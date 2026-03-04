Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Auteurs

Dan Simmons : Hypérion et Endymion, la saga qui a marqué l’histoire de la science-fiction

L’écrivain américain Dan Simmons (Daniel Joseph Simmons) est décédé le 21 février 2026 à Longmont, dans le Colorado, à l’âge de 77 ans, avec son épouse Karen et sa fille Jane à ses côtés. Mesurer ampleur de son œuvre revient à comprendre qu'il a traversé traverse science-fiction, horreur et fiction historique. Mais deux cycles se dégagent malgré tout nettement : Hypérion et Endymion.

Le 04/03/2026 à 13:17 par Nicolas Gary

|

Publié le :

04/03/2026 à 13:17

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Dan Simmons, instituteur puis professeur de sixième grade, inventait pour ses élèves un feuilleton quotidien, accompagné de dessins, et que ce récit deviendrait plus tard la matrice de la saga développée dans Hypérion et Endymion (trad. Guy Abadia). L'anecdote ne se borne pas à un délicieux détail biographique : elle éclaire une méthode. Chez Simmons, même le futur le plus baroque garde l’empreinte de la veillée, de la voix, de l’épisode partagé, comme si la science-fiction demeurait, d’abord, un art de transmettre. 

On comprend alors pourquoi la sophistication n’empêche jamais la chaleur : même quand il bâtit un empire stellaire, il laisse une place nette au timbre humain. Et toute la magie, la splendeur et l'éblouissement de cette lecture se déroulent...

Car on entre dans Hypérion comme on ouvre une porte bien trop lourde : l’impression de destins déjà scellés – et l'étrange certitude qu’il faut avancer. Sept voyageurs marchent vers les Tombeaux du Temps, sur la planète éponyme, et l’ombre du Gritche flotte au bout du chemin, porteur d'une sentence radicale : la mort, souvent. La compréhension, parfois. Ce départ ressemble à un pèlerinage, mais il tient aussi de l’aveu collectif : chacun porte une histoire, chacun la dépose en route, comme si le simple fait de la dire permettait de tenir debout encore un instant.

Le cadre narratif assume l’hommage aux Contes de Canterbury de l'Abbé Chaucer. La marche commune sert de prétexte à des contes emboîtés. La trouvaille ne relève pas de la coquetterie. Elle impose une loi d’empathie : on écoute, on partage, on se laisse atteindre. Dans cette structure, l’épopée naît moins de la taille des vaisseaux ou du nombre de mondes que de la somme des blessures et des fidélités. Le futur, ici, ne brille pas pour faire joli : il serre la gorge, parce qu’il confronte chacun à ce qu’il croyait pouvoir laisser derrière lui.

Sept pélerins, pour un avenir

C'est cette pluralité qui donne au roman sa profondeur humaine. Le consul, d’abord : diplomate de l’Hégémonie, silhouette mesurée, gestes contrôlés, paroles qui ménagent toujours un angle mort. Il avance avec un calme presque glacial, mais une tragédie intime fissure son vernis, et la politique se mêle à la perte. Martin Silenus, ensuite : poète ravagé, provocateur, survivant d’un siècle à l’autre grâce à la longévité, qui masque la détresse par la cruauté de la blague. Il veut écrire le mythe du futur, comme si la phrase pouvait faire barrage au désastre, comme si un vers bien lancé pouvait retenir l’infini au bord du gouffre.

Sol Weintraub, enfin, et l’on sent déjà que le livre bascule : universitaire juif, spécialiste de l’Ancien Testament, il marche aux côtés de sa fille Rachel, frappée d’un mal qui la fait rajeunir jour après jour. Son récit brise le lecteur sans effet : une science-fiction qui prend le visage du sacrifice et de l’amour parental, sans pathos, sans facilité.

Brawne Lamia apporte une autre musique : détective privée, droite dans ses bottes, plongée dans une enquête où une intelligence artificielle s’invite dans l’intime. Son histoire mêle polar et vertige technologique, et le roman frôle une nervosité cyberpunk lorsqu’il transforme la donnée en terrain de pouvoir. Le colonel Fedmahn Kassad incarne la guerre comme un destin programmé : soldat d’élite, façonné par les simulations et les campagnes, hanté par une relation aussi érotique qu’inexplicable avec une femme qui traverse le temps.

Het Masteen, capitaine des Templiers, se tient à part : austère, silencieux, presque monastique, lié à une spiritualité de la nature et du vivant dans un univers saturé de machines. Et Lenar Hoyt, jeune prêtre catholique, porte une peur qui déborde le dogme : le secret de son mentor, le père Paul Duré, et l’ombre du cruciforme, ce parasite qui promet l’immortalité, mais vole quelque chose de plus précieux que la mort elle-même.

Ces sept voix composent une anthologie humaine. Elles ne parcourent pas naïvement Hypérion : elles dessinent une carte des façons de croire, de mentir, d’aimer, de se perdre. Elles montrent aussi comment Simmons rejette la figure épique impersonnelle. Son space opera garde les mains dans la boue, les yeux dans les larmes, le cœur dans le doute. Il écrit un futur qui n’absout rien.

Toi qui entres ici, abandonne tout espoir

Et puis il y a les Tombeaux du Temps. Ici, l’admiration monte sans retenue, parce que l’invention dépasse la simple idée brillante : elle devient une obsession de lecteur. Sur Hypérion, ces édifices impossibles se dressent comme des monuments venus d’un futur encore inaccompli.

Des champs anti-entropiques les enveloppent et inversent la flèche : les Tombeaux avancent vers le présent, comme si l’archéologie se menait dans l’avenir. Le cerveau s’accroche, tente d’ordonner, puis renonce et cède à l’évidence poétique : le temps se plie, et le livre respire dans cette pliure.

