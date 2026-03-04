De Marque et Supadu s’associent pour simplifier la vente directe de livres numériques

L’accord repose sur la complémentarité des deux acteurs. Supadu développe des sites e-commerce destinés aux maisons d’édition, leur permettant de vendre directement ebooks et audiobooks depuis leurs propres plateformes. De Marque, de son côté, opère un réseau de distribution numérique reliant plus de 1300 librairies en ligne et 1800 bibliothèques dans le monde.

L’objectif consiste à réunir ces deux dimensions au sein d’un même système. Les éditeurs peuvent ainsi proposer la vente directe sur leurs sites tout en continuant à diffuser leurs catalogues dans les circuits internationaux.

Pour les maisons d’édition, l’enjeu est aussi technique : accéder à des outils de commerce en ligne sans avoir à développer d’infrastructures complexes.

Une lecture accessible immédiatement

La collaboration vise également à fluidifier l’expérience côté lecteur. Les ouvrages achetés sur les sites d’éditeurs équipés de la technologie Supadu pourront être ouverts immédiatement grâce au service de lecture instantanée de De Marque. Une manière de réduire les étapes entre l’achat et l’accès au livre.

Supadu indique travailler avec plus de 350 éditeurs dans le monde. De Marque, fondée à Québec en 1990, distribue aujourd’hui plus de 3 millions de titres issus de plus de 3000 éditeurs, via sa plateforme Cantook Publishers et un vaste réseau international de points de vente numériques.

Crédit image : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

Par Dépêche

