Gaspard Koenig lauréat du Prix des Écrivains du Sud 2026

Dans la catégorie Roman, le prix est attribué à Gaspard Koenig pour Aqua, publié aux Éditions de l’Observatoire.

Le roman lauréat met en scène un village rural confronté aux tensions contemporaines autour de la gestion de l’eau. L’intrigue s’organise autour de l’affrontement entre Martin Jobard, enfant du pays devenu haut fonctionnaire revenu briguer la mairie pour moderniser le réseau d’eau potable, et Maria, l’idéaliste tenancière de l’épicerie, attachée à la source traditionnelle des anciens. Leur opposition révèle les divisions et les élans de solidarité qui traversent la communauté.

Sur fond de crise de l’eau, le roman dépeint une galerie de personnages - ministre pressé, naturopathe bouddhiste, éleveur mélancolique, préfète amoureuse, survivaliste flegmatique ou hydrogéologue anticapitaliste - dans une satire sociale mêlant mythologies normandes et bureaucratie locale. Avec Aqua, Gaspard Kœnig poursuit l’exploration romanesque des quatre éléments amorcée avec Humus, inscrit dans le même terroir.

À LIRE - Aqua de Gaspard Koenig : le roman qui fait déborder la littérature

Écrivain et essayiste, Gaspard Kœnig est l’auteur d’une œuvre mêlant fiction, essais et récits. Son précédent roman, Humus, a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix Interallié, le Prix Jean-Giono et le Prix Transfuge du meilleur roman français, et a été traduit dans plus d’une dizaine de langues.

Le Prix de l’Essai revient quant à lui à Antoine Compagnon pour 1966, année mirifique, paru aux Éditions Gallimard.

L’académicien propose une plongée dans une année charnière des Trente Glorieuses, marquée par l’arrivée à l’âge adulte des enfants du baby-boom et par les premiers signes d’une transformation accélérée des mœurs.

L’ouvrage restitue le tissu d’une époque à travers une enquête mêlant histoire culturelle, sociologie et analyse des productions artistiques. Entre marée structuraliste et Nouvelle Vague, l’année 1966 voit se croiser des figures et des objets qui disent l’entrée dans une société d’abondance : Georges Perec, Michel Foucault, Marguerite Duras, Aragon, Jean-Luc Godard ou Roland Barthes, mais aussi le briquet jetable, les livres de poche, la microcassette Philips ou encore le succès populaire de La Grande Vadrouille.

Critique littéraire et historien des idées, Antoine Compagnon est l’auteur d’une œuvre consacrée à la littérature française et à l’histoire intellectuelle. Professeur au Collège de France, il s’est imposé comme l’un des grands spécialistes de la modernité littéraire, publiant de nombreux essais consacrés notamment à Montaigne, Proust, Baudelaire ou encore à l’histoire de la critique et des avant-gardes.

Les deux lauréats recevront chacun un chèque de 5000 € lors d’un dîner organisé en leur honneur le vendredi 27 mars, à la Villa Saint Ange à Aix-en-Provence.

À LIRE - Prix des Visionnaires : et si la littérature éclairait le présent plutôt que de prédire l’avenir ?

Le jury du Prix des Écrivains du Sud est composé de Metin Arditi, président, Mohammed Aissaoui, Olivier Bellamy, Jean-François Colosimo, Paule Constant, Pauline Dreyfus, Robert Kopp, Jean-Noël Pancrazi, Maryvonne de Saint-Pulgent et Valérie Toranian.

L’an dernier, les lauréats du Prix des Écrivains du Sud étaient Jean-Paul Kauffmann, récompensé dans la catégorie Roman pour L’accident, publié aux éditions des Équateurs, et Emmanuel de Waresquiel, Prix de l’Essai pour Il nous fallait des mythes, paru chez Tallandier.

Le Prix des Lecteurs attribué à Emmanuel Carrère

À l’occasion du Festival 2026 des Écrivains du Sud, les jurys ont également dévoilé le lauréat du Prix des Lecteurs des Écrivains du Sud, attribué à Emmanuel Carrère pour son roman Kholkoze, paru aux éditions P.O.L. Doté par la Ville, il est décerné par 200 lecteurs à partir d’une sélection de six romans de la rentrée littéraire.

Du 25 au 29 mars, le Festival des Écrivains du Sud accueillera une quarantaine d’auteurs à Aix-en-Provence sur le thème « L’art d’écrire ». Au programme : rencontres avec des écrivains, lectures, débats et conférences, avec des échanges annoncés entre le public et les invités. La romancière aixoise Paule Constant (prix Goncourt 1998) assure la direction artistique du rendez-vous.

Parmi les auteurs attendus figurent notamment Laurent Mauvignier, Nathacha Appanah, Antoine Wauters, Gaspard Kœnig, Antoine Compagnon, Paul Gasnier, Alfred de Montesquiou, ainsi que Lionnel Astier, Bruno Patino, Metin Arditi, Delphine de Vigan, Clara Dupont-Monod, Jean Birnbaüm, Alexandre Devecchio, Louis-Philippe Dalembert, Alain Bauer, Thibault de Montbrial, Nicole Bacharan, Gilles Kepel, Karine Giebel, Macha Méril, Raphaël Quenard.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo © L'Observatoire

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com