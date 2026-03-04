Les pratiques d’Amazon fragilisent les librairies en France comme à l’étranger

L’Association internationale des libraires francophones (AILF) s’associe au Syndicat de la Librairie Française pour exprimer son indignation face au partenariat noué entre le Festival du Livre de Paris et Amazon.

À cette occasion, l’AILF rappelle que les librairies francophones, en France comme à l’étranger, sont particulièrement fragilisées par les pratiques de cette plateforme, notamment en raison de l’absence de régulation du prix du livre hors du territoire français.

Cette situation crée une concurrence déséquilibrée qui met en péril l’économie déjà précaire de nombreuses librairies indépendantes.

L’opinion publique doit être pleinement informée des risques que représente un modèle fondé sur la rapidité et la standardisation comme celui d’Amazon : affaiblissement de la chaîne du livre en France et à l’international, marginalisation des librairies de proximité, prolifération de faux livres générés par intelligence artificielle.

L’AILF tient à rappeler que les librairies, en France et à l’international, sont des lieux essentiels pour la culture et la bibliodiversité.

Elles constituent un maillon fondamental de l’ensemble de la chaîne du livre — auteurs, éditeurs, diffuseurs, libraires — aujourd’hui menacée par des déséquilibres structurels croissants. Face à cette situation, l’AILF dénonce ce partenariat aux côtés du SLF.

NDLR - Et pour le contexte : Le Syndicat de la librairie française a dénoncé ce qui apparaîtrait comme une contradiction majeure et appelle au boycott de l’édition 2026 du Festival du livre de Paris : « Amazon n’est pas un ami du livre. Il constitue, par sa puissance et ses visées prédatrices et hégémoniques, un risque majeur pour les auteurs et autrices, les éditeurs, éditrices et les libraires. »

De son côté le SNE défend sa position et rappelle son engagement pour le prix unique du livre : « Le SNE n’a aucune association institutionnelle avec quelque plateforme (ni détaillant) que ce soit. » Sur l’équilibre général du marché, il se veut pragmatique : « Qu’on le veuille ou non, la présence de grands acteurs internationaux sur le marché du livre est un fait ».

Entre dépendance économique à Amazon et contestation politique, éditeurs et libraires se retrouvent dans une situation délicate, sur fond de tensions déjà fortes autour du salon.

