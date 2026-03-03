Campagne et roman : la nouvelle vague du rural noir qui chamboule la littérature contemporaine

Inscription
Ils sont irlandais, gallois, néerlandais, espagnols, belges, américains, français. Ils écrivent des polars, des sagas familiales, des romans d'apprentissage, des récits autofictionnels, des fables politiques. Leurs romans se passent dans des hameaux isolés du Cantal, des marécages de Virginie, des collines de Cumbrie, des plateaux du Jura, des forêts du Jura suisse, des montagnes de Corrèze. Ce qu'ils ont en commun, c'est de faire du monde rural le territoire central de leur fiction.

Le 03/03/2026 à 19:24 par Bernard Strainchamps

|

Publié le :

03/03/2026 à 19:24

Bernard Strainchamps

L'analyse des romans parus au cours de la dernière permet de dégager des obsessions partagées, des choix stylistiques qui disent quelque chose d'essentiel sur ce que la littérature fait au monde paysan aujourd'hui.

La ferme assiégée

Si le roman documente la destruction systémique du monde agricole, il n'y a pas, ou peu, de roman-plaidoyer. Dans Pleine terre, Corinne Royer part d'un fait divers : un éleveur en cavale, pourchassé par les gendarmes pour des manquements administratifs. L'auteure transforme cette fuite en allégorie.

L'homme court dans un paysage qu'il connaît mieux que quiconque, mais ce paysage ne le protège plus. Il est devenu hostile, non par la nature, mais par les logiques productivistes, les injonctions contradictoires, le poids d'une administration qui traite les agriculteurs comme des variables d'ajustement. Les lecteurs le disent clairement : le roman leur a permis de « toucher un peu de la condition paysanne actuelle », de « comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils espèrent encore ».

Mohican d'Éric Fottorino prend le conflit par un autre bout : celui des éoliennes. Brun, paysan vieillissant du Jura, choisit d'en installer sur ses terres pour sauver son exploitation de la faillite. Son fils Mo vit cette décision comme une trahison. Ce sont les herbages, les horizons, le rythme des jours qu'il voit disparaître sous le béton et la ferraille.

"Le signe d'un roman réussi : il laisse une présence"

Le roman ne tranche pas : il montre deux hommes qui ont raison tous les deux, et qui ne peuvent pas se comprendre. Les lecteurs parlent d'une écriture « tendre, lucide, empathique », d'une « émotion intense ». Le roman touche parce qu'il refuse de simplifier.

Marie-Hélène Lafon, avec Hors champ et Les sources, constitue peut-être l'œuvre la plus rigoureus sur la condition paysanne. Ses romans couvrent des décennies - cinquante ans en dix tableaux pour Hors champ, les années 1960 pour Les sources - et ils creusent la même question : qu'est-ce que vivre dans un monde qui vous assigne une place et ne vous en laisse pas sortir ?

Gilles, condamné à reprendre la ferme tandis que sa sœur Claire part par les études, est l'une des figures les plus mémorables de la littérature rurale contemporaine. Une lectrice dit « penser souvent à lui après la lecture ». C'est le signe d'un roman réussi dans ce registre : il laisse une présence, une persistance d'âme.

Serge Joncour, avec Nature humaine, embrasse plus large : une fresque allant des années 1980 à la tempête de 1999, ancrée dans le Lot, qui mêle le destin d'un paysan et les mutations d'une France entière. Le roman est décrit comme « agréable à lire » avec « un charme suranné », mais il ne faut pas s'y tromper : derrière la fluidité, c'est une chronique de la désagrégation, d'une France rurale qui se fragmente sous les coups de la modernisation, des idéologies, des catastrophes climatiques.

Ce qui est frappant, dans tous ces textes, c'est leur refus du misérabilisme. La colère est là, le désespoir aussi. Mais ces romans ne pleurent pas sur un monde perdu : ils le regardent en face, et ils lui rendent sa dignité par le seul fait de l'écrire.

Le rural noir

Si une tendance s'est imposée comme genre à part entière au cours de la dernière décennie, c'est bien le « rural noir ». La campagne n'est plus idyllique. Elle est le cadre de violences, de trafics, de rancœurs séculaires, de solitudes qui tuent. Et ce n'est pas un phénomène hexagonal : il traverse les géographies comme une fièvre partagée.

