Le livre derrière l’allocution : Emmanuel Macron plante le décor, avec Neruda

Un gros volume, placé au premier plan, légèrement de biais, à demi dissimulé derrière un pot à stylos. Suffisamment visible, toutefois, pour laisser apparaître le nom de l’auteur. Une mise en scène qui laisse voir deux diagonales formées par l’ouvrage et attirent le regard, comme un point de fuite au centre de l’image. La première étape est franchie : l’œil est happé. Et la question surgit immédiatement : quel est ce livre ?

Le volume en question est Résider sur la terre, de Pablo Neruda, traduit de l'espagnol (Chili) par Claude Couffon, Stéphanie Decante, Jean-Francis Reille, Waldo Rojas, Bernard Sesé et Sylvie Sesé-Léger et publié par les éditions Gallimard dans la collection Quarto.

Paru dans les années 1930, Résider sur la terre (Residencia en la tierra en espagnol) est l’un des recueils les plus marquants de Pablo Neruda. Composé de poèmes écrits au cours de ses années de diplomatie et de voyages, l’ouvrage propose une méditation sombre et introspective sur l’existence humaine.

Le poète y explore des thèmes comme la solitude, la mort, la nature ou encore la place de l’homme dans le monde, à travers une écriture dense, souvent marquée par des images surréalistes et un sentiment d’angoisse face à la réalité contemporaine. Considéré comme un tournant dans l’œuvre de Neruda, ce livre révèle aussi son regard critique sur les bouleversements politiques et sociaux de son époque

Prix Nobel de littérature en 1971

Figure majeure de la poésie du XXᵉ siècle, Neruda — de son vrai nom Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto — est né en 1904 et mort en 1973. Poète, écrivain mais aussi diplomate et homme politique, il a été sénateur au Chili et ambassadeur en France. Il reçoit le Prix Nobel de littérature en 1971 et reste considéré comme l’un des artistes les plus influents de son siècle.

Son œuvre s’inscrit profondément dans les bouleversements politiques de son temps. Neruda a traversé les grandes crises du XXᵉ siècle : la guerre d’Espagne, la guerre froide, l’arrivée au pouvoir de Salvador Allende ou encore les luttes contre l’impérialisme nord-américain en Amérique latine. À chaque moment, il prend position, autant par sa poésie — notamment le monumental Chant général — que par ses discours.

Autrement dit, Neruda n’est pas seulement un poète : c’est aussi un intellectuel engagé, profondément mêlé aux débats géopolitiques de son époque.

« Le bateau de l’espoir »

Ce choix pourrait donc être lourd de sens. Neruda s’est notamment illustré par ses positions contre certaines formes d’ingérence étrangère, notamment celles liées aux États-Unis. Un positionnement qui résonne forcément à l’heure où Washington s’implique militairement dans le conflit au Moyen-Orient.

Dans Le Parisien, Montserrat Pavez, experte de l’œuvre de Pablo Neruda, docteure à l’Université de Poitiers, propose une lecture encore plus précise de cette référence. Selon elle, le détail le plus intéressant concerne le lien entre Neruda et la France. Elle rappelle que le poète fut consul en 1939 et participa à l’organisation du Winnipeg, un cargo affrété pour sauver des réfugiés espagnols fuyant le franquisme.

« Le travail politique de Pablo Neruda en France en 1939 comme consul chargé d’aider les réfugiés espagnols et organisateur du bateau Winnipeg peut avoir une signification très forte », explique l’universitaire.

Ce navire, qui transporta environ 2500 exilés, était surnommé « le bateau de l’espoir ». Une image qui, selon Montserrat Pavez, pourrait trouver un écho contemporain avec « le porte-avions Charles-de-Gaulle, que le président a annoncé envoyer au Moyen-Orient, [qui] pourrait symboliser le bateau de l’espoir de Macron ».

Reste une question : hasard ou calcul ?

À l’Élysée, chaque image est soigneusement construite. Le cadrage, la lumière, les objets visibles dans le champ… ien n’est laissé au hasard. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la littérature apparaît dans la communication visuelle d’Emmanuel Macron. Déjà, lors de la campagne présidentielle de 2017, les images de sa bibliothèque personnelle avaient été largement commentées.

Cette mise en scène n’a rien d’anodin. Les chercheurs en communication politique rappellent que les responsables publics construisent soigneusement leur image. Dans Médias en images et politique de l’image d’Isabelle Veyrat-Masson, l’analyse souligne que « les détenteurs du pouvoir politique s’exposent et se mettent en scène depuis toujours ». Et, à l’ère médiatique, ces dispositifs visuels relèvent parfois « du coup médiatique, de la séduction publicitaire » plutôt que de la simple solennité institutionnelle.

En témoigne la célèbre photographie officielle de François Mitterrand, réalisée en 1981 par Gisèle Freund, le montre debout dans la bibliothèque de l’Élysée, un exemplaire des Essais de Montaigne à la main. Un choix symbolique, destiné à inscrire le président dans une tradition intellectuelle et littéraire.

Le livre posé derrière ce discours présidentiel s’inscrit donc probablement dans cette stratégie. Un objet discret, mais chargé de références politiques, historiques et intellectuelles.

Autrement dit, un détail qui n’en est pas vraiment un : un élément de décor, soigneusement placé, qui transforme une allocution présidentielle en scène de communication parfaitement maîtrisée.

