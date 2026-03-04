Huit auteurs parcourent le Grand Est, à la rencontre des lycéens

Du 9 mars au 22 mai 2026, huit auteurs de récit vont cheminer sur les routes du Grand Est pour aller à la rencontre de près de 1000 lycéens.

Chaque année, Interbibly tisse une programmation spéciale autour d’une quarantaine de rencontres entre huit écrivain.es français.es et des élèves de lycées professionnels, techniques, agricoles et généraux.

« Auteurs en lycées » offre des temps d’échanges privilégiés entre l'auteur et les élèves autour de lectures, expositions et questions préparés en amont par les élèves. Chaque rencontre est suivie d’un temps de dédicaces afin d’offrir un espace plus propice aux échanges individuels.

L’opération de médiation culturelle recevra dès le 9 mars deux auteurs : Franck Doyen, écrivain-poète originaire de la région et Estelle Faye, autrice de romans et de nouvelles. En mars également, les auteurs Marie Charrel et Benoît Séverac présenteront leurs ouvrages, tous adaptés aux jeunes lecteurs.

Quatre autres écrivains compléteront la programmation de cette opération à rayonnement régional : Déa Liane, Polina Panassenko, Louis-Philippe Dalembert et Cécile Alix. À leur manière, ils abordent quelques-uns des sujets brûlants de l’actualité : racisme, lutte des classes, violence policière, droits des femmes et solidarité.

Chacun de ces auteurs partage le même désir d‘échanger sur leur œuvre avec des lycéens curieux. Des coulisses de l‘écriture à la fabrication des ouvrages et de leur promotion, les auteurs ont plaisir de satisfaire leur curiosité sur un métier parfois méconnu.

« Auteurs en lycées » est une opération de médiation culturelle et d’éducation artistique et culturelle (EAC) qui se déploie sur l’ensemble du territoire du Grand Est, tant en zone rurale qu’en milieu urbain.

