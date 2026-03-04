Where’s Molly : le sombre thriller de H.D. Carlton qui hante les forêts de l’Oregon

Depuis plus de quinze jours, Molly Devereaux manque à l’appel. Les avis de recherche s’accumulent, la police piétine, et la même question obsède l’opinion : « Où est Molly ? » Le livre joue sur ce décalage entre la disparition publique et une voix intime, à la première personne.

Molly décrit une existence d’après-coup, comme une vie après la mort, avec l’impression de devenir un fantôme. Les bois de l’Oregon reviennent dans ses cauchemars, preuve que la fuite ne rompt pas le lien avec l’effroi.

Elle se retranche ensuite au cœur des montagnes du Montana : un décor de beauté paradigmatique, mais aussi un territoire d’ombres, où des horreurs demeurent à portée de main. Le jour, elle tient ces pulsions enfermées ; la nuit, le refuge bascule et laisse place à une violence suggérée, presque méthodique.

Dans mes cauchemars, je ne suis jamais sortie des bois de l’Oregon. Difficile de reprendre une vie après la mort, surtout quand on a le sentiment d’être un fantôme. Je vis désormais au cœur des montagnes du Montana. Si elles sont la beauté incarnée, elles renferment aussi toutes sortes d’horreurs. Des horreurs que je ne libère qu’à la nuit tombée. Quand mes porcs sont autorisés à festoyer. – Molly

À la lisière du thriller et de la romance noire, ce spin-off de la série Cat & Mouse recentre l’intrigue sur Molly, figure devenue énigme : survivre, se cacher, puis décider ce qui doit rester enfoui — et ce qui doit sortir des ténèbres.

Le suspense ne repose pas seulement sur l’enquête annoncée par les manchettes, mais sur la manière dont Molly recompose son rapport au monde : une identité réduite à un prénom, une géographie de l’isolement, et un quotidien organisé autour de la frontière entre contrôle et déchaînement. L’interrogation « où » devient alors morale autant que policière : où vivre, où se tenir, où s’arrêter.!

Black Ink Editions nous en propose les premières pages, en avant-première :

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com