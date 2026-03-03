Nagasaki : l’histoire vue par les arbres

Ces arbres étaient sur mon chemin, comme au croisement de deux itinéraires. L’un me ramenait vers le passé, à l’époque où je découvrais les jardins de mousses de Kyoto au cours de ma résidence à la villa Kujoyama.

Yakushima, l’éternité des cèdres

L’été 2022, plusieurs années après la publication de Louange des mousses, je me rendais de nouveau au Japon, après un long temps de confinement, dans l’île de Yakushima aux cèdres millénaires : une forêt idéalement propice à ces mousses qui continuent de me fasciner. Des retrouvailles, en quelque sorte, avec l’éternité des mousses, mais aussi avec le grand âge des arbres, dont elles sont là-bas indissociables.

L’autre route m’attirait irrésistiblement vers deux camphriers de Nagasaki, depuis que je les avais vus mentionnés dans une étude de l’Agence japonaise pour l’Environnement en préparant un article pour les Carnets du paysage. Cette enquête recensait les cent paysages sonores du Japon les plus remarquables, tels que les avaient élus les habitants de chaque région de l’archipel.

C’étaient des cloches de temples, des oiseaux de mer, d’anciens métiers à tisser le chanvre : tout cela se comprenait, pouvait s’entendre, même les froissements pourtant ténus des bambous à la lisière de Kyoto. Mais Nagasaki s’était choisi pour emblème les deux camphriers d’un sanctuaire shintô, la religion autochtone du Japon qui révère les ancêtres et les divinités de la nature. Depuis la lecture de cet inventaire, je n’attendais qu’une occasion pour aller à la rencontre de ces camphriers.

En reprenant le train vers Tokyo, je me suis arrêtée à Nagasaki pour découvrir ces deux arbres magnifiques, bruissant de cigales, au bout d’un escalier auquel je ne pouvais que superposer en pensée la photo prise au lendemain du 9 août 1945 par Hayashi Shigeo : on y voit ce même escalier que j’étais en train de gravir, presque entièrement écroulé au milieu d’un désert de cendres, et deux arbres noirs décharnés à l’arrière-plan.

Au pied de ces camphriers aujourd’hui immensément hauts dans le ciel, un panneau indiquait qu’ils avaient d’abord été tenus pour anéantis par la bombe mais qu’ils avaient repris vie quelques années plus tard.

Nagasaki, ville des survivants silencieux

Je ne savais toujours pas pourquoi la ville les avait choisis pour emblème sonore. Je ne le sais toujours pas. Mais à partir de ce moment je me suis mise en quête d’autres arbres rescapés en menant des recherches au centre de documentation du Musée de la bombe atomique, puis en arpentant la ville à leur rencontre.

Je suis revenue à Nagasaki l’hiver suivant à l’occasion d’un travail à Tokyo, et puis encore une fois au printemps. Il me fallait revoir ces arbres en différentes saisons, passer le plus de temps possible auprès d’eux. J’avais besoin de les retrouver, comme on va voir des amis, pour percevoir ce temps qui est le leur, vivre dans leur ville, parler avec les hommes et les femmes de tous âges qui les protègent et se souviennent, voir les enfants jouer tout près.

Sentir leur place dans le Nagasaki d’aujourd’hui en pénétrant dans une cour d’hôpital, un préau d’école, ou simplement en marchant sans but sur les chemins de crête au-dessus de la baie. Parfois le pin, le frêne recherchés n’étaient plus là, vaincus par le poids de la neige, le tracé d’une route, les attaques des termites. Parfois aussi par la nécessaire reconstruction de la ville qui s’est reformée, comme une écorce qui se reconstitue par-dessus les blessures pourtant intactes et tranchantes au-dedans.

J’ai alors commencé à tracer le portrait de quelques-uns de ces rescapés que j’avais pu, en quelque sorte, fréquenter, afin de tisser leur histoire et la relier au temps des hommes.

Ces arbres m’ont changée, comme m’avait changée la vision des mousses, si protégées au Japon et qui nous rappellent notre place dans le long récit de la Terre. Certains ont résisté, d’autres non. Ils témoignent de notre histoire, mais aussi de notre attention, individuelle et collective, à ce qui vit, à l’image peut-être de ces parts de nous-mêmes dont certaines dépérissent, tandis que d’autres perdurent malgré tout et nous rendent d’autant plus sensibles à ce qu’il faut, de toute notre attention, préserver.

Ce sont bien ces arbres-là qui m’ont fait entrevoir la nature avec une acuité renouvelée, en percevant à leur contact ce qui en eux vit et périt, dans un temps qui dépasse le nôtre.

Véronique Brindeau

Née en 1957, Véronique Brindeau vit à Paris. Après une formation scientifique, linguistique et musicale, elle se spécialise dans les arts de la scène au Japon et enseigne l’histoire de la musique traditionnelle ainsi que du théâtre classique japonais à l’INALCO.

Autrice et traductrice, elle a notamment publié aux éditions Philippe Picquier Le jeu des fleurs. Hanafuda (2008) et Louange des mousses (2012), consacrés à la culture japonaise. En 2007, elle a été en résidence à la Villa Kujoyama, à Kyoto.

Crédits photo : de la péninsule d’Unzen à la ville de Nagasaki, un trajet à travers Kyushu, entre reliefs volcaniques et baie ouverte sur la mer (Kouki Kuriyama, CC BY-ND 2.0)