La complexité des Tombeaux ne se réduit pas à une image. Elle s’organise autour de structures qui portent, chacune, une charge symbolique presque mythologique : le Sphinx, masse énigmatique qui domine comme un défi ; l’Obélisque, verticalité noire, signature d’un pouvoir hors d’atteinte ; la Salle des Monolithes, géométrie primitive et sacrée, comme un temple d’avant l’Histoire ; et le Sarcophage de Jade, présence plus secrète, plus troublante, qui résonne comme de révélation autant que comme une menace. Le lecteur ressent, devant ces noms, une fascination très ancienne : celle des lieux interdits, des portes fermées, des sanctuaires qui exigent un prix.

Crédits photo : Dan Simmons (Hachette Book Group)
Crédits photo : Dan Simmons (Hachette Book Group)

Les Tombeaux saisissent aussi par leur fonction narrative. Ils ne constituent pas une énigme scientifique posée pour la beauté du casse-tête. Y convergent récits, croyances, peurs : tout finit par pointer vers eux. Chaque pèlerin y cherche autre chose qu’une réponse générale. Il cherche sa réponse, sa justification, son pardon, ou son châtiment. C’est là que l’épopée prend une dimension presque religieuse : le lieu appelle une confession.

Hypérion, d’ailleurs, ne se réduit jamais à un décor. La planète respire la hantise : labyrinthes souterrains qui s’étendent, arbres Tesla qui crachent l’électricité, orages qui saturent l’air d’une violence palpable. La fresque devient tactile ; le sable colle, la chaleur écrase, la menace pèse. Simmons excelle lorsqu’il rend la matière à la science-fiction. Il ne montre pas seulement des concepts, il donne des lieux où l’on transpire, où l’on tremble, où l’on se tait.

Un Croquemitaine à la démesure du monde

Au centre de cette hantise, le Gritche s’impose. Pas une simple créature. Une légende. Une silhouette d’acier hérissée de lames, quatre bras, une taille surhumaine (et pourtant !), une présence que l’on craint autant qu’on invoque. Le Gritche agit comme un moteur mythologique : juge, bourreau, messager, nul ne tranche. Son pouvoir paraît moins physique que narratif. Il impose une question simple et atroce : qu’obtient-on, au prix de quoi, lorsqu’on se présente devant lui ? Il donne au roman une densité de mythe au cœur d’un univers de réseaux et d’infrastructures.

Et quel futur, justement ! L’Hégémonie tient par des systèmes de transport et de communication qui abolissent les distances et transforment des mondes entiers en quartiers d’une même ville. La technologie distrans a réduit l’infini — et se resserrera comme un étau. La dépendance au réseau ressemble à une perfusion. Le TechnoCentre — ce royaume d’intelligences artificielles — plane sur la connectivité comme une ombre portée. Le roman touche au cyberpunk lorsque l’infrastructure devient pouvoir, lorsque l’information devient territoire, lorsque l’architecture du lien devient l’arme la plus invisible.

/uploads/images/s-l1600-69a81c79c3b14191745246.webp

En face, les Extros portent une autre hypothèse du devenir humain : une humanité de l’entre-étoiles, installée dans des habitats spatiaux, remodelée par la génétique, adaptée au vide, hostile aux conforts de l’Empire. Leur existence déplace la politique vers une question plus radicale : l’humanité demeure-t-elle identique lorsqu’elle choisit l’espace comme milieu naturel ? Là encore, Simmons refuse la simplicité. Il ne distribue pas les bons et les méchants. Il expose des modèles d’avenir qui s’affrontent, et il laisse le lecteur prendre le choc.

La poésie et la technologie réunies

Dans cette immensité, un fil de poésie très ancien relie tout. Les titres convoquent John Keats : Hypérion, La Chute d’Hypérion, puis Endymion. Le romantisme ne sert pas de vernis érudit ; il structure la saga. Keats offre un lexique du sublime, de la chute, de la beauté menacée, et Simmons greffe ce lexique sur le space opera avec une audace rare.

Il prouve une chose que la science-fiction oublie parfois : le futur ne dissout pas la littérature, mais la rend nécessaire, presque vitale, pour empêcher l’infini de se transformer en simple administration. À l’intérieur du récit, Martin Silenus veut achever ses propres Cantos comme on oppose des vers au désastre. La mise en abyme bouleverse parce qu’elle sonne juste : face au vertige, le langage reste une arme, une prière, une façon de rester humain.

Au milieu de la machinerie, une invention brûle la mémoire : le cruciforme. Promesse d’immortalité, implant parasite, résurrection qui enferme au lieu de libérer. L’idée touche parce qu’elle refuse la consolation. Elle replace la technologie sur un terrain théologico-philosophique : la rédemption perd sa pureté lorsqu’elle se mécanise ; le salut ressemble à une procédure ; la vie prolongée s’achète au prix d’une dépossession lente, morceau par morceau.

Simmons frappe ici au cœur de la conscience : que reste-t-il d’un être lorsque l’éternité rogne sa mémoire, son désir, sa responsabilité ? L’horreur ne vient pas seulement de la chair. Elle vient du brouillage moral. Elle vient de cette intuition glaçante : le salut peut devenir une prison.

L'histoire du soldat devenu aventurier amoureux

Quand Endymion commence, l’angle se resserre et l’émotion se rapproche. La polyphonie des pèlerins cède la place à une voix unique, celle de Raul Endymion, qui raconte parce qu’il se souvient. Dès l’ouverture, il avertit : « Vous lisez ceci pour de mauvaises raisons. » Cette phrase claque comme une main posée sur l’épaule du lecteur : pas de voyeurisme, pas de consommation de récit fleuve. Une mémoire parle, et elle réclame une écoute attentive.

