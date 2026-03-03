Non, une machine ne crée pas d'oeuvre : l'art reste le propre de l'humain (pour l'instant)

La Cour suprême des États-Unis a coupé court, ce 2 mars 2026, à un nouveau test judiciaire sur la place de l’intelligence artificielle dans le droit d’auteur. En refusant d’examiner le recours du chercheur Stephen Thaler, la juridiction préserve la décision de la cour d’appel fédérale de Washington : un enregistrement au Copyright Office suppose une création humaine, et une image produite uniquement par une machine n’entre pas dans ce champ. Point barre.
Le 03/03/2026 à 16:42 par Clément Solym
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
03/03/2026 à 16:42
0
Commentaires
3
Partages
L’affaire prend forme autour d’une image baptisée A Recent Entrance to Paradise (utilisée en illustration de l'article, inutile de crier à l'usage d'un visuel fait par IA en commentaires, s'il vous plait). Stephen Thaler soutient que le visuel naît d’un système d’intelligence artificielle qu’il a conçu, sans intervention créative humaine directe. Il sollicite l’enregistrement du droit d’auteur à son nom, invoquant une cession émanant de la machine, indique l'agence Reuters.
Le Copyright Office oppose un refus, puis le confirme : la loi fédérale protège des œuvres dès lors qu’un auteur humain en porte l’originalité.
En mars 2025, la cour d’appel du District de Columbia valide ce refus administratif. Son analyse s’ancre dans le Copyright Act, qui attribue le droit d’auteur à l’auteur et réserve la protection aux œuvres originales d’auteur.
Pour les juges, le terme renvoie à une personne. « Les auteurs se trouvent au centre du Copyright Act. » Le point clé est explicite : le dossier concerne une création revendiquée comme intégralement non humaine, sans discussion sur un éventuel degré d’intervention humaine susceptible, dans d’autres affaires, d’ouvrir la voie à une protection.
Le 2 mars 2026, la Cour suprême ne statue pas sur le fond. Elle refuse d’examiner le recours. Ce refus laisse en place l’état du droit fédéral tel qu’appliqué par le Copyright Office et confirmé par les juridictions inférieures. La ligne demeure cohérente avec d’autres procédures engagées par Thaler, notamment en matière de brevets, où la question de l’inventeur non humain a déjà été écartée.
L’année 2025 avait déjà fixé le cadre. La décision du D.C. Circuit, rendue en mars, consolide au niveau d’une cour d’appel fédérale l’exigence d’un auteur humain. En janvier 2025, le Copyright Office publie la deuxième partie de son rapport Copyright and Artificial Intelligence, consacrée à la protection des œuvres issues de l’IA générative.
Le document établit une distinction opérationnelle : l’IA utilisée comme outil d’assistance peut s’inscrire dans un processus protégeable si un humain apporte une contribution créative identifiable ; l’IA se substituant entièrement à la créativité humaine ne satisfait pas à la condition d’auteur.
En matière d’enregistrement, la consigne est précise : déclarer la présence d’éléments générés par IA et exclure de la demande ceux qui ne résultent pas de choix humains.
La décision intervient dans un contexte de diffusion massive des outils génératifs dans l’illustration, le graphisme, la musique et l’édition. Le signal institutionnel reste constant : sans auteur humain, pas d’enregistrement. Au-delà du principe, l’enjeu touche aux licences, aux exploitations et aux actions en contrefaçon, toutes conditionnées par l’existence d’un droit opposable.
En s’abstenant d’intervenir, la Cour suprême confirme la doctrine administrative et renvoie toute évolution au législateur. À ce stade, le critère d’entrée demeure l’empreinte humaine. Une création revendiquée comme totalement autonome sur le plan algorithmique se heurte donc à une fin de non-recevoir.
Crédits : Stephen Thaler
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
À Londres, le thermomètre créatif s’affole et les agences ferment les écoutilles. Dans les boîtes mail, des lettres trop lisses, des synopsis trop parfaits : l’ombre des algorithmes plane sur les manuscrits. De Eve White Literary Agency à David Higham Associates, le mot d’ordre fuse : pas d’IA dans les soumissions. La chasse aux textes assistés s’ouvre, au nom d’une voix humaine à défendre.