Aux États-Unis, Missouri, Virginie, Géorgie : Bull Mountain de Brian Panowich, Soleil Rouge de Matthew McBride, Les Affreux de Jedidiah Ayres, Nulle part où revenir de Henry Wise. En Europe, la Cumbrie galloise du Sang des collines de Scott Preston, le Jura suisse des Silences de Luca Brunoni, la Nièvre de Rural noir de Benoît Minville, la Corrèze de Plateau de Franck Bouysse, la Bretagne des Saules de Mathilde Beaussault. La cartographie est éloquente : le rural noir est planétaire, parce que l'abandon des campagnes, le déclassement, la corruption des petites institutions locales sont des phénomènes universels.

Ce qui distingue du polar urbain, c'est que la violence n'y est pas importée de l'extérieur. Elle est native du territoire. Dans Seules les bêtes de Colin Niel, une femme disparaît sur un causse isolé du Massif central, et l'enquête déploie une toile de solitudes entremêlées - des hommes seuls dans leurs fermes, un désir qui s'exile sur un autre continent, une communauté liée par le manque autant que par la géographie. Le crime est presque secondaire ; c'est la misère affective qui est au cœur.

Les lecteurs ne disent pas qu'ils ont lu un bon polar. Ils disent qu'ils « ne sont pas près d'oublier ces personnages ».

Bull Mountain de Brian Panowich prend la forme d'une saga familiale sur plusieurs générations : un clan criminel accroché à ses montagnes de Géorgie, la transmission d'un héritage maudit, la tentation d'un fils de rompre avec le sang. Les critiques parlent d'un récit « poignant », d'une « flamme discrète » qui persiste dans l'obscurité. Le rural noir américain se nourrit ici de la tradition du roman sudiste mais le décor contemporain, la méthamphétamine, la corruption des shériffs, lui donnent une actualité brûlante.

Les Silences de Luca Brunoni, situé dans un village suisse de montagne au milieu du siècle dernier, joue une partition plus secrète : l'enquête sur la disparition d'un enfant force le lecteur à « revoir ses jugements » et à interroger qui est vraiment le méchant de l'histoire. C'est peut-être la qualité la plus précieuse du rural noir quand il est réussi : il déplace les certitudes morales.

Il faut cependant noter que le genre n'est pas exempt de limites. Certains romans restent dans les codes sans les dépasser - efficaces, bien construits, mais sans la profondeur qui distingue le roman noir du simple divertissement. Le rural noir est devenu une catégorie éditoriale en soi, avec ses attendus et ses facilités.

Les langues de la terre

La manière dont on écrit la campagne dit quelque chose sur la manière dont on la conçoit. D'abord, l'écriture organique. 

L'Été des charognes de Simon Johannin est probablement l'exemple le plus extrême de cette tendance. La langue y est « fiévreuse, outrancière, drôle et âpre ».  Elle colle aux corps, aux bêtes, à la boue, aux carcasses. Ce n'est pas une langue qui décrit le monde rural : c'est une langue qui en est faite. Les lecteurs en parlent comme d'une expérience physique : elle « brutalise » tout en « ensorcelant ».

Certains signalent un décalage troublant entre la dureté du sujet et la beauté travaillée de l'écriture — comme si le style était une forme de vengeance sur la misère, une manière de lui arracher une dignité inattendue.

On retrouve cette écriture sensorielle dans Le Sang des collines de Scott Preston (les odeurs de suif brûlé, la tourbe, le vent sur les collines de Cumbrie), dans Nourrices de Séverine Cressan (une langue « sensorielle, presque organique » qui « plonge dans la chair »), dans Corps de ferme d'Agnès de Clairville, où des narrateurs animaux — une vache, une chienne, un chat — perçoivent le monde par les rythmes du corps, les pas, les voix.

Dans À coups de pelle de Cynan Jones, le romancier gallois impose une prose dépouillée mais sensuelle, attentive aux odeurs et aux matières, qui rend la violence des scènes de braconnage « d'une grande délicatesse ». Ces textes partagent une conviction : il faut mettre le nez dans la réalité rurale pour la rendre irréfutable.