La relation entre Raul et Énée gagne alors une densité rare : l’intime n’y sert pas d’abri, il sert de résistance, le lieu où l’on choisit la personne avant la doctrine. La poursuite menée par le capitaine-prêtre Federico de Soya, la présence de l’androïde A. Bettik, la pression d’une théocratie et d’un monde qui se referme — tout pousse vers la fuite, mais la fuite dessine surtout une fidélité.

/uploads/images/s-l1600-2-69a81c91d5036508608062.webp

Sur leur route, le fleuve Thétis demeure l’une des plus belles idées de l’ensemble : une voie d’eau reliant les mondes, mémoire liquide d’un réseau jadis triomphant. Le voyage devient une suite d’escales, de paysages, de menaces, de révélations, comme si chaque rive changeait la façon d’aimer. Et il y a ce « tapis volant » technologie hawking, qui rend au futur une innocence féérique sans le rendre naïf : une pièce de haute technologie qui retrouve la simplicité d’un conte, et qui garde la nervosité d’un outil de survie. Simmons n’accole pas de poésie au métal ; il installe la poésie au cœur du dispositif, dans la texture même du déplacement, dans la grâce fragile d’un moyen d’échapper au pire.

Au centre de la cosmologie se tient aussi le Vide Qui Lie. Le vide cesse d’être absence ; il devient médium. Il porte les communications, les passages, et — plus dangereusement — les consciences et les croyances. L’hypothèse donne une colonne vertébrale au cycle : si quelque chose relie déjà les choses, alors l’empathie ressemble à une loi de l’univers. La saga bascule vers une métaphysique de la relation, où la conscience n’apparaît plus comme un accident local, mais comme une dimension traversante, que l’on apprend ou que l’on trahit. C’est là que l’on ressent, très physiquement, ce que Simmons cherche : une science-fiction qui ne se contente pas de déplacer des corps dans l’espace, mais qui déplace la question morale jusqu’à l’insupportable. 

Et au coeur de tout cela, la plus belle histoire d'amour jamais imaginée, débutée dès les premières pages d'Hypérion. Une fresque épique, en ode au sacrifice, à l'abnégation, à l'humanité...

Et quand tout est fini, l'émerveillement se prolonge

Même après la fin du grand cycle, Simmons laisse un dernier écho : Les Orphelins de l’Hélice, posé à des siècles de distance, comme une coda lointaine. Cette suite ne « rajoute » pas : elle exprime. Il rappelle qu’un univers réussi continue au-delà de ses héros et au-delà même de ses réponses. Cette douceur finale, presque apaisante, complète la violence des révélations : une grandeur qui ne s’éteint pas, mais qui se transmet.

La mort de Dan Simmons coupe net une voix, pas un monde. Relire Hypérion et Endymion, c’est retrouver un futur total, mais surtout une exigence : regarder ce que les réseaux font aux âmes, ce que l’immortalité fait à la conscience, ce que la croyance fait à la liberté. Et, au milieu du vertige, retrouver l’obstination la plus simple — la plus humaine — : aimer, se souvenir, répondre de soi.

Voilà ce que ces livres laissent, longtemps après la dernière page : une sensation de grandeur, oui, mais surtout une fidélité. Une fidélité à la douleur, à la beauté, et à cette idée étrange, presque consolante, que même dans l’infini, quelque chose relie encore.

Crédits photo : eBay

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Hypérion

Dan Simmons trad. Guy Abadia

Paru le 11/09/2014

637 pages

Pocket

10,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266252584
9782266252584
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La chute d'Hypérion

Dan Simmons trad. Guy Abadia

Paru le 03/04/2018

727 pages

Pocket

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266285667
9782266285667
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Endymion Tome 1 et 2

Dan Simmons trad. Guy Abadia

Paru le 01/09/2016

736 pages

Pocket

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266267939
9782266267939
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'éveil d'Endymion Tome 1 et 2

Dan Simmons trad. Monique Lebailly

Paru le 10/11/2016

928 pages

Pocket

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266271318
9782266271318
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Résidence Jean Monnet 2026 : un appel à candidatures tourné vers la Pologne

La Résidence Jean Monnet 2026 ouvre son appel à candidatures pour accueillir un ou une écrivaine européenne à Cognac d’octobre à novembre 2026. En lien avec la programmation du festival Littératures Européennes Cognac, consacré cette année à la Pologne, la résidence s’adresse prioritairement à un auteur ou une autrice polonaise déjà traduit en français. Le ou la résidente bénéficiera d’un hébergement, d’une bourse d’écriture et participera au festival du 18 au 22 novembre.

03/02/2026, 10:35

ActuaLitté

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible

Chaque automne, la littérature française remet ses prix et, avec eux, la même question : pouvait-on le prévoir ? En 2025, la réponse tient en un mot : oui. D'ailleurs, nous l'avions fait.

11/11/2025, 08:13

ActuaLitté

Halloween : 7 livres pour éviter de passer la fête comme une citrouille

Depuis quelques semaines, une version consumériste et spectaculairement orangée d’Halloween a envahi commerces et boutiques. Voici une solution pour sortir de l’insipide folklore mercantile, à travers des lectures qui renouent avec les racines de la fête. Garanti sans chantage (sort ou bonbon) : on trouvera ces livres dans n’importe quelle bibliothèque…

27/10/2025, 09:51

ActuaLitté

Braquage au Louvre : comment les voleurs ont emporté des trésors impériaux en 4 minutes

Ce dimanche 19 octobre 2025, peu après l’ouverture, le Musée du Louvre à Paris a été le théâtre d’un audacieux vol qui rappelle que même les lieux les mieux gardés ne sont pas à l’abri. D’après la ministre de la Culture, Rachida Dati, « un vol a eu lieu ce matin à l’ouverture du musée ».