25/02/2026, 10:40
Nantes Métropole prépare le lancement en 2027 d’une « médiathèque en ligne » destinée aux habitants des communes de la métropole adhérentes au service commun de lecture publique. Cette future bibliothèque numérique de référence (BNR) métropolitaine doit permettre, gratuitement, d’emprunter des livres numériques et audio, de lire la presse, de visionner des films ou encore de suivre des formations, depuis une tablette, un ordinateur ou un smartphone.
19/02/2026, 16:42
En Corée du Sud, le dépôt légal se heurte à une production automatisée que le cadre actuel absorbe mal. Le 4 février 2026, la Bibliothèque nationale (National Library of Korea, NLK) a annoncé l’exclusion d'ouvrages qu'a proposés un éditeur, connu pour publier des milliers de titres numériques en un temps record.
19/02/2026, 11:45
Audible accélère la convergence des formats. Le 18 février 2026, la filiale d’Amazon déploie une lecture immersive dans son application : texte Kindle et audio Audible se synchronisent, mot à mot, sur des centaines de milliers de titres. Les lecteurs peuvent écouter et lire simultanément, sans surcoût de droits pour les éditeurs. Après les voix IA, la plateforme renforce son écosystème et verrouille l’expérience de lecture.
19/02/2026, 11:28
Depuis l’automne 2025, les grands groupes du livre accélèrent sur un terrain longtemps réservé aux plateformes : l’ingénierie de l’intelligence artificielle. Les annonces d’emploi et les initiatives sectorielles dessinent une stratégie cohérente : internaliser des briques IA pour piloter la chaîne du livre, optimiser la découverte des titres et industrialiser des tâches à forte intensité de données.
18/02/2026, 12:04
Impossible, désormais, de demander à Gemini ou à Nano Banana (outil de génération d’images de Gemini) de générer une image mettant en scène des personnages issus de l’univers Disney. Des requêtes qui fonctionnaient encore récemment se heurtent maintenant à un refus, assorti d’un message évoquant des « préoccupations de fournisseurs de contenus tiers ».
12/02/2026, 18:11
Début février, Microsoft a officialisé son Publisher Content Marketplace, ou PCM, une plateforme destinée à permettre aux éditeurs de mettre leurs contenus sous licence pour des usages liés à l’intelligence artificielle, avec une rémunération indexée sur l’usage et des outils de suivi détaillés. L’objectif affiché est clair : créer un nouveau flux de revenus pour les producteurs d’information tout en améliorant la fiabilité des réponses fournies par les assistants conversationnels.
11/02/2026, 14:35
Calibre a longtemps ressemblé à un atelier d’ébéniste : solide, précis, mais visuellement daté. Avec Calibre 9.0, le gestionnaire de bibliothèques numériques piloté par Kovid Goyal s’offre enfin une façade plus accueillante. La version, publiée le 30 janvier 2026, place au centre une nouveauté très visible : une vue Bookshelf, traduite en français par Bibliothèque.
05/02/2026, 11:32
La Silicon Valley a longtemps vanté l’intelligence artificielle comme promesse de progrès. Derrière les discours marketing, un projet inédit révèle un versant industriel beaucoup plus brutal : acheter des livres, les réduire en lambeaux, puis en extraire chaque mot pour nourrir des algorithmes. Aux États-Unis, des documents judiciaires dévoilés fin janvier jettent une lumière crue sur cette stratégie et son coût éthique.
01/02/2026, 13:26
À Lucinges, en Haute-Savoie, un centenaire littéraire change de format. Cent ans après la naissance de Michel Butor, l’Archipel Butor fait entendre l’écrivain, et pas seulement le lire : une série de six podcasts se déploie pour faire découvrir ce poète autrement, portée par des voix de proches, d’artistes et de professionnels.
29/01/2026, 13:24
Harry Potter à l’école des sorciers, 1984, Le Hobbit, L’Attrape-cœurs, Le Trône de fer, Hunger Games, Da Vinci Code… Une étude récente affirme qu’il est possible, dans certaines conditions, d’obtenir d'intelligences artificielles génératives commerciales des passages très longs, parfois de véritables verbatim, tirés de livres présents dans leurs données d’entraînement.
