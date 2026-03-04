Accusée “d'apologie de la pédophilie”, l’autrice Jessie Auryan attaque le gouvernement en justice

L’autrice de Corps à cœur, Jessie Auryann, a déposé plainte pour « diffamation publique envers un particulier » avec constitution de partie civile. Elle conteste les propos tenus sur X par Sarah El Haïry, qui avait écrit, le 24 février : « On ne peut pas tout écrire au nom de la dark romance. Certains extraits relèvent de l’apologie de la pédophilie et pédocriminalité. »

Selon l’avocat de l’autrice, Romain Ruiz, interrogé par l’AFP, l’ouvrage aurait fait l’objet d’une « présentation hâtive et tronquée » dans les médias. Le second tome dénoncerait explicitement la pédophilie, explique la plainte, même si un passage met en scène, de manière détaillée, le viol d’un nourrisson par l’un des personnages.

L’avocat estime que la procédure doit permettre « d’ouvrir un livre qu’elle n’a clairement pas lu », dénonçant des « déclarations irresponsables qui livrent des auteurs à la potence publique en moins de temps qu’il faut pour écrire un tweet ».

L’autrice avait par ailleurs déjà déposé une autre plainte, fin février, après avoir affirmé avoir subi un « déferlement de haine » sur les réseaux sociaux depuis la polémique autour de son ouvrage.

« Nous avons fait un article 40 »

Contacté par ActuaLitté, le cabinet de la Haute-commissaire explique avoir agi dans le cadre de ses missions de protection de l’enfance. « Nous avons considéré qu’il était nécessaire de faire un article 40 », qui permet à une autorité publique de signaler au procureur des faits susceptibles de constituer une infraction. À ce stade, le Haut-commissariat n’a pas encore reçu officiellement la plainte.

Le cabinet rejette par ailleurs l’idée selon laquelle l’ouvrage aurait été mal lu ou mal interprété. « On nous a transmis beaucoup d’extraits. Les extraits sont extrêmement choquants. » L’argument selon lequel ces récits relèveraient uniquement du fantasme ne convainc pas : « On nous explique que ce n’est que du fantasme. Or, dans l’affaire des poupées vendues sur Shein et AliExpress, une vingtaine d’acheteurs ont été interpellés », souligne le cabinet, renvoyant à une enquête citée par l’office mineurs (OFMIN), un service dédié aux luttes contre des infractions contre les mineurs, l’exploitation sexuelle en ligne, les viols et les agressions sexuelles.

Le cabinet insiste : « Entre la liberté de création et la protection des enfants, c’est un équilibre. Et c’est à la justice de répondre. » Dans cette affaire, Amazon a retiré l’ouvrage de sa plateforme. Mais le Haut-commissariat précise que cette décision ne résulte pas d’une demande de sa part. « Amazon, dès qu’il y a une difficulté, retire rapidement pour ne pas avoir de responsabilité. » La législation actuelle prévoit en effet que les plateformes ne sont pas responsables du contenu tant qu’elles retirent rapidement les éléments signalés.

Au-delà du contenu du livre lui-même, le cabinet insiste sur un autre problème : l’accessibilité de ces ouvrages aux mineurs. « Un mineur pouvait acheter le livre. Il y avait simplement un avertissement, mais aucune protection réelle. » Une situation qui interroge les mécanismes de contrôle sur les plateformes de vente. « La pornographie entre adultes consentants ne nous regarde pas. Mais quand des contenus potentiellement pornographiques sont accessibles aux mineurs, ce n’est pas possible. Et c’est la loi. »

L’affaire soulève également des questions plus larges sur la diffusion de contenus via l’autoédition. En l’absence, pour l’heure, d’évolution législative sur le sujet, le cabinet évoque la nécessité de réfléchir à de nouveaux outils de contrôle : « Il existe déjà des outils d’intelligence artificielle pour commercialiser des contenus. Peut-être pourrait-on aussi les utiliser pour vérifier certains contenus avant leur mise en vente. »

Signalement à Pharos et plainte associative

La polémique autour du roman Corps à cœur de Jessie Auryann s’est amplifiée après la diffusion sur les réseaux sociaux d’extraits décrivant des violences sexuelles sur des nourrissons. Outre la Haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, qui a saisi la plateforme de signalement Pharos ainsi que la justice, l’association Face à l’inceste a également déposé plainte, estimant que certaines scènes pourraient relever des articles 227-23 et 227-24 du Code pénal relatifs à la protection des mineurs.

L’article 227-23 réprime la fabrication, la diffusion, la détention ou la consultation d’images ou représentations pédopornographiques impliquant des mineurs. L’article 227-24 sanctionne le fait de diffuser ou rendre accessible à un mineur des contenus pornographiques, violents ou susceptibles de porter gravement atteinte à sa dignité.

De son côté, l’autrice rejette les accusations et dénonce une « campagne de diffamation », affirmant que son livre comporte des avertissements et s’inscrit dans une démarche fictionnelle transgressive propre à la dark romance.

La controverse a suscité pétitions, réactions politiques et prises de position d’associations de protection de l’enfance, ravivant un débat ancien sur les frontières entre liberté de création et protection des mineurs.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com