19/10/2025, 18:51

ActuaLitté

Les lectures qui font vibrer la France cet été

Amazon lève le voile sur les ouvrages qui captivent les lecteurs en ce cœur d’été. Les amateurs de sensations fortes confirment leur passion pour le thriller psychologique. La série de Freida McFadden La femme de ménage, La Psy et La Prof continue d’attirer l’attention. Le public se tourne aussi vers le dernier roman de Franck Thilliez, À retardement, et le percutant Clamser à Tataouine de Raphaël Quenard.

01/08/2025, 15:25

ActuaLitté

Lectures d’été : 7 livres de poche à glisser dans votre valise

L’été a amplement pointé le bout de son nez, même si vous avez pour l'instant souhaité de bonnes vacances aux collègues partis. Mais votre tour approche Voici sept romans parus en format poche depuis le début de l’année 2025. Des histoires éclectiques pour satisfaire toutes les envies de lecture estivale. Best-sellers ou pépites confidentielles, tous ces livres ont de quoi faire voyager et vibrer.

24/07/2025, 15:50

ActuaLitté

Quand la parfumerie s'inspire des livres

Entre flacons et éditions reliées, la frontière se trouble. Depuis longtemps, la littérature prête ses mots, ses ambiances, ses personnages à l’univers des senteurs. Certaines fragrances naissent d’un roman, d’une poésie ou d’une figure iconique des lettres. Ce dialogue discret, mais constant, entre le nez et la plume, esquisse une cartographie sensible du lien entre lecture et parfum.

17/07/2025, 10:46

ActuaLitté

La lecture : votre meilleur allié vers la réussite financière

Se passer de la lecture pour développer ses capacités d'analyse, dans un monde de plus en plus complexe, ne peut apparaître que comme une forme moderne d'hérésie. Pour étudier un domaine de façon approfondie, la seule voie possible est bien celle de l'écrit, seul média à même d'élaborer une pensée riche, rendant compte d'une réalité toujours plurielle. 

12/06/2025, 10:23

ActuaLitté

Comment développer son expertise Bitcoin à partir de 3 livres ?

L'univers des cryptomonnaies, comme leur nom même le laisse imaginer, est particulièrement opaque. Il est donc nécessaire, pour qui souhaite investir dans ce secteur à haut risque, de s'informer longuement avant de commencer ses premières transactions.

02/04/2025, 16:04

ActuaLitté

Mémoires d'un tricheur : un ouvrage de Guitry à relire avec plaisir

Publié pour la première fois en 1935, Mémoires d’un tricheur connut un certain succès et fut adapté au cinéma par les soins de l’auteur l’année suivante.

30/10/2024, 12:27

ActuaLitté

Développer son sens stratégique : 3 livres pour exceller dans les jeux en ligne

Plonger dans l'univers des jeux de stratégie, qu'il s'agisse d'échecs, de poker ou de jeux de casino en ligne, c'est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est un art, où chaque mouvement, chaque décision, doit être finement calculé pour espérer dominer son adversaire.

29/10/2024, 12:27

ActuaLitté

Calendriers de l'Avent 2024 : des créations livresques à déguster sans modération

A l’occasion des traditionnels calendriers de l’Avent, des déclinaisons livresques sont à découvrir, avec des offres multiples sur la toile. Si vous êtes fin gastronome, ne vous inquiétez pas, il est possible de cumuler culture et dégustation...

27/10/2024, 11:13

ActuaLitté

Des livres qui questionnent la probabilité et le hasard

Certains disent que dans la vie tout est hasard. Pour d’autres, tout n’est que probabilité. Enfin d’aucuns assurent que c’est le destin : tout était écrit… Difficile de sortir de telles convictions, si ce n’est par l’entremise de la science.

26/10/2024, 10:11

ActuaLitté

Des livres pour comprendre l’évolution de la sécurisation des automobiles

Grâce aux nouvelles technologies abondamment utilisées au sein des voitures les plus récentes, on a trop souvent tendance à surestimer notre sécurité. Or, il faut continuer à être très vigilant en étant attentif aux éléments primordiaux qui assurent le bon fonctionnement du véhicule.

24/10/2024, 10:36

ActuaLitté

Les meilleurs livres sur le jeu que vous devez ajouter à votre collection

L'industrie du jeu vidéo est vaste, complexe, et ne cesse de se réinventer. Pour les passionnés et les professionnels, s'informer sur les tendances, les stratégies et l'histoire du jeu est un moyen essentiel d'enrichir sa compréhension de cet univers captivant. 

22/10/2024, 11:32

ActuaLitté

Les personnages littéraires les plus machiavéliques

L'imagination des écrivains est toujours débordantes, et ils ont eu de cesse, à travers le temps, de donner le jour à des personnages tous les plus maléfiques les uns que les autres. Si, hélas, parfois, la réalité dépasse la fiction, comme on dit, fort heureusement, nombre de ces êtres de papier nous hantent que dans notre imagination. 

18/10/2024, 12:57

ActuaLitté

La série des James Bond version comics

Le succès du personnage inventé par Ian Fleming est tel qu’on le retrouve décliné dans tous les univers, que ce soit sous la forme de romans, de films ou encore de bandes dessinées et même de dessins animés.

