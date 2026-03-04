À bras le coeur : un témoignage sur la résistance vendéenne au cinéma

Passé par plusieurs titres, En sa mémoire, La Mémoire vive, Louis Buton, ou encore Un Vendéen résistant et déporté, À bras le cœur est entré en production, avec un tournage prévu en grande partie en Occitanie, comme l'indique une annonce de casting diffusée par Castprod.

Le scénario du long-métrage, adapté du livre de Louis Buton paru chez Geste éditions, est cosigné par Jeremy Banster, David Oelhoffen (Du soleil dans mes yeux, Sauver ou périr, le futur Fantômas).

Hannah, brillante professeure d’université, voit son monde basculer lorsqu’elle rencontre Ben, un plongeur solitaire au passé mystérieux. Son père Victor, violoncelliste engagé, cache un secret enfoui qui menace de faire éclater leur équilibre familial. Entre amour, mémoire et quête de vérité, chacun devra affronter les ombres de l’Histoire pour se réinventer. – Le synopsis du film À bras le cœur

Acteur connu pour son rôle de Julien Bastide dans la série Un si grand soleil (France Télévisions), Jeremy Banster a réalisé en 2014 son premier long-métrage, La Vie pure, inspiré par la vie et les écrits de l'explorateur Raymond Maufrais (1926-1950). À bras le cœur est son deuxième long-métrage.

</center>

Pour l'instant, l'actrice Alice Pol est confirmée au casting, tandis que le réalisateur a dévoilé, sur Instagram, une participation de Michel Jonasz au projet...

La date de sortie du film n'est pas encore précisée à ce jour.

Photographie : Couverture de l'ouvrage Un Vendéen résistant et déporté (Geste éditions)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com