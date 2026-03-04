Dans les coulisses de la “webtoonisation” d'une bande dessinée : On Mars, version Bang!

De l’ingestion au modèle de données

Tout démarre par l’intégration. Bang ! absorbe des sources hétérogènes, depuis les fichiers quasi numérisés à la main, issus de fonds anciens aux formats les plus contemporains. « Sur ce point, on travaille avec tous types de documents, vraiment tous types. »

Dès l’arrivée des images, l’équipe construit un modèle de données annoté, conçu pour suivre la narration plutôt que l’ordre des fichiers. L’étape directrice tient dans la déconstruction de la planche : la segmentation. « La segmentation se fait à plusieurs niveaux. »

À ce niveau, Bang ! revendique une approche agnostique des outils : la chaîne intègre différents modèles d’IA au fil des cycles de performance, avec un cap de qualité annoncé. « Nous atteignons aujourd’hui un 99,9 % de précision sur la segmentation. Et les scories sont réglées à la main », pointe Clément Cousin.

Bulles recomposées, textes relus

Le passage au scroll impose une recomposition. Bang ! extrait le texte des bulles via des méthodes d’OCR, puis les régénère pour les positionner au mieux au fil de la lecture, et « éviter les concentrations de texte et gérer les recouvrements ».

Sur le lettrage, la précision également est de mise. Les cas difficiles restent liés à certaines polices manuscrites ; l’équipe relit et corrige. « Tout est repris à la main par nos designers par la suite. »

Vient ensuite l’effacement des bulles d’origine : l’inpainting. L’image se « répare » sous la bulle supprimée, puis l’équipe corrige au besoin. Là encore, Bang ! ne laisse rien au hasard : « Si jamais notre équipe de designers avait laissé passer un inpainting flou, on retravaille. »

75 % d’automatisation, 25 % de composition

La première version sort de la chaîne, mais pas seule. Bang ! chiffre l’automatisation autour de 70 à 75 % entre un comic et une première version webtoon. « Ce qui veut dire qu’il y a une partie manuelle et une partie humaine surtout qui est le nerf de la guerre chez nous. »

Cette part humaine touche au rythme : espacement entre panels, accélérations en scènes d’action, respirations lors des ellipses. S'opère alors un réglage fin, guidé par les conventions du webtoon et par une règle de méthode : « On ne veut pas refaire de l’éditorial. »

Pour porter cette étape, Bang ! développe un logiciel interne. Clément Cousin glisse une formule adressée aux investisseurs : « la webtoonisation as a service. » Le logiciel reprend les codes de Figma afin d’aligner les gestes des designers sur un environnement familier. « On a créé un logiciel qui ressemble intentionnellement à Figma, mais avec des fonctionnalités dédiées à l’édition d’images »

L’enjeu, dans cet espace de composition, tient aussi à la relation avec les éditeurs. Il évoque des interlocuteurs, « soucieux du détail » notamment lorsqu’ils anticipent les réactions d’auteurs très exposés. « On ne cherche pas à challenger les choix, il nous arrive de suggérer des changements, mais dans le respect de l’intention des auteurs. »

Il donne un exemple précis : des propositions de recadrage plus dynamique, avec des cases coupées en diagonale pour souligner l’action. « En général ça se marie très bien. En interne, on trouve que c’est vraiment canon. »

Maghen et On Mars, l’épreuve des palettes

Le cas des Éditions Maghen illustre une autre réalité : la qualité des fichiers sources change la nature des obstacles. Le cofondateur compare des archives « quasiment inexploitables », puis tranche : « Avec Maghen,les fichiers étaient de très haute qualité, prêt à être exploités. »

Le défi naît ailleurs : l’identité chromatique de On Mars. « On Mars, c’est une BD qui joue sur des tons de couleur et de colorisation très distincts. Et nous sommes fans absolus de Grun et Sylvain Runberg : il y avait un gros enjeu personnel. »

La logique épisodique ajoute une contrainte de découpage. Clément Cousin mentionne la recherche de fins d’épisodes, avec des cliffhangers, absents de certains albums papier, et un souci constant de cohérence lorsque la palette bascule trop près de la coupure.

Sur On Mars, Bang ! intensifie aussi l’outpainting, cet ajout de pixels au-dessus et en dessous pour étirer l’image et installer de longs panoramas verticaux. « On a ajouté pas mal d’outpaintings, c’est peut-être une des BD où il y en a le plus. »

Une brique née d’un cas concret

Les textures interdisent les aplats neutres : le raccord saute aux yeux. L’adaptation déclenche alors un module intégré « il y a quelques mois » : la génération de texture. « La création de texture, ça nous permet d’isoler une texture de n’importe quelle image […] et de répliquer le motif. »

L’exemple qu’il retient se situe en prison : le mur de briques sert de matière de fond entre les panels, renforçant l’impression de lieu et d’enchaînement. « Ça rend un peu la lecture immersive. » Ce module n’existait pas au lancement. « On ne l’avait pas développé du tout, on n’avait même pas pensé à le faire. »

Conventions, sans dogme

Au bout de la chaîne, Clément Cousin revendique un équilibre : conventions du webtoon, oui, mais sans rigidité. « On respecte les conventions webtoon, mais pas au sens strict du terme. » Il décrit un effet recherché auprès des partenaires : « un wow effect » et « l’impression de redécouvrir leurs œuvres. » Il souligne la transparence du procédé auprès des partenaires.