11/10/2024, 15:20

ActuaLitté

Quand l'art rencontre la littérature : les book Nook, une nouvelle façon de décorer et personnaliser sa bibliothèque

Dans un monde où la personnalisation et la créativité s'invitent dans tous les domaines, les bibliothèques ne font pas exception. Loin d’être de simples rangements pour les amateurs de livres, elles deviennent des espaces de vie, empreints d’inspiration et de magie.

09/09/2024, 11:13

ActuaLitté

Dans la bibliothèque du joueur : des livres pour les amateurs de casino

Pour les amateurs de casino, le frisson du jeu s'étend au-delà de la salle de jeu dans les pages de certains des meilleurs livres sur le jeu. Que l’on soit un novice désireux de comprendre la mécanique des jeux que l’on préfère, ou un joueur chevronné cherchant à affiner ses stratégies, une mine de connaissances peut être trouvée dans la bibliothèque du joueur. Voici quelques livres incontournables qui devraient être sur l'étagère de tous les amateurs de casino.

16/07/2024, 11:05

ActuaLitté

Des guides pratiques sur le récupérateur d'eau de pluie

L'eau constitue une ressource capitale et nécessaire à la vie. Avec le changement climatique, la bonne gestion de l'eau devient une urgence. Les pratiques comme la récupération de l'eau font le sujet de livres pour mobiliser chacun sur la problématique.

 

18/06/2024, 09:16

ActuaLitté

Des idées de road trip à piocher dans les livres

Alors que l’été approche, si vous n’avez encore rien de prévu, le mieux est peut-être tout simplement de monter dans votre voiture et voir où le vent vous portera. C’est la fabuleuse liberté qu’offre la voiture : partir sans peur du lendemain à la découverte du monde qui nous entoure.

04/06/2024, 11:30

ActuaLitté

On the road : partir sur la route à travers les livres

De nombreux récits de voyage nous emmènent sillonner le monde à l’aide d’une voiture, que ce soit en autostop ou alors directement, en transformant une voiture du quotidien en instrument permettant de faire le tour de la planète.

31/05/2024, 13:11

ActuaLitté

Les jeux dans l’Antiquité : entre mythe et réalité

Alors que se préparent en grande pompe les jeux olympiques de Paris 2024, il est peut-être temps de porter un regard informé sur ce que furent véritablement les jeux dans l’Antiquité, loin d’une reconstruction imaginaire, au plus près de la réalité historique.

28/05/2024, 16:46

ActuaLitté

Quand des bandes dessinées inspirent des machines à sous

Le succès des bandes dessinées est tellement grand qu’on retrouve les personnages les plus célèbres mis à peu près à toutes les sauces. Si, bien sûr, le cinéma se régale en créant des longs métrages à succès autour des grands héros des comics, des univers parfois moins attendus s’inspirent aussi des histoires mises en bandes dessinées. 

24/05/2024, 09:10

ActuaLitté

Jeux et littérature au Canada : une exploration de l’imaginaire culturel

Le Canada, avec ses vastes étendues sauvages, ses villes cosmopolites et sa riche histoire, est une source d'inspiration pour de nombreux artistes, écrivains et créateurs de jeux. On retrouve tout particulièrement des liens entre les jeux, la littérature et la culture canadienne, ce que démontrent les œuvres qui mettent en valeur l'imaginaire et la diversité du pays.

23/05/2024, 13:43

ActuaLitté

Jeux de cartes : une histoire qui s’écrit avec des livres

S’il ne semble rien n’y avoir de plus commun que de jouer avec des cartes (à jouer précisément !), ces petits bouts de carton ont pourtant une longue histoire derrière eux. A l’heure du numérique, et des jeux de cartes virtuels, il est peut-être temps d’en revenir au début de cette passion presque universelle et ludique.

17/05/2024, 12:45

ActuaLitté

Offrir un livre pour témoigner de sa gratitude

Quand on nous a rendu service, quand on nous a reçu avec sympathie et délicatesse, et dans tant d’occasions où l’on a bénéficié de la générosité des autres, on peut tout simplement faire le choix d’un livre en forme de remerciement. C’est un cadeau qui sera sans doute toujours bien reçu.

15/05/2024, 15:07

ActuaLitté

Des livres pour tout savoir sur les fondateurs de PayPal

La révolution PayPal est associée à des noms désormais extrêmement célèbres. Si le plus connu d’entre eux reste Elon Musk, il faut savoir qu’il n’était pas à l’origine du projet, mais fondateur, de son côté, d’une société de banque en ligne dénommée X.com. 

13/05/2024, 16:47

ActuaLitté

Gagner au loto : un puissant ressort narratif

Dans de nombreux ouvrages et films, on retrouve, à la racine de l’intrigue, un improbable gain au loto, plus ou moins astronomique. A croire que la possibilité de faire fortune en un claquement de doigts irrigue l’intérêt des lecteurs ou des spectateurs.

09/05/2024, 17:21

ActuaLitté

Faire des économies grâce aux livres d’économie

En comprenant mieux l’univers capitaliste dans lequel nous évoluons, il est à la fois possible d’étendre de façon astucieuse sa surface financière tout en réduisant ses dépenses, avec une vision plus juste de la gestion d’un budget. 

02/05/2024, 09:26

ActuaLitté

Thé et lecture, une association harmonieuse et vertueuse

Quoi de mieux qu’un excellent thé pour accompagner la lecture de ses romans favoris ? Difficile, en effet, d’imaginer mariage plus harmonieux et plus heureux que celui du thé, aux vertus apaisantes, et de la lecture, aux vertus relaxantes.

01/05/2024, 15:08

ActuaLitté

Chance et littérature : une longue histoire d’inspiration

La chance est un concept fascinant qui a inspiré de nombreux écrivains à travers les âges. En littérature, la chance est souvent utilisée comme un élément narratif puissant pour créer des intrigues captivantes et explorer des thèmes particulièrement diversifiés.

