Le Trait et l'Esprit : l'Institut de France célèbre la BD

Les 13 et 14 mars prochain, l'Institut de France, fort de ses cinq académies, se lance dans une fête de la bande dessinée, « à la fois dans sa dimension historique et à travers un éclairage contemporain ». Une programmation variée est prévue, entre rencontres, dédicaces et conférences.
Inscrit au calendrier de France Mémoire, le centenaire de la naissance de René Goscinny sera l’occasion d’un événement foisonnant dédié à la bande dessinée. La journée du vendredi 13 mars sera consacrée aux publics scolaires, et le samedi 14 mars fera l’objet d’une manifestation grand public à la croisée des disciplines au sein de l’auditorium de l’Institut.
L’événement réunira les cinq académies qui composent l’Institut de France, ainsi que des personnalités extérieures, autour de formats variés explorant la bande dessinée, à la fois dans sa dimension historique et à travers un éclairage contemporain. Le Prix Goscinny récompensera par ailleurs deux lauréats: un jeune scénariste et un scénariste confirmé.
Voleur de feu et Les Cahiers de Douai : rencontre avec Damien Cuvillier, auteur
9h30-11h
Conférence dessinée
Dessin d'une case de BD en direct en présentant les différentes étapes techniques du travail.
11h15-11h55
Présentations des élèves
Mise en correspondance entre les poèmes des Cahiers de Douai et Voleur de feu
La BD en classe
14h-15h
Histoire de la BD : origines et périodisation
Par Thierry Groensteen, historien et théoricien de la BD, correspondant de l’Académie des beaux-arts.
15h-16h
Travailler la BD à partir de sa narration
Par Nelly Turonnet, formatrice académique EAC, DAAC et Université de Bordeaux, membre du comité rédactionnel de La BD en Classe
16h-16h30
Calculottées, un projet du collège Eugène Delacroix de Roissy-en-Brie
Par Jeanne Bloch, professeure de lettres modernes, et Lydie El-Halougi, professeure de mathématiques et référente culture.
16h30-16h45
Les outils de demain
Avec Charles Autheman, de La Fondation pour l’écriture
200 ans de bande dessinée
9h30-12h45
Auditorium A. & L. Bettencourt
Ouverture par Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France
Modération par Victor Macé de Lépinay
9h40-10h40
La BD, histoire d’une légitimation culturelle
Table-ronde avec Thierry Groensteen, correspondant de l’Académie des beaux-arts, Anne Lemonnier, attachée de conservation au Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, et Pascal Ory, de l’Académie française.
10h40-11h
Marathon de la BD
Jean Tulard (Académie des sciences morales et politiques), Bérengère Dubrulle (Académie des sciences), Théo Gagnier (pass Culture), Oihana Bidart (pass Culture) présentent un album de leur choix.
11h15-12h
Statut des auteurs, nouveaux formats, IA : les défis d’aujourd’hui
Table-ronde avec Benoît Peeters, président des États Généraux de la Bande Dessinée, Rutile, scénariste et éditrice, Daniel Goossens, auteur et enseignant-chercheur en IA.
12h-12h45
Et si nous rêvions le Festival d’Angoulême de demain ?
Table-ronde avec David Caméo, président de l’Association pour le développement de la BD, Sonia Déchamps, éditrice et fondatrice de l’agence Sojoe et Stéphane Beaujean, directeur éditorial aux Éditions Dupuis
14h30-16h30
Auditorium A. & L. Bettencourt
Modération par Cathia Engelbach
14h30-15h20
La BD pour diffuser les savoirs ?
Table-ronde avec Mathieu Ughetti, dessinateur et, Franck Courchamp écologue et directeur de recherche au CNRS, Tiphaine Rivière et Laurent Muller, directeur éditorial aux Éditions Des Arènes, et Jean-Robert Pitte, membre de l’Académie des sciences morales et politiques.
15h20-15h40
Marathon de la BD
Dominique Michelet (Académie des inscriptions et belles-lettres), Théa Faye (pass Culture), Georges-Henri Soutou (Académie des sciences morales et politiques) et Clairsa-Esther Niangala (pass Culture) présentent tour à tour un album.
15h40-16h30
Dans l’atelier de Catherine Meurisse Une conversation où Catherine Meurisse évoque ses inspirations et les chemins secrets de sa création.
À LIRE - Sarjakuva : la BD finlandaise à l'honneur en France, en 2026
Rencontre animée par Rebecca Manzoni.
Hommage à René Goscinny (1926-2026)
17h30-19h
Auditorium A. & L. Bettencourt
Modération par Didier Pasamonik
Témoignages, projections, quiz… Un centenaire joyeux et festif en compagnie d’Anne Goscinny, Fabcaro, Catel Muller, Emmanuel Guibert, Pascal Ory et Marc Baratin. Remise des Prix Goscinny Avec l’Institut Goscinny et les deux scénaristes lauréats
Des rencontres privilégiées pour un échange en petit comité.
Salle Hugot
9h30-10h45
Rencontre avec une coloriste
Avec Brigitte Findakly
Modération par Thomas Figuères
11h15-12h30
Rencontre avec un collectionneur
Avec Michel-Édouard Leclerc, collectionneur, et Lucas Hureau, directeur de MEL Compagnie des arts, responsable de collection et commissaire d’exposition
Modération par Marie Cathelin
14h30-15h30
Rencontre autour du manga français
Avec Irène Bastard, sociologue, responsable du pôle étude et recherche du pass Culture, Nathanaël Bentura, auteur de 30 ans de manga français, Stéphanie Nunez, directrice communication des éditions Kana
Modération par Thomas Figuères
16h-17h
Rencontre autour du métier de scénariste : les secrets de la potion magique
Avec Aymar du Chatenet, Administrateur de l’Institut Goscinny
Modération par Marie Cathelin
Grande halle de l’Auditorium Avec Fabcaro, Anne Goscinny, Emmanuel Guibert, MichelEdouard Leclerc, Catherine Meurisse, Pascal Ory, JeanRobert Pitte, Tiphaine Rivière.
Plus d'informations à cette adresse.