23/01/2026, 15:14
Microsoft met fin à son dispositif de bibliothèque d’entreprise, à la fois physique et, en partie, numérique, et revoit à la baisse plusieurs abonnements utilisés par ses salariés, au profit de ce que l’entreprise décrit en interne comme une « expérience d’apprentissage dopée à l’IA » (AI-powered learning experience) via un dispositif baptisé « Skilling Hub ».
22/01/2026, 12:26
À l’heure où un simple algorithme peut produire un roman ou un essai en quelques minutes, la question n’est plus anecdotique : si une intelligence artificielle écrit un livre, qui en détient les droits d’auteur ? Ce débat, longtemps théorique, a pris une dimension très concrète dans le monde de l’édition — et pas seulement en Chine, où l’interpénétration entre IA et maisons d’édition est déjà bien visible.
04/01/2026, 09:48
Des détecteurs d’écriture générée par intelligence artificielle peuvent attribuer une forte probabilité « IA » à des textes dont l’origine humaine est parfaitement établie, comme la Déclaration d’Indépendance des États-Unis, signée le 4 juillet 1776... OpenAI indique avoir observé ce type de faux positifs, tandis que Turnitin, acteur très présent dans l’enseignement, rappelle que ses indicateurs ne doivent pas servir seuls à sanctionner un étudiant.
30/12/2025, 14:33
Le Sénat français vient de dégainer un texte coup de poing contre le prétendu pillage des œuvres par l’intelligence artificielle. En inversant la charge de la preuve, un projet de proposition de loi forcerait les géants de l’IA à prouver leur innocence en matière de droits d’auteur. Une idée simple sur le papier – « coupable jusqu’à preuve du contraire » – qui suscite déjà des grincements de dents chez les start-up, et même des doutes sur sa solidité juridique.
29/12/2025, 12:55
Derrière la liseuse Solaris développée avec Inbook, il n’y a pas une accumulation de fonctions gadget, mais une ligne directrice assumée : lever les freins techniques à la lecture numérique. « La pénibilité de la synchronisation qu’on aurait pu avoir par le passé, on la contourne », résume Robin Schulz.
24/12/2025, 11:23
La bibliothèque universitaire de Freiberg a reçu, le 12 décembre 2025, le Sächsischer Bibliothekspreis 2025 (Prix des bibliothèques de Saxe), remis par la ministre saxonne de la Culture et du Tourisme, et par le Bibliotheksverband Sachsen (Association des bibliothèques du Land de Saxe).
24/12/2025, 11:15
L’édition française aime à se présenter comme un paysage d’acteurs indépendants, mais sa réalité capitalistique demeure largement méconnue. Derrière marques, collections et maisons historiques, se déploient des chaînes de propriété, dominées par de grands groupes et des investisseurs puissants. En révélant ces coulisses, l’application WHOISBN ? propose un outil de transparence, imparfait, mais révélateur. Et inversement.
07/12/2025, 19:21
Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) d’Île-de-France adresse une mise en garde sévère contre la politique du tout-numérique imposée dans les lycées franciliens. Santé mentale, inégalités, pédagogie : l’institution liste une série de risques et appelle à la vigilance. Les éditeurs, qui contestent depuis des mois la fragmentation des manuels en « ressources granulaires », saluent un avis qui, selon eux, « reconnaît enfin » les dérives d’un modèle imposé par la région.
03/12/2025, 12:21
Un nouveau procès pour OpenAI, la société à l'origine de l'intelligence artificielle générative ChatGPT. Cette fois, cependant, le litige ne porte pas sur le droit d'auteur, mais sur le droit des marques. OverDrive, distributeur numérique tourné vers les bibliothèques, assure en effet que l'application Sora d'OpenAI porte préjudice à sa propre solution de lecture destinée aux étudiants, également nommée Sora.