Le dépouillement

À l'opposé, une autre veine stylistique, tout aussi puissante : celle du dépouillement. Marie-Hélène Lafon en est la représentante la plus accomplie. Ses phrases sont « fluides, dépouillées, élégantes », avec une « forte retenue » qui intensifie paradoxalement l'émotion. Ce qu'elle ne dit pas pèse autant que ce qu'elle dit. Argonne de Stéphane Emond, qui revient sur les routes de l'exode de 1940 en Champagne, adopte une « écriture sobre, épurée, lumineuse » — chaque phrase semble pesée, et l'émotion se dépose par sédimentation plutôt que par épanchement.

Qui sème le vent de Marieke Lucas Rijneveld opte pour une langue « franche, parfois crue » qui donne à la voix de l'enfant narratrice une vérité implacable. Cette économie de moyens n'est pas une pauvreté : c'est un choix éthique. Elle dit : ces vies n'ont pas besoin d'ornements pour être dignes d'être racontées. La retenue est une forme de respect.

Le lyrisme

Une troisième veine, plus proche de l’écriture poétique : Trois saisons d'orage de Cécile Coulon, Dans la vallée de Hannah Kent, Malu à contre-vent de Clarence Angles Sabin, Dans les murmures de la forêt ravie de Philippe Alauzet. Ici, la nature est transfigurée, la campagne devient presque un espace mythique, une entité dotée d'une volonté propre.

Ces textes divisent les lecteurs de manière significative. Les uns parlent d'une beauté envoûtante, d'une langue qui « ensorcèle ». Les autres signalent des longueurs, une verbosité qui crée une distance avec la rusticité du sujet. Ce clivage n'est pas anecdotique : il pose la question de la légitimité du lyrisme dans le roman rural. Écrire poétiquement la campagne, est-ce l'élever ou la trahir ? La réponse varie selon les lecteurs — mais le débat lui-même est révélateur d'une tension réelle entre l'ambition littéraire et la vérité sociologique.

L'humour

Moins attendu : l'humour. Le Banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs de Mathias Enard plonge un étudiant en anthropologie dans un village du Bas-Poitou peuplé de fossoyeurs, de maires entrepreneurs de pompes funèbres, de figures rabelaisiennes. Le roman est « foisonnant, parfois boursouflé », il peut « faire souffrir » comme il peut enchanter - mais il revendique une veine comique et macabre qui rompt avec la solennité du roman rural.

Un clafoutis aux tomates cerises de Véronique de Bure met en scène une nonagénaire qui tient son journal dans l'Allier, et dont l'humour discret et tendre touche profondément des lecteurs qui y retrouvent des figures de grands-mères disparues. L'Été des charognes lui-même est décrit comme « drôle et âpre à la fois ». La noirceur du monde rural n'exclut pas le rire — parfois, elle en a besoin.

Les invisibles prennent la parole

Qui raconte, et depuis quelle hauteur ? C'est peut-être la question stylistique la plus importante. Et ce qu'on observe, c'est un déplacement des voix narratives vers ceux qui, traditionnellement, n'avaient pas droit au roman rural.

Les enfants et les adolescents

Qui sème le vent de Marieke Lucas Rijneveld suit Jas, dix ans, dans une ferme néerlandaise, après la noyade de son frère. La voix de l'enfant — « bouleversante de justesse, dérangeante et inoubliable » — permet de rendre la violence des non-dits familiaux sans jamais la surexpliquer. L'enfant voit, ressent, ne comprend pas tout — et c'est précisément cette lacune qui produit l'émotion la plus intense.

L'Été des charognes de Simon Johannin, Les maisons vides de Laurine Thizy, L'éblouissement des petites filles de Timothée Stanculescu, Les Saules de Mathilde Beaussault, dans tous ces textes, le regard de l'enfant ou de l'adolescent sur le monde rural fonctionne comme un révélateur. La campagne impose une maturité précoce, un face-à-face direct avec la mort, la sexualité, la violence. Cela donne à ces romans une urgence et une crudité particulières.

Les femmes

Nourrices de Séverine Cressan explore un angle rarement traité : dans un village du XIXe siècle, le corps des femmes est littéralement une ressource économique : leur lait maternel est vendu, leur capacité à allaiter intégrée dans un système marchand. L'écriture, « sensorielle, presque organique », dénonce « la marchandisation du corps féminin, ce système brutal où la vie devient une ressource extractible ». C'est un roman féministe qui se déguise en roman historique rural.

