Deux femmes et quelques hommes : du film érotique à la comédie féministe

« Je suis depuis longtemps une grande fan du film Deux femmes en or », admet sans problème la dramaturge Catherine Léger. « J’ai toujours aimé son côté jazzé, sa banlieue si poétique, ses personnages lucides qui vivent sans trop se prendre au sérieux… Et, bien sûr, ces deux femmes au foyer qui explorent spectaculairement la sexualité sans culpabilité et sans rêver de romance. »

Elle a d'abord adapté le film des années 1970 au théâtre, avec l'autorisation de Marie-José Raymond et Claude Fournier, avant les sollicitations de la réalisatrice Chloé Robichaud.

Le film Deux femmes et quelques hommes, en salles ce mercredi 4 mars, réunit à l'écran Laurence Leboeuf, Karine Gonthier-Hyndman, ou encore Félix Moati. Détail important, il a été tourné sur pellicule 35 millimètres, afin de convoquer les « codes visuels d’une autre époque » dans un contexte contemporain, et ainsi pointer les évolutions des mœurs, mais aussi la permanence de certaines injonctions.

Notons que l'adaptation théâtrale de Deux Femmes en or par Catherine Léger a été publiée par Leméac Éditeur.

Par Antoine Oury