27/11/2025, 13:07
La bande dessinée n’a jamais cessé d’expérimenter, mais l’usage mobile a profondément changé la manière dont on lit. C’est dans cet interstice que s’inscrit Bang!, nouvelle application franco-américaine qui ambitionne de réinventer l’expérience de lecture verticale.
26/11/2025, 12:28
Les bibliothèques de Bordeaux ouvrent une nouvelle porte vers le XVIᵉ siècle. En partenariat avec Asobo Studio, l’un des fleurons du jeu vidéo bordelais, elles dévoilent une expérience immersive inédite permettant de plonger au cœur de la création des Essais de Montaigne, Space Montaigne.
24/11/2025, 18:14
À l’heure où les librairies cherchent à consolider leur présence en ligne sans renier ce qui fait leur singularité, Izibook avance une promesse : offrir un outil technique solide, pensé pour le monde du livre, mais capable de refléter l’âme de chaque établissement. C’est l’axe défendu par Benoît de La Bourdonnaye, directeur général de Nuxos Publishing Technologies, qui insiste sur une évidence devenue cardinale : un site marchand ne doit pas effacer l’identité d’un libraire, mais la prolonger.
24/11/2025, 10:35
Depuis l’avènement des livres numériques et de la dématérialisation culturelle, un constat devenu récurrent s’impose : les créateurs sont marginalisés dans la chaîne de valeur tandis que le public, bien que consommateur actif, se sent empêché d’exercer un véritable droit d’usage. L'entreprise Thotario entend changer la donne.
23/11/2025, 08:00
La Bibliothèque nationale de la Diète japonaise (NDL) vient de livrer une annonce qui a fait froncer quelques sourcils — et suscité un petit tremblement dans le monde de l’édition et des bibliothèques. Le 11 novembre, elle a publié un communiqué pointant une intrusion dans un système en cours de développement, « par le biais d’un prestataire externe ».
22/11/2025, 08:05
À Blois, le 11 octobre, Cécile Deniard a posé très concrètement la question de la « traductibilité » des textes d’histoire par l’intelligence artificielle. À Paris, le 30 septembre, jour de la Saint-Jérôme, Samuel Sfez, président de l’ATLF, a porté, avec ses camarades, une alerte plus générale sur l’IA et le métier de traducteur, entre qualité, responsabilité et rémunération. Sur les réseaux, Edmond Tourriol, traducteur de bande dessinées, scénariste et entrepreneur, défend une approche pragmatique et concurrentielle. Trois scènes, trois focales, un même nœud : qu’attend-on d’une traduction quand la machine s’invite dans la chaîne du livre.
07/11/2025, 16:54
Amazon inaugure Kindle Translate, un nouvel outil intégré à son écosystème Kindle Direct Publishing (KDP). En bêta et réservé à des auteurs sélectionnés pour le moment, il traduit automatiquement un ebook, permet de choisir la langue, de fixer le prix et de mettre en vente le titre en quelques jours. Pour l’instant, les traductions sont possibles entre l’anglais et l’espagnol, et de l’allemand vers l’anglais. Les livres ainsi produits seront clairement signalés par un label « Kindle Translate » et passeront par un contrôle automatique de la traduction, avant publication.
07/11/2025, 13:06
La marque lyonnaise Vivlio souffle ses bougies, 5 ans déjà et, pour fêter ça, un cadeau inattendu : une liseuse collector baptisée Vivlio One, proposée à 84,99 €. Fabriquée en 3000 exemplaires uniquement, cette édition limitée entend rendre hommage à l’esprit d’origine de l’entreprise : une lecture numérique ouverte, indépendante et accessible à tous.
05/11/2025, 14:50
Un virage discret, mais significatif s’opère dans les bibliothèques scolaires : sous l’effet d’une nouvelle législation d’État, plusieurs districts ont recours à l’intelligence artificielle pour lister les livres autorisés aux élèves. La méthode s’inscrit dans le cadre du Senate Bill 13 (SB 13), adoptée par la 89ᵉ législature texane : elle impose aux conseils scolaires l’approbation systématique des acquisitions de livres.