30/04/2024, 13:06

ActuaLitté

Quand la littérature belge s’inspirait des infrastructures souterraines

Dans le sillage de Victor Hugo et de ses explorations des égouts parisiens dans Les Misérables, où il révèle la complexité et l'importance cruciale des infrastructures souterraines, nous découvrons que les thèmes de l'urbanisme et de l'hygiène transcendent les frontières et les époques. La littérature belge, avec ses nuances propres, offre également des perspectives fascinantes sur les infrastructures urbaines, en particulier à travers des œuvres qui illustrent comment les villes façonnent et sont façonnées par leur environnement souterrain.

27/04/2024, 10:30

ActuaLitté

Escape game : s’évader sur des terres littéraires

Les jeux d’évasion connaissent un très grand succès, avec des salles qui se sont ouvertes un peu partout en France. Mais on peut également inventer un parcours propre pour amuser des invités chez soi, avec, par exemple, un récit fondé sur des intrigues littéraires célèbres.

23/04/2024, 16:05

ActuaLitté

Cinéma et littérature : une alchimie heureuse ?

Il est difficile de dénombrer le nombre de films sortant chaque année et inspirés d’une œuvre littéraire tant cet usage est répandu. À chaque succès de librairie correspond son volet cinématographique. Mais au-delà de cette relation intime entre la littérature et le cinéma, une nouvelle dimension émerge, celle de la publicité au cinéma. Mais le succès est-il pour autant toujours au rendez-vous ?

19/04/2024, 10:33

ActuaLitté

L'art journal : une création plurielle qui joue avec les matériaux et les genres

Qui a dit que le journal intime était un cliché romantique, voué à disparaître dans l'ombre des univers d'expression numériques ? Certes, la plume et le carnet ne conviennent pas à tout le monde, souvent la faute au fameux syndrome de la page blanche : même pour soi, les mots restent coincés au bout des doigts. La vocation de l'Art journal en découle. C'est, pour celles et ceux qui s'expriment naturellement par le visuel et sont sensibles au toucher, un bel exutoire. Explications.

 

17/04/2024, 14:09

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Where’s Molly : le sombre thriller de H.D. Carlton qui hante les forêts de l’Oregon

« Molly Devereaux est portée disparue depuis plus de deux semaines, et la police est toujours à la recherche de la jeune fille qui semble s’être volatilisée dans la nature. Le monde a besoin de savoir… Où est Molly ? » Le roman de Carlton H.d. sortira en France ce 16 avril, traduit par Juliette Bernaz. Si vous n'avez pas envie d'attendre...

04/03/2026, 08:00

ActuaLitté

Peaux à peaux : Melanie Page explore la maternité dans son premier roman

Peaux à peaux, premier roman de Melanie Page, paraîtra le 2 avril 2026 chez Albin Michel et explore, à travers une narration polyphonique, les multiples visages de la maternité, entre bouleversement intime, doutes et élans de vie.

04/03/2026, 07:30

ActuaLitté

Héritage, mensonges et luttes de pouvoir dans une saga entre Paris et Venise

Le Pacte des Héritières, Livre I – Alina, de Lucie Castel, paraît chez Talent Éditions le 1er avril : ce premier volet d’une saga familiale suit une jeune femme sans attaches qui, après avoir perdu son emploi à Paris, se rend à Venise à la suite d’une invitation énigmatique et découvre un univers dominé par les secrets, les rivalités et les luttes de pouvoir.

04/03/2026, 07:00

ActuaLitté

Green Lantern sans anneau ni Corps : le vert se transforme en cauchemar (et ça tient)

Dans l’« Absolute Universe » de DC, Green Lantern a changé de nature : plus de Corps, plus de bague, plus de protocole. L’éditeur affiche la rupture avec entrain jusqu'à faire disparaître la volonté, seule à même de guider la lumière verte. Et de confier l’arc d’ouverture à Al Ewing et Jahnoy Lindsay, ce dernier assurant aussi la couleur et la couverture.

03/03/2026, 12:53

ActuaLitté

Je parle pas la langue

03/03/2026, 09:00

ActuaLitté

Inside Mac : une étudiante en art infiltre un cartel pour venger son père

Dans Inside Mac, tome 1, Eléa, 25 ans, intègre les Stups de San Francisco pour venger son père, abattu par le chef d’un réseau criminel signé « MAC ». Sous couverture d’étudiante aux Beaux-Arts, elle infiltre un cercle de jeunes privilégiés afin de remonter jusqu’au trafiquant insaisissable, dont nul ne connaît le visage. Sa haine guide une mission où se mêlent danger et attirance trouble.

03/03/2026, 07:30

ActuaLitté

Black Sword : Anna Triss revisite La Belle et la Bête façon dark romance…

Relecture sombre du célèbre conte de fées, Black Swords suit Beast, tueur à gages et chef d’une unité criminelle, lié par serment à sa nièce Belle. Après la mort du père, il veille sur elle dans l’ombre. À Memphis, l’adolescente est trahie par sa mère toxicomane et vendue aux enchères clandestines. Plongée dans un trafic humain, elle affronte un univers d’une violence extrême. 

03/03/2026, 07:00

ActuaLitté

Une certaine tristesse : l’enfance parle quand les adultes se taisent

Dans Une certaine tristesse, Mattis Savard-Verhoeven confie le récit à Noé, enfant qui parle en continu, s’adresse à « vous », et transforme la confession en écriture. 