L'autre moitié du monde de Laurine Roux situe son récit dans le delta de l'Èbre des années 1930 : Toya, enfant paysanne « ensauvagée », découvre le désir, la révolte et la guerre civile espagnole. Les paysannes espagnoles ne sont pas victimes : elles portent l'élan révolutionnaire. Malu à contre-vent de Clarence Angles Sabin donne à son héroïne les traits d'une « Antigone moderne » face à la disparition de son monde rural. Dans Les maisons vides, Laurine Thizy fait de Gabrielle, née prématurée dans une campagne, une jeune femme qui résiste avec tout son corps à l'assignation.

Ces figures féminines rurales contemporaines ne sont plus seulement des victimes de la ruralité. Elles la traversent, la résistent, la portent. Parfois en la quittant, parfois en y restant debout.

Les animaux

Corps de ferme d'Agnès de Clairville confie la narration à une vache, une chienne et un chat qui observent la tragédie d'une famille paysanne. Ce choix, d'abord déroutant, produit un effet inattendu : les animaux perçoivent l'inquiétude financière, les tensions entre frères, la lassitude de la femme, sans pouvoir les nommer ; et c'est ce silence qui rend la tragédie la plus saisissante. Les critiques parlent d'une réussite « originale, au propos fort et dérangeant ». Les lecteurs qui dépassent le seuil d'adaptation disent avoir trouvé une lecture fluide, portée par une voix forte.

Les animaux traversent aussi À coups de pelle de Cynan Jones (les blaireaux comme enjeu moral central d'un affrontement entre deux hommes), Dans les murmures de la forêt ravie de Philippe Alauzet (le loup comme miroir des ténèbres intérieures), Qui sème le vent (les bêtes de la ferme comme terrain d'apprentissage et de deuil). Dans tous ces textes, les animaux ne sont plus un décor : ils incarnent un rapport au vivant que les humains ont dégradé ou perdu, et que la littérature essaie de retrouver.

La mémoire des terres

Une veine plus intime, mais non moins puissante : des auteurs qui reviennent sur leur propre monde rural d'origine, ou sur celui de leurs parents. Ces textes fonctionnent comme des élégies : ils enterrent un monde en le nommant.

L'Homme des bois de Pierric Bailly part d'une mort brutale : son père Christian, soixante et un ans, retrouvé sans vie après une chute dans une forêt du Jura. L'enquête filiale devient une façon d'esquisser « la vie dans les campagnes françaises contemporaines, ce qui s'y transforme et ce qui s'y défait ». L'écriture est « sobre, faite de mots simples et de phrases brèves » — elle épouse la discrétion du père. Les lecteurs y reconnaissent une génération de parents engagés en milieu rural dont les vies modestes et intègres disparaissent sans laisser de trace.

Argonne de Stéphane Emond remonte les routes de l'exode de 1940, une famille champenoise, une grand-mère tuée sous le mitraillage. Le retour de l'auteur sur ces terres fait dialoguer la mémoire familiale et l'histoire collective : paysans de Champagne et d'Argonne, ouvriers des forêts, une généalogie de vies laborieuses que la guerre a fracassées. La langue, sobre et lumineuse, laisse une « émotion diffuse, entre gravité et douceur ».

La Maison vide, prix Goncourt 2025, de Laurent Mauvignier est une entreprise autrement plus monumentale : 744 pages pour remonter plusieurs générations d'une famille rurale et comprendre le suicide du père en 1986. La maison rouverte après vingt ans de fermeture devient le lieu où se croisent deux guerres mondiales, la vie rurale de la première moitié du XXe siècle, et les destins de femmes longtemps effacées.

C'est un « GRAND et BEAU roman », disent les critiques — et une exploration de la manière dont les traumatismes se déposent dans les lignées paysannes, de génération en génération, sans jamais tout à fait s'éteindre.

