à l’âge de 83 ans, des suites de la maladie d’Alzheimer. Figure centrale du paysage littéraire depuis les années 1960, il aura consacré sa vie à défendre, structurer et faire rayonner la littérature québécoise.

27/02/2026, 17:44

ActuaLitté

Aux États-Unis, la censure de livres pourrait devenir nationale

Depuis la fin du premier mandat de Donald Trump, les États-Unis sont traversés par une vague de censures et de retraits d'ouvrages des bibliothèques publiques ou scolaires. Circonscrite à certains États républicains, elle pourrait désormais s'étendre à l'ensemble du pays, après le dépôt d'une proposition de loi visant la littérature « proposée aux enfants de moins de 18 ans affichant des contenus sexuellement explicites ».

27/02/2026, 13:50

ActuaLitté

Aux États-Unis, le numérique et l'audio ont eu raison du livre de poche

Dans les allées des supermarchés américains, le petit livre souple, glissé autrefois entre magazines et confiseries, disparaît. Le mass-market paperback — format poche bon marché, standardisé autour de 4 x 7 pouces (10,2 × 17,8 cm)— recule au point de perdre son principal canal : ReaderLink, premier distributeur vers les grandes surfaces, aéroports et drugstores, cesse progressivement sa diffusion. Un basculement structurel serait en cours.

27/02/2026, 12:25

ActuaLitté

Catherine Pégard, conseillère de Macron, nommée ministre de la Culture

L'Élysée a officialisé, ce jeudi 26 février, la composition du gouvernement, sur proposition du Premier ministre Sébastien Lecornu. À l'issue de ce remaniement et après la démission de Rachida Dati, Catherine Pégard prend ses quartiers rue de Valois. Longtemps présidente de l'établissement public du château de Versailles, elle était la conseillère culture d'Emmanuel Macron depuis septembre 2025.

27/02/2026, 09:41

ActuaLitté

Lancement des éditions La Belle Ouvrage. Des classiques à lire, à exposer et à transmettre.

La Belle Ouvrage est une nouvelle maison d’edition indépendante fondée par Julie Alinquant, ancienne directrice de production des éditions Bragelonne et Ynnis, et César Bastos, responsable de l’agence de communication RED5. Leur volonté est de créer un pont entre les grands classiques de la littérature et des artistes contemporains en pleine ascension, dans des éditions d’exception, de véritables objets d’art et de décoration, dont les étuis s’exposent comme des tableaux. Projet porté par La Belle ouvrage

27/02/2026, 09:40

ActuaLitté

Un double roman lumineux pour interroger notre relation aux écrans

Ça a commencé comme ça L’écriture chez moi, ça remonte à l’enfance. Des poèmes d’abord, et puis, au début de ma vie d’adulte, deux romans. Mais cela faisait plusieurs années que ça m’avait quitté. J’en avais profité pour faire grandir mes deux petits garçons et continuer à enseigner la littérature à mes élèves. Ça me donnait déjà largement de quoi m’occuper, je vous assure... Projet porté par Isabelle Soulard.

27/02/2026, 09:35

ActuaLitté

Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Alain Soral à deux ans d’emprisonnement assortis d’un mandat d’arrêt, notamment pour association de malfaiteurs, dans le cadre du procès lié à la chaîne Telegram « Axe de la Résistance ». 

26/02/2026, 18:33

ActuaLitté

Leïla Slimani, Christophe André, Aurélie Valognes… Les ambassadeurs du Quart d’heure de lecture national

Le mardi 10 mars 2026, à l’initiative du Centre national du livre (CNL), la France sera invitée à interrompre le cours de sa journée pour lire pendant quinze minutes. Organisé en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires, le Quart d’heure de lecture national célèbre cette année sa cinquième édition.

26/02/2026, 17:22

ActuaLitté

Italie : le droit d’auteur s’étend au cloud avec la ”copie privée”

Le ministère italien de la Culture a signé, le 23 février 2026, le décret actualisant la « compensation pour copie privée », la rémunération pour copie privée prévue par la loi italienne sur le droit d’auteur (L. 22 avril 1941, n° 633, art. 71-septies). Le texte, destiné à être publié à la Gazzetta Ufficiale, revoit les montants applicables aux supports et appareils numériques — clés USB, disques durs, smartphones, montres connectées, ordinateurs — et inclut explicitement le stockage en cloud dans le périmètre du prélèvement.

26/02/2026, 16:15

ActuaLitté

Dark romance accusée de pédocriminalité : le gouvernement saisit la justice

La polémique autour du roman À Cœur et à Corps, de Jessie Auriann, initialement publié via la plateforme Amazon, a pris une dimension nationale : la Haute-Commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, affirme que « la justice est saisie », dans un message appelant à agir « face à l’inceste » et à « combattre le silence pour l’enfance ». La veille, l’association Face à l’inceste faisait savoir qu’elle avait déposé plainte contre « l’autrice et les revendeurs ».

26/02/2026, 14:02

ActuaLitté

Fnac-Darty : rentabilité en hausse, avant l’OPA de Křetínský

Fnac-Darty boucle l’exercice 2025 sur une légère croissance de son activité, une amélioration de sa rentabilité opérationnelle et la confirmation de ses ambitions à horizon 2030, malgré un contexte de consommation jugé difficile, en particulier en France. Le groupe affiche un chiffre d’affaires annuel de 10,33 milliards €, en progression de 0,7 % à données comparables par rapport à 2024. Cette dynamique a été portée en grande partie par les services et par la croissance des ventes en ligne. Le livre est en léger recul, dans un marché « sans nouveautés particulières », sans autres précisions.

26/02/2026, 11:45

ActuaLitté

Bernard Barrault est mort, dernier chapitre pour une vie consacrée aux livres

Les éditions Flammarion nous annoncent, avec « une immense tristesse », le décès de Bernard Barrault, survenu le 24 février dans la matinée. Figure tutélaire de l’édition française, il aura consacré plus de soixante ans « aux écrivains, aux livres, aux libraires, aux lecteurs », à un métier d’éditeur « qu’il aimait profondément et incarnait parfaitement », souligne la maison.

26/02/2026, 11:42

ActuaLitté

Amazon accusé de manipuler les prix : la Californie s'attaque pour de bon au géant

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a saisi le tribunal supérieur de San Francisco d’une demande d’injonction préliminaire visant Amazon. L’État cherche un ordre judiciaire interdisant, pendant la procédure, des pratiques décrites comme un mécanisme de fixation des prix dans le commerce en ligne. La plainte engagée en 2022 invoque le droit antitrust californien et réclame aussi la restitution de profits présentés comme illicites.

26/02/2026, 10:48

ActuaLitté

Culture : les élections municipales boutent finalement Dati hors du ministère

« Le combat de ma vie, c'est Paris ! », a assuré Rachida Dati sur le réseau social X, en écho à sa démission du gouvernement Lecornu II et à quelques semaines des élections municipales, pour lesquelles elle s'est portée candidate dans la capitale. Elle laisse derrière elle un bilan peu reluisant, ponctué d'effets d'annonce, de séquences navrantes et de soupçons de corruption.

26/02/2026, 09:41

ActuaLitté

Larousse nomme un nouveau responsable éditorial aux Beaux Livres

Nicolas Rabeau rejoint les éditions Larousse, au poste de responsable éditorial au sein de leur département Beaux Livres. Il a officialisé sa nomination en remerciant Carine Girac-Marinier pour sa confiance ainsi que l’équipe qui l’accueille, évoquant déjà « plein de beaux projets en cours ».

25/02/2026, 18:02

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.