01/11/2025, 15:28
Métadonnées, web des données, intelligence artificielle : la chaîne du livre entre dans une ère où la technique devient outil de médiation. Alors que les identifiants bibliographiques s’interconnectent et que les catalogues se transforment en graphes de connaissances, des projets comme Bibliosurf montrent comment l’automatisation et l’analyse de données peuvent renouveler la découverte, la critique et la circulation des œuvres littéraires en ligne.
30/10/2025, 17:08
Il compte parmi les personnalités les plus populaires chez DC Comics et les artistes les plus réputés. Jim Lee qui prend la parole sur la question de l’IA, adoptant une position très ferme, voilà qui donne envie d’écouter attentivement. Car les arts et l’humanité ne sauraient se laisser influencer par la machine, assure-t-il en substance.
30/10/2025, 10:55
Dans l’océan des millions d'ouvrages de titres disponibles, comment un livre trouve-t-il son lecteur ? Au-delà du texte et de la couverture, tout se joue désormais dans l’invisible : les métadonnées. Véritable carte d’identité numérique, elles déterminent la visibilité d’un ouvrage, son accessibilité et, souvent, sa chance d’exister.
22/10/2025, 16:41
Il était une fois — et c’était bien réel — l’ère où un auteur mettait des années à polir son manuscrit, peaufinait le style, peinait sur les relectures. Aujourd’hui, sur Amazon, on peut publier en un clin d’œil un livre généré par une intelligence artificielle, avec peu ou pas de contrôle éditorial. Et ça, dit-on, ça commence à poser problème.
19/10/2025, 09:15
Rakuten Kobo lève le voile sur la Télécommande Kobo, un nouvel accessoire conçu pour offrir une expérience de lecture mains libres et ininterrompue. Disponible en ligne et en magasin à partir du 4 novembre 2025, cette télécommande sans fil a pour vocation d'enrichir l’univers des liseuses Kobo.
14/10/2025, 11:55
Depuis quelques mois, le monde des liseuses Kindle est agité par une annonce qui pourrait modifier en profondeur les usages des lecteurs numériques. Amazon prévoit de supprimer, à partir du 26 février 2026, la fonctionnalité « Download & Transfer via USB ». Autrement dit, la possibilité de télécharger ses livres depuis son compte Amazon vers un ordinateur, puis de les transférer manuellement vers un Kindle via un câble USB.
07/10/2025, 14:30
Autres articles de la rubrique Numérique
Anna’s Archive relance la machine, et cette fois la cible s’appelle Spotify. Le 8 février 2026, des liens de téléchargement apparaissent sans annonce officielle dans le fichier torrents.json du site, sous forme de dizaines de nouveaux torrents. TorrentFreak en recense 47, auxquels s’ajoute un torrent de métadonnées : environ 2,8 millions de fichiers audio pour près de 6 téraoctets.
27/02/2026, 15:47
Spotify met aussi en avant une dynamique déjà observée sur ses marchés anglophones : +36 % d’auditeurs de livres audio sur un an, +37 % d’heures d’écoute, et un public majoritairement âgé de 18 à 34 ans (52 % de l’audience livres audio revendiquée). L’entreprise indique que des éditeurs comme Bloomsbury, HarperCollins et Lagardère attribuent à la plateforme une croissance à deux chiffres de leurs ventes audio.
18/02/2026, 16:37
En 2025, les bibliothèques connectées à Libby et Sora ont franchi un seuil qui ressemble à une bascule : plus de 820,5 millions de prêts numériques dans le monde, selon OverDrive. La hausse atteint 10,9 % sur un an, portée par un usage devenu réflexe — ebook, audio, magazines, comics — au même geste : emprunter, immédiatement, depuis un téléphone.
14/02/2026, 11:04
Dans l’univers du livre, la communication visuelle n’est plus un simple habillage. Elle participe pleinement au récit éditorial. L’art du montage, longtemps associé au cinéma, s’impose désormais comme un outil stratégique pour libraires, éditeurs et auteurs soucieux de structurer leur présence publique.