02/03/2026, 12:41

ActuaLitté

Sissi n’existait pas : derrière Romy Schneider, le conte de fées s’effondre

Sissi n’existe pas : dès l’ouverture, Laurène Vernet pose un principe de démystification et l’érige en fil conducteur. Elle attaque d’emblée le nom, le surnom, puis l’imagerie : « Elle n’est qu’une projection. » À paraître le 22 avril. 

02/03/2026, 12:40

ActuaLitté

“À quoi bon ?” : le livre qui démonte les illusions du développement personnel

À quoi bon ? d'Olivier Dhilly s’ouvre sur un diagnostic de crise — politique, géopolitique, climatique, démocratique — et relie ces fractures à une perte de repères et à un basculement du rapport collectif au vrai, dont la « post-vérité » devient un symptôme. Dès l’entrée, l’essai place la question du sens sous le signe de Nietzsche, qui fournit la matrice du livre : « Que signifie le nihilisme ? Que les valeurs supérieures se déprécient. Les fins manquent ; il n’est pas de réponse à cette question : “À quoi bon ?”. »

 

02/03/2026, 12:08

ActuaLitté

Stig Dagerman : La rage d’être libre

Pourquoi faut-il absolument (re)lire Notre besoin de consolation est insatiable, de Stig Dagerman (trad. Philippe Bouquet et Alain Gnaedig) ? Avant même de méditer leur contenu, la transparence, l’éclat et le rythme de certaines écritures captivent le regard du lecteur par l’inoubliable souffle de liberté qu’elles charrient. La vitalité du texte libère les idées et ouvre le chemin des possibles. Et c’est bien le cas du travail de l’écrivain suédois.

02/03/2026, 11:58

ActuaLitté

Un pompier découvre combien l’argent... brûle les doigts

À Locksburg, petite cité minière de Pennsylvanie, les bonnes intentions ne suffisent pas à sauver les âmes — et l’enfer n’est jamais très loin.

02/03/2026, 07:00

ActuaLitté

Une jeune femme face à un patron despote : la saga italienne du printemps

Après le succès de La Porteuse de lettres, couronné par le prix Bancarella, Francesca Giannone revient avec un roman d’amour bouleversant, porté par un puissant portrait de femme.

02/03/2026, 06:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Le vitriol de Lune de Henri Béraud

Au rebours des titres à rallonge péniblement explicites dont raffolent certains plumitifs contemporains, il en est d’intrigants et mystérieux qui suscitent curiosité et envie de lire. Ainsi des ouvrages d’Henri Béraud (1885-1958), qui avait indubitablement l’art de trousser des titres originaux, du Martyre de l’obèse au Flâneur salarié, en passant par La croisade des longues figures ou le surprenant Vitriol de Lune.

Par Marie Coat

01/03/2026, 09:00

ActuaLitté

Un bébé “en trop” dans une crèche parisienne, le thriller

Le roman Un de trop, signé Charlotte Mercy, paraîtra en librairie le 9 avril 2026. Dans la plupart des enquêtes criminelles, tout commence par une disparition : mort suspecte, enlèvement, personne portée disparue… Mais que se passerait-il si l’histoire commençait par un personnage en trop ?

01/03/2026, 08:30

ActuaLitté

Un hôtel de luxe contraint d’accueillir l’ennemi 

En 1942, au cœur des Appalaches, June Hudson dirige l’un des plus prestigieux hôtels-spa d’Amérique du Nord. L’Avallon, propriété de la puissante famille Gilfoyle, semble jusqu’alors protégé du fracas de la Seconde Guerre mondiale qui déchire l’Europe.

01/03/2026, 08:00

ActuaLitté

Les certitudes

01/03/2026, 07:30

ActuaLitté

La médecine au féminin à travers les siècles

Dans un village du duché de Savoie, la veuve Catherine est celle vers qui l’on se tourne pour soulager les douleurs et apaiser les corps. Mais lorsque l’épidémie qui ravage les hameaux lui échappe, la guérisseuse est frappée par un destin tragique dont les répercussions traverseront les siècles.

01/03/2026, 07:00

ActuaLitté

Bernardo Valli : quand le reportage devient littérature

La Booksletter rassemble, chaque semaine, une sélection d’articles où l’actualité se lit à travers les livres : biographies, essais, enquêtes, sciences, idées politiques, culture visuelle. Le format privilégie des entrées thématiques nettes, des références bibliographiques immédiates et des liens de lecture directs. L’ensemble compose une revue de repères, conçue pour relier faits, concepts et œuvres, sans passer par les résumés paresseux ni les angles interchangeables. 

28/02/2026, 10:00

ActuaLitté

Pınar Selek : un roman pour raconter l’Istanbul sous dictature

À Istanbul, dans le quartier populaire de Yedikule, plusieurs trajectoires se croisent entre 1980 et 1999. Quatre jeunes grandissent dans une Turquie secouée par le coup d’État militaire, la répression politique et de profondes fractures sociales. Leurs vies, façonnées par les rêves de liberté, les élans révolutionnaires et les désillusions de l’exil, se déploient au rythme des bouleversements du pays.

28/02/2026, 08:00

ActuaLitté

Elfriede Jelinek règle ses comptes avec l’argent et l’Histoire

Partant du prétexte d’un contrôle financier dont elle fait l’objet, Elfriede Jelinek construit un texte qui tient à la fois de la réponse à un interrogatoire, du réquisitoire, du plaidoyer et d’un portrait sans concession de la société capitaliste.

28/02/2026, 06:00

ActuaLitté

William

27/02/2026, 16:45

ActuaLitté

Le Corset : qu’existe-t-il derrière le silence ?

« Empêche-la… Elle va finir comme ma mère. » Alors qu’il vit ses derniers instants, le grand-père de Vilma lui adresse ces quelques mots. Comme une malédiction. Une sentence contre laquelle elle ne peut pas se défendre, d’autant qu’elle ne la comprend pas. 

