Non, une machine ne crée pas d'oeuvre : l'art reste le propre de l'humain (pour l'instant)

L’affaire prend forme autour d’une image baptisée A Recent Entrance to Paradise (utilisée en illustration de l'article, inutile de crier à l'usage d'un visuel fait par IA en commentaires, s'il vous plait). Stephen Thaler soutient que le visuel naît d’un système d’intelligence artificielle qu’il a conçu, sans intervention créative humaine directe. Il sollicite l’enregistrement du droit d’auteur à son nom, invoquant une cession émanant de la machine, indique l'agence Reuters.

Le Copyright Office oppose un refus, puis le confirme : la loi fédérale protège des œuvres dès lors qu’un auteur humain en porte l’originalité.

Un principe, puis l’épreuve du contentieux

En mars 2025, la cour d’appel du District de Columbia valide ce refus administratif. Son analyse s’ancre dans le Copyright Act, qui attribue le droit d’auteur à l’auteur et réserve la protection aux œuvres originales d’auteur.

Pour les juges, le terme renvoie à une personne. « Les auteurs se trouvent au centre du Copyright Act. » Le point clé est explicite : le dossier concerne une création revendiquée comme intégralement non humaine, sans discussion sur un éventuel degré d’intervention humaine susceptible, dans d’autres affaires, d’ouvrir la voie à une protection.

Le 2 mars 2026, la Cour suprême ne statue pas sur le fond. Elle refuse d’examiner le recours. Ce refus laisse en place l’état du droit fédéral tel qu’appliqué par le Copyright Office et confirmé par les juridictions inférieures. La ligne demeure cohérente avec d’autres procédures engagées par Thaler, notamment en matière de brevets, où la question de l’inventeur non humain a déjà été écartée.

2025 comme point d’ancrage

L’année 2025 avait déjà fixé le cadre. La décision du D.C. Circuit, rendue en mars, consolide au niveau d’une cour d’appel fédérale l’exigence d’un auteur humain. En janvier 2025, le Copyright Office publie la deuxième partie de son rapport Copyright and Artificial Intelligence, consacrée à la protection des œuvres issues de l’IA générative.

Le document établit une distinction opérationnelle : l’IA utilisée comme outil d’assistance peut s’inscrire dans un processus protégeable si un humain apporte une contribution créative identifiable ; l’IA se substituant entièrement à la créativité humaine ne satisfait pas à la condition d’auteur.

En matière d’enregistrement, la consigne est précise : déclarer la présence d’éléments générés par IA et exclure de la demande ceux qui ne résultent pas de choix humains.

Une ligne claire pour les industries créatives

La décision intervient dans un contexte de diffusion massive des outils génératifs dans l’illustration, le graphisme, la musique et l’édition. Le signal institutionnel reste constant : sans auteur humain, pas d’enregistrement. Au-delà du principe, l’enjeu touche aux licences, aux exploitations et aux actions en contrefaçon, toutes conditionnées par l’existence d’un droit opposable.

En s’abstenant d’intervenir, la Cour suprême confirme la doctrine administrative et renvoie toute évolution au législateur. À ce stade, le critère d’entrée demeure l’empreinte humaine. Une création revendiquée comme totalement autonome sur le plan algorithmique se heurte donc à une fin de non-recevoir.

Crédits : Stephen Thaler

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com