13/02/2026, 06:45
Au Danemark, la lutte contre le piratage de manuels universitaires change d’échelle — et de cibles. L’alliance antipiratage RettighedsAlliancen (The Rights Alliance) annonce, à partir du 1er février 2026, des actions civiles visant des étudiants soupçonnés de partager illégalement des manuels numériques. Le cap affiché tient en une formule : prouver qu’un seul manuel partagé suffit à déclencher un dossier, même quand l’échange circule dans des groupes fermés et entre camarades.
08/02/2026, 09:35
L’éditeur français Nouveau Monde Editions accuse Mistral AI d’avoir utilisé sans autorisation plus de 200 ouvrages pour entraîner son intelligence artificielle Le Chat. Il réclame une indemnisation pour les auteurs concernés. L’affaire s’inscrit dans un contexte de soupçons plus larges sur l’usage de bases de données pirates par des acteurs de l’IA et expose Mistral AI à des risques juridiques et réglementaires – d'autant qu'elle conteste ces accusations.
02/02/2026, 20:48
Le site Bato.to, présenté par l’association japonaise CODA comme « le plus grand site de piratage de mangas au monde », a été fermé avec environ 60 sites miroirs (dont xbato.com et mangapark.io). Selon cette organisation, l’arrêt intervient après une opération coordonnée entre des éditeurs japonais, des partenaires chinois et la police de Shanghai, à la suite d’une perquisition menée le 19 novembre 2025 dans la région autonome zhuang du Guangxi.
02/02/2026, 14:34
Dans la salle d’audience de la capitale de la Bavière, une question qui obsède l’édition européenne prenait un aspect très concret : une intelligence artificielle peut-elle s’entraîner sur des textes protégés sans licence ? Le Landgericht München aura donné raison à la société de gestion collective GEMA contre deux entités du groupe OpenAI. La décision porte explicitement sur « les paroles de chansons de neuf autrices et auteurs allemands bien connus ».
31/01/2026, 13:26
Novembre tombe comme un verdict tiède sur l’édition américaine. Ni euphorie, ni naufrage, mais cette étrange zone grise où l’industrie avance en regardant ses chiffres comme on scrute un électrocardiogramme. Le relié bombe le torse, l’audio s’emballe, le poche s’effrite. Un marché qui respire encore, certes — mais avec ce souffle court qui trahit les grandes transitions.
23/01/2026, 17:26
Spotify, le géant suédois de la musique à la demande, a investi depuis un moment déjà le domaine du livre audio. Au sein de la version 9.1.18.282 de l'application, une ligne de code suggère la présence d'un outil inédit, « Page Match », permettant de commencer la lecture d'un livre audio là où celle d'un ouvrage imprimé s'est arrêtée, en scannant simplement une page.
21/01/2026, 15:18
Les manuscrits d'Anne Frank (1929-1945) mêlés à des considérations techniques relatives au blocage géographique et à l'utilisation de VPN (pour virtual private network, réseau privé virtuel) ? Telle est l'affaire qu'examine actuellement la Cour de justice de l'Union européenne : l'avocat général, Athanasios Rantos, a rendu ses conclusions le 15 janvier dernier.
20/01/2026, 11:49
Selon une plainte amendée déposée devant la Cour du district nord de Californie, la multinationale Nvidia aurait délibérément cherché à s’approvisionner auprès d’une bibliothèque clandestine de livres piratés pour entraîner ses modèles de langage. On évoque un volume de 500 téraoctets de livres, soit près de 200 millions d'ouvrages...
19/01/2026, 17:42
Longtemps cantonnée aux marges des pages culturelles ou aux revues spécialisées, la critique occupe aujourd’hui un espace beaucoup plus large. Elle s’invite dans les usages quotidiens, accompagne les choix culturels et structure le rapport aux œuvres comme aux services. Du livre imprimé aux plateformes numériques, elle n’a cessé d’évoluer, sans jamais perdre sa fonction première : éclairer, contextualiser, interroger.
19/01/2026, 17:36
Paul Claudel (1868-1955) est à l'origine d'une œuvre foisonnante, faite de pièces de théâtre, mais aussi de recueils de poésie et d'essais, un certain nombre étant marqué par sa révélation de la foi chrétienne en 1886. L'entrée de sa bibliographie dans le domaine public permet d'en redécouvrir la substance, au format numérique.