27/02/2026, 16:43

ActuaLitté

Underdogs : de la ferme béarnaise aux palaces new-yorkais, la revanche des humiliés

Il ne faut pas galvauder le mot chef-d’œuvre. Il ne faut pas bouder son plaisir non plus. Quand il s’en présente un, tâchons de le célébrer – comme avec cet Underdog tombé du ciel, ou plutôt de la plume d’un auteur encore méconnu, Bruno Marsan, que la quatrième de couverture nous présente comme originaire du Sud-Ouest. Il aurait vécu beaucoup de choses racontées dans le roman… Ce qui n’est pas rien, quand on découvre l’odyssée du narrateur. Par Aymeric Patricot.

27/02/2026, 16:02

ActuaLitté

La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

ActuaLitté

Le ciel est immense

27/02/2026, 09:00

ActuaLitté

Démocratie : pourquoi il ne faut pas renoncer

« Alors que nous entrons dans le second quart du XXIe siècle, nous avons connu le retour de la guerre en Europe, le déchaînement de la violence au Moyen-Orient et l’abandon du rôle de garant de l’ordre mondial par les États-Unis. Vivons-nous une simple parenthèse cauchemardesque ou assistons-nous à la fin d’un cycle historique et au début d’un autre ? »

27/02/2026, 08:00

ActuaLitté

La dérive d’un homme lucide

Spécialiste en écrits anciens et débusqueur de manuscrits contrefaits, Eugène Rolland enseigne à l’université. Il s’efforce aussi d’entamer la soixantaine avec sérénité. Sauf qu’une déconfiture professionnelle et un monde contemporain qui lui semble chaque jour plus hostile le convainquent qu’il est condamné à l’obsolescence.

27/02/2026, 07:00

ActuaLitté

Médée contre Jason : autopsie d’une trahison

« Si seulement l’Argo avait sombré au fond de la mer… » : dès l’incipit, Le Songe de Médée de Natalie Haynes installe une tragédie à rebours, où l’épopée sert d’écran de fumée. Le navire devient alibi, comme le dit le narrateur : « Ce n’était pas la faute de l’Argo. » Le roman préfère l’origine des désastres à leur célébration, et annonce sa méthode : « Mais nous commencerons à l’endroit d’où le navire fit voile. »

26/02/2026, 17:00

ActuaLitté

Maudite soit la guerre : le front s’invite à la maison

Dans le Paris en pénombre, Gwenaël Bulteau saisit d’emblée l’érotisme contrarié et la guerre qui serre la gorge : « Depuis la chute brutale des températures, les magasins fermaient à cinq heures et l’éclairage public était interdit afin d’économiser le gaz et l’électricité, mais aussi pour égarer les aéronefs ennemis. On parlait de zeppelins et de bombes au phosphore nés de la cruelle ingénierie allemande. »

26/02/2026, 16:58

ActuaLitté

Quand viendras-tu, Petit fruit ?

« La déception perle entre ses cuisses, coule le long de ses jambes. Elle avait pourtant mal aux seins depuis quelques jours, elle y croyait. Ils ont fait l’amour au bon moment, elle en est sûre, elle regarde à nouveau sa courbe de température. Ça pleure tout rouge dans sa culotte. C’est pas compliqué d’avoir un enfant, tout le monde y arrive, pourquoi pas eux. » Un fois de plus, l'échec. Pire : une trahison, de son propre corps qui ne parvient pas à mener à bien la seule mission pour laquelle il a été créé. Donner la vie. Son ventre reste vide. 

26/02/2026, 09:47

ActuaLitté

Prélude à la goutte d'eau : procès d'un iceberg

France, 2050. L’été est devenue la seule saison pour recouvrir une bonne partie de la planète. Les canicules s’enchaînent, toutes plus écrasantes les unes que les autres. L’eau, devenue une terrible économie de survie, est un sujet qui brûle toutes les lèvres – d’autant plus face à un climat déréglé, cruel. C’est dans ce contexte que Erik Dolomont, derrière son entreprise devenue un empire, a décidé de s'approprier un iceberg. Son objectif : le livrer jusqu'au Maroc pour en revendre l'eau douce au plus haut prix.

26/02/2026, 08:21

ActuaLitté

Du scénario à la mise en scène : un destin hollywoodien

Preston Sturges, cinéaste phare de la comédie hollywoodienne des années 1940, méritait bien un livre. Scénariste le mieux payé d’Hollywood, Sturges fut le premier à passer à la mise en scène, ouvrant ainsi la voie à John Huston ou Billy Wilder. 

26/02/2026, 08:00

ActuaLitté

Faire œuvre avec presque rien

Marcel Bénabou, compagnon de jeu de Georges Perec, Italo Calvino et Jacques Roubaud, est un acteur majeur des expérimentations littéraires de l’Ouvroir de Littérature Potentielle qui puise dans la contrainte une absolue liberté de création.

26/02/2026, 07:00

ActuaLitté

Qu'est-ce que vous croyez ? Julie Dachez, science et éveil spirituel – sans dogme

25/02/2026, 17:00

ActuaLitté

Daniel Mendelsohn : l’art de l’entrelacs ou la littérature comme tension féconde

Dans Entrelacs, Daniel Mendelsohn se prête au jeu de l’entretien comme il écrit : en avançant par boucles, par retours, par digressions qui n’en sont pas, parce qu’elles constituent la charpente même du propos. Déborah Bucchi et Adrien Zirah l’amènent là où son œuvre insiste : au point de jonction entre récit et exégèse, entre l’intime et le texte, entre Athènes et Jérusalem.

25/02/2026, 16:52

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.