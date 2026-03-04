Installée depuis 25 ans au sein de la Cité Radieuse de Marseille, la librairie Rupture & Imbernon s'est engagée dans un plan de continuation, validé dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Alexandre Sap, gérant de l'enseigne et de la maison d'édition Imbernon depuis février 2022, assure que la structure « va mieux que bien » et que la librairie « ne mourra pas ».
Le 04/03/2026 à 16:01
Librairie atypique s'il en est, Rupture & Imbernon est installée au 3e étage de l'unité d'habitation Le Corbusier, au 280 boulevard Michelet, dans le 8e arrondissement de Marseille. Ouverte en 2000 par Katia Imbernon et Jean-Lucien Bonillo en même temps que la maison d'édition homonyme, la librairie Imbernon se consacre à l'art et à l'architecture, en réservant évidemment une place conséquente à l'œuvre de Le Corbusier.
En 2022, le réseau Rupture reprend cet établissement emblématique, à l'initiative d'Alexandre Sap, Benoit Migneaux et Anne-Marie Gaultier. Le premier assure aujourd'hui la gestion de la librairie et de la maison d'édition, avec un emploi à mi-temps en renfort.
Le 25 février dernier, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire, un « acte de gestion qui permet de valider un plan de continuation », nous précise Alexandre Sap, joint par téléphone.
L'économie de la structure serait ainsi perturbée par une « petite dette », que la procédure de redressement permettrait d'amortir en douceur. « Nous sommes prêts pour la relance, avec tout un programme de lectures et d'expositions », assure encore le gérant. La maison d'édition comme la librairie « ne sont pas en danger », ajoute-t-il.
Le commerce a récemment déménagé, tout en conservant une place au 3e étage de la Cité Radieuse, dans un nouveau local, « au loyer moins élevé ».
Pour expliquer ces difficultés conjoncturelles, Alexandre Sap pointe un contexte d'« incertitude économique » qui n'inciterait pas vraiment à la dépense. « Pour la première fois de ma vie professionnelle, j'ai pu constater que des personnes négociaient les prix des livres à la caisse, en tentant d'obtenir une remise », assure-t-il. « Il arrive aussi souvent que les clients se présentent en caisse avec trois ouvrages, avant de renoncer à acheter l'un d'entre eux, finalement. »
Le gérant évoque en outre une édition décevante des Journées du patrimoine, couplée à une baisse de fréquentation de la Cité Radieuse, de l'ordre de 15 %, estime-t-il. « La localisation assez excentrée du lieu n'aide pas forcément, mais nous constatons par ailleurs un nombre de touristes en recul. » Motif de réjouissance, la clientèle d'habitués reste fidèle, quand Rupture & Imbernon attire toujours un public estudiantin.
La librairie affichait, en 2025, un chiffre d'affaires supérieur à 150.000 €. En 2025, cette catégorie d'établissements (au CA inférieur à 300.000 €) a connu un fort recul de son chiffre d'affaires (- 20 % en moyenne), tandis que le poids des charges externes augmentait singulièrement, indiquait l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur dans un rapport publié en février dernier.
Une analyse que confirme Alexandre Sap en relevant, lui aussi, cette importante hausse des charges.
L'élan du réseau Rupture, qui compte une librairie à Venise et une autre à Tanger, se poursuit par ailleurs. L'établissement vénitien, Libreria Rupture Arts & Books Venezia, déménagera ainsi dans le centre-ville de la cité des Doges : elle prendra place non loin de la Fondation Prada, d'ici la 61e Biennale d'art de Venise, au mois de mai prochain. « Nous doublons notre surface, en passant à 60 m2, ainsi que le nombre de références, en travaillant avec des éditeurs indépendants italiens, Phaidon ainsi que les Éditions de la Librairie des Colonnes », nous précise Alexandre Sap.
Photographie : La Cité Radieuse, à Marseille, ensemble conçu par Le Corbusier entre 1945 et 1952 (Duc, CC BY-NC-ND 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
