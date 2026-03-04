Le Trait et l'Esprit : l'Institut de France célèbre la BD

Inscrit au calendrier de France Mémoire, le centenaire de la naissance de René Goscinny sera l’occasion d’un événement foisonnant dédié à la bande dessinée. La journée du vendredi 13 mars sera consacrée aux publics scolaires, et le samedi 14 mars fera l’objet d’une manifestation grand public à la croisée des disciplines au sein de l’auditorium de l’Institut.

L’événement réunira les cinq académies qui composent l’Institut de France, ainsi que des personnalités extérieures, autour de formats variés explorant la bande dessinée, à la fois dans sa dimension historique et à travers un éclairage contemporain. Le Prix Goscinny récompensera par ailleurs deux lauréats: un jeune scénariste et un scénariste confirmé.

Vendredi 13 mars

Pour les classes

Voleur de feu et Les Cahiers de Douai : rencontre avec Damien Cuvillier, auteur

9h30-11h

Conférence dessinée

Dessin d'une case de BD en direct en présentant les différentes étapes techniques du travail.

11h15-11h55

Présentations des élèves

Mise en correspondance entre les poèmes des Cahiers de Douai et Voleur de feu

Pour les enseignants

La BD en classe

14h-15h

Histoire de la BD : origines et périodisation

Par Thierry Groensteen, historien et théoricien de la BD, correspondant de l’Académie des beaux-arts.

15h-16h

Travailler la BD à partir de sa narration

Par Nelly Turonnet, formatrice académique EAC, DAAC et Université de Bordeaux, membre du comité rédactionnel de La BD en Classe

16h-16h30

Calculottées, un projet du collège Eugène Delacroix de Roissy-en-Brie

Par Jeanne Bloch, professeure de lettres modernes, et Lydie El-Halougi, professeure de mathématiques et référente culture.

16h30-16h45

Les outils de demain

Avec Charles Autheman, de La Fondation pour l’écriture

Samedi 14 mars

Tout public

200 ans de bande dessinée

9h30-12h45

Auditorium A. & L. Bettencourt

Ouverture par Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France

Modération par Victor Macé de Lépinay

9h40-10h40

La BD, histoire d’une légitimation culturelle

Table-ronde avec Thierry Groensteen, correspondant de l’Académie des beaux-arts, Anne Lemonnier, attachée de conservation au Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, et Pascal Ory, de l’Académie française.

10h40-11h

Marathon de la BD

Jean Tulard (Académie des sciences morales et politiques), Bérengère Dubrulle (Académie des sciences), Théo Gagnier (pass Culture), Oihana Bidart (pass Culture) présentent un album de leur choix.

11h15-12h

Statut des auteurs, nouveaux formats, IA : les défis d’aujourd’hui

Table-ronde avec Benoît Peeters, président des États Généraux de la Bande Dessinée, Rutile, scénariste et éditrice, Daniel Goossens, auteur et enseignant-chercheur en IA.

12h-12h45

Et si nous rêvions le Festival d’Angoulême de demain ?

Table-ronde avec David Caméo, président de l’Association pour le développement de la BD, Sonia Déchamps, éditrice et fondatrice de l’agence Sojoe et Stéphane Beaujean, directeur éditorial aux Éditions Dupuis

Les voies de la création contemporaine

14h30-16h30

Auditorium A. & L. Bettencourt

Modération par Cathia Engelbach

14h30-15h20

La BD pour diffuser les savoirs ?

Table-ronde avec Mathieu Ughetti, dessinateur et, Franck Courchamp écologue et directeur de recherche au CNRS, Tiphaine Rivière et Laurent Muller, directeur éditorial aux Éditions Des Arènes, et Jean-Robert Pitte, membre de l’Académie des sciences morales et politiques.

15h20-15h40

Marathon de la BD

Dominique Michelet (Académie des inscriptions et belles-lettres), Théa Faye (pass Culture), Georges-Henri Soutou (Académie des sciences morales et politiques) et Clairsa-Esther Niangala (pass Culture) présentent tour à tour un album.

15h40-16h30

Dans l’atelier de Catherine Meurisse Une conversation où Catherine Meurisse évoque ses inspirations et les chemins secrets de sa création.

Rencontre animée par Rebecca Manzoni.

Hommage à René Goscinny (1926-2026)

17h30-19h

Auditorium A. & L. Bettencourt

Modération par Didier Pasamonik

Témoignages, projections, quiz… Un centenaire joyeux et festif en compagnie d’Anne Goscinny, Fabcaro, Catel Muller, Emmanuel Guibert, Pascal Ory et Marc Baratin. Remise des Prix Goscinny Avec l’Institut Goscinny et les deux scénaristes lauréats

Rencontres

Des rencontres privilégiées pour un échange en petit comité.

Salle Hugot

9h30-10h45

Rencontre avec une coloriste

Avec Brigitte Findakly

Modération par Thomas Figuères

11h15-12h30

Rencontre avec un collectionneur

Avec Michel-Édouard Leclerc, collectionneur, et Lucas Hureau, directeur de MEL Compagnie des arts, responsable de collection et commissaire d’exposition

Modération par Marie Cathelin

14h30-15h30

Rencontre autour du manga français

Avec Irène Bastard, sociologue, responsable du pôle étude et recherche du pass Culture, Nathanaël Bentura, auteur de 30 ans de manga français, Stéphanie Nunez, directrice communication des éditions Kana

Modération par Thomas Figuères

16h-17h

Rencontre autour du métier de scénariste : les secrets de la potion magique

Avec Aymar du Chatenet, Administrateur de l’Institut Goscinny

Modération par Marie Cathelin

Librairie et dédicaces

Grande halle de l’Auditorium Avec Fabcaro, Anne Goscinny, Emmanuel Guibert, MichelEdouard Leclerc, Catherine Meurisse, Pascal Ory, JeanRobert Pitte, Tiphaine Rivière.