Du même bois de Marion Fayolle, Glaise de Franck Bouysse, Les sources de Marie-Hélène Lafon rejoignent cette veine. Dans Du même bois, les « petitous » portent en eux « un peu de leurs parents, de leurs grands-parents et des morts » ; la ferme comme lieu de transmission silencieuse, où l'amour et les blessures se déposent dans les failles plutôt que dans les discours. Dans Glaise, c'est l'été 1914 au pied du Puy-Violent : les hommes partent à la guerre, et le roman capture l'instant précis où un monde rural bascule, avec une langue que les critiques jugent « somptueuse, envoûtante ».

Les lecteurs y reconnaissent leurs propres fantômes : figures de parents ou de grands-parents, paysages d'enfance, mondes disparus. Le roman rural touche à une mémoire collective encore vive.

La ruralité comme miroir politique

Les romans ne se contentent pas de témoigner. Ils utilisent la ruralité comme révélateur politique, comme espace où se lisent, souvent plus clairement qu'ailleurs, les fractures du monde contemporain.
Aqua de Gaspard Koenig choisit un prétexte en apparence modeste : la bataille autour du réseau d'eau potable dans un village normand. Un énarque revenu briguer la mairie contre une épicière idéaliste défendant la source comme « bien commun ». Mais autour de ce duel se déploie toute une réflexion sur la démocratie locale, la bureaucratie des communautés de communes, la gestion des ressources naturelles, l'apathie citoyenne. Le roman est « érudit et bien vu », disent les critiques de Télérama : il transforme une question écologique concrète en comédie politique.

Indésirable d'Erwan Larher installe un personnage de genre indéfinissable, Sam Zabriski, dans un village campagnard refermé sur ses certitudes. Sur cinq ans, on regarde la communauté glisser de la méfiance à l'hostilité déclarée, de la rumeur à la violence. Le roman noir et politique devient une « étude de mœurs » sur les mécanismes d'exclusion, le village comme laboratoire du rejet de l'altérité identitaire. Les lecteurs parlent d'un « grand livre des solitudes », d'un texte « profond et respectueux » envers une réalité peu exposée.

American Spirits de Russell Banks et Nulle part où revenir de Henry Wise radiographient l'Amérique rurale post-Trump avec une précision sans appel. Banks, dans ses nouvelles ancrées près des Adirondacks, montre comment la violence des armes à feu et la frustration sociale se banalisent dans des communautés abandonnées. Wise, lui, plonge dans le sud de la Virginie et ses terres de plantation de tabac : l'héritage de l'esclavage pèse sur chaque soupçon, chaque décision d'enquête. Le roman noir rural américain est aussi, et peut-être surtout, un roman sur la race et sur ce qu'un territoire garde en mémoire.

Et j'abattrai l'arrogance des tyrans de Marie-Fleur Albecker choisit un cadre médiéval - la révolte paysanne anglaise de 1381  - pour parler du présent. Les lecteurs notent que les « correspondances entre les méthodes des gouvernants d'hier et d'aujourd'hui surgissent avec une évidence tranquille ». La révolte paysanne comme genre littéraire traverse les siècles : les romans de la condition agricole d'aujourd'hui s'inscrivent dans une tradition très longue de résistance narréee.

Repose-toi sur moi de Serge Joncour dessine une France à deux vitesses, une collision entre ville et campagne incarnée dans la rencontre entre une styliste parisienne et un ancien agriculteur reconverti en recouvreur de dettes. Le roman est décrit comme « agréable », « bienveillant »  mais il pose, avec une douceur qui n'enlève rien à la lucidité, la question de ces mondes qui ne se parlent plus.

Ce que tous ces textes partagent, c'est la conviction que ce qui se passe dans les campagnes n'est pas marginal, au contraire que quelque chose d'essentiel sur nos sociétés s’y décide ou se défait.

Le livre de Daniel de Chris de Stoop est, en un sens, la quintessence. Un vieux paysan belge, ermite discret dans sa ferme isolée, assassiné à coups de fourche par des jeunes qui filment sa mise à mort pour quelques dizaines d'euros. Il mène l'enquête, suit le procès, et dans le même mouvement, restitue une existence et pose un regard sur « la disparition du monde paysan ». Le résultat est « beau et triste, bouleversant » ;  un livre qui donne à voir, dit une critique, « un fragment de société mis à nu par un meurtre, sans effet spectaculaire, dans une langue sobre qui laisse monter l'émotion ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédits photo : photowall 

 

 

 

 

 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

Commenter cet article

 