16/01/2026, 10:26
Ce 15 janvier 2026, l’Association of American Publishers (AAP) a annoncé une étape nouvelle dans ce combat judiciaire : deux grands éditeurs, Cengage Group et Hachette Book Group, ont déposé une motion pour intervenir directement dans l’affaire In re Google Generative AI Copyright Litigation, jusqu’ici portée par un groupe d’illustrateurs et d’écrivains.
15/01/2026, 20:35
L’association Paris Librairies lance L’Écho des libraires, un podcast qui propose une immersion sonore au cœur des librairies indépendantes d’Île-de-France. Pensé comme un prolongement des rencontres littéraires organisées dans ces lieux, le programme donne à entendre lectures, entretiens et échanges entre libraires et acteurs du livre, sans quitter ses écouteurs.
09/01/2026, 15:54
Six mois après son lancement, Fiole a déjà opéré des choix structurants. Portée par les retours de sa communauté, l’application a renoncé à la publicité et repensé en profondeur son expérience de lecture. Un pari encore fragile économiquement, mais assumé, pour tenter de concilier numérique et écosystème du livre sans les opposer.
08/01/2026, 10:27
Dès l’origine, le projet autour de la liseuse Solaris est clair : faire de la liseuse un prolongement naturel de la librairie indépendante. Pas un cheval de Troie, pas une solution concurrente. Robin Schulz le répète : « Notre cœur de métier, notre engagement profond, c’est la librairie. »
07/01/2026, 11:30
Anna’s Archive, bibliothèque en ligne non officielle spécialisée dans l’accès à des livres et textes numériques, a vu son nom de domaine principal, annas-archive.org, suspendu début janvier 2026. La plateforme reste toutefois accessible via d’autres adresses. Ses responsables affirment que cette suspension n’est pas liée à la récente mise en ligne d’une vaste archive musicale issue de Spotify.
06/01/2026, 17:23
Le journaliste du New York Times John Carreyrou et plusieurs écrivains, non cités nommément, ont engagé une action en justice contre des entreprises majeures de l’intelligence artificielle, dont OpenAI, Google, Meta, Anthropic, xAI et Perplexity. Ils les accusent d’avoir utilisé des copies piratées de leurs livres pour entraîner des modèles de langage à l’origine de chatbots.
24/12/2025, 13:21
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a rendu public, en décembre 2025, un rapport de mission très attendu consacré à la loi applicable aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne. Confiée à Tristan Azzi, professeur à l’École de droit de la Sorbonne, et à Yves El Hage, maître de conférences à l’université Jean Moulin Lyon 3.
19/12/2025, 11:02
À première vue, la liseuse Solaris portée par Tite Live et son partenaire industriel Inbook n’a rien de spectaculaire. Écran 6 pouces, gabarit classique, poids contenu : elle s’inscrit dans les standards du marché. Et pourtant, derrière cette apparente sobriété, l’objet raconte autre chose. Une volonté claire : revenir à l’essentiel, à l’acte de lecture lui-même, débarrassé des contraintes techniques qui ont longtemps parasité l’expérience numérique.
18/12/2025, 16:44
Parfois moquée pour ses couvertures pastel et ses intrigues codifiées - tout en étant, paradoxalement, une vraie « école » où nombre de traductrices ont fait leurs armes - Harlequin, maison culte de la romance populaire, se retrouve au cœur d’une contestation inédite. Accusée par des traducteurs de basculer massivement vers la traduction automatique, l’entreprise fait face à une fronde qui dénonce un « plan social invisible » et, plus largement, ce qui est perçu comme la première étape d’une remise en cause profonde - et possiblement durable - du métier. HarperCollins France, groupe auquel appartient Harlequin, défend sa décision.
17/12/2025, 18:15
Gaël Faye, Guillaume Musso, Amélie Nothomb, ou encore Albert Camus, Joël Dicker comptent parmi les écrivains pillés par Anthropic, la société américaine derrière l’intelligence artificielle Claude.
15/12/2025, 19:29
Lecture numérique : un virage déjà amorcé, désormais enraciné. En cette fin d’année 2025, Bibliopresto — l’organisme québécois qui chapeaute les plateformes Pretnumerique, Biblius et BibliMags — publie les titres les plus empruntés et consultés chez les abonnés des bibliothèques publiques et scolaires. Au fil des listes dévoilées, un constat s’impose : le goût du numérique ne se dément pas, mais il épouse des formes de plus en plus diversifiées.
14/12/2025, 12:09
Le Japon mise plus que jamais sur la puissance de son industrie culturelle pour soutenir sa politique d’influence et son économie. Manga, anime, jeux vidéo : ces secteurs sont désormais au cœur d’une stratégie nationale qui vise à quadrupler les exportations d’ici 2033 et à atteindre l’équivalent du chiffre d’affaires actuel de l’industrie automobile. Mais un obstacle s’interpose entre Tokyo et ses ambitions : le piratage massif, en particulier en provenance… des États-Unis.
11/12/2025, 17:51
C’est une première en Occitanie, assure ALIDO : les librairies indépendantes de la région sont désormais accessibles en un seul clic sur smartphone grâce à une nouvelle application pensée pour simplifier la recherche, la réservation et la commande de livres en librairie. Cet outil est disponible sur iOS et Android.
11/12/2025, 12:05
La jeune société iséroise Thotario ambitionne de transformer la circulation des biens culturels numériques. Dans un écosystème où l’achat d’un ebook ou d’un jeu PC ne confère souvent qu’un droit d’usage strictement personnel, la plateforme propose une alternative : permettre la revente légale d’œuvres numériques tout en assurant, à chaque transaction, une rémunération pour les créateurs.
08/12/2025, 16:14
En l’espace de quelques années, le livre audio est passé du statut de marché marginal à celui d’un secteur structuré, identifié, et en pleine expansion. Cette mutation s’incarne aujourd’hui dans la publication du Livre blanc du livre audio 2025, porté par le Syndicat des Producteurs et Indépendants de l’Audio (PIA), qui propose un cadre commun, défend les spécificités du format et accompagne une dynamique de cette croissance.
24/11/2025, 14:48
La multinationale chinoise Shein, basée à Singapour, déploie une offre de livres d'occasion sur sa plateforme américaine, en partenariat avec la société locale Alibris. Environ 100.000 références sont annoncées, dont des manuels scolaires, particulièrement onéreux de l'autre côté de l'Atlantique.
17/11/2025, 09:52
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), organisme de gestion collective, assigne la plateforme TikTok en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris. La SACD demande réparation du préjudice subi par les auteurs et autrices des œuvres exploitées ou représentées sur la plateforme, sans autorisation ni « contreparties acceptables ».
13/11/2025, 10:39
Le 5 novembre 2025, l’Assemblée nationale a voté la clarification du dialogue social et l’organisation d’élections professionnelles pour les artistes-auteurs au sein de leur régime de sécurité sociale. Ce vote historique — adopté par 186 voix contre 72 — marque une étape majeure vers la reconnaissance du scandale Agessa et la reprise en main du régime social par les bénéficiaires eux-mêmes.
06/11/2025, 17:31
L'« aire de jeux numérique » Kidjo, plateforme de diffusion de dessins animés et de vidéos éducatives, annonce la reprise du catalogue de Bloom, la radio des enfants. Au sein de celui-ci, des contes, des comptines et diverses émissions pour les enfants de 3 à 12 ans, qui viennent élargir le catalogue de Kidjo, une filiale du kiosque numérique Cafeyn.
04/11/2025, 10:04
Le 28 octobre, à Manhattan, le juge fédéral Sidney Stein a donné son feu vert à l’action collective menée par un groupe d’auteurs - parmi lesquels un certain George R.R. Martin. L’élément central retenu par le juge est un échange où ChatGPT esquisse le plan d’un roman postérieur à A Clash of Kings, divergent de sa suite, A Storm of Swords. Baptisé A Dance with Shadows, il poursuit l'œuvre de George R.R. Martin sans lui.
03/11/2025, 13:03
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire
Commenter cet article