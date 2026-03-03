Italie : 258,4 M€ et 22,3 millions d’exemplaires, le livre jeunesse résiste

En 2025, l’édition italienne pour enfants et adolescents a avancé à contre-courant du marché du livre de littérature générale. Le segment a totalisé 22,3 millions d’exemplaires vendus (+0,3 %) pour 258,4 millions d’euros (+2,1 %). En intégrant les bandes dessinées jeunesse, le volume atteint 23,6 millions d’exemplaires (+0,3 %) et 277 millions d’euros (+2 %). La dynamique tranche avec la baisse de 3 % des volumes constatée sur l’ensemble de la littérature générale la même année.

Ce résultat succède à une année 2024 en léger repli. Les ventes de livres jeunesse ont alors atteint 258,2 millions d’euros (-0,2 %) et 22,9 millions d’exemplaires (-0,6 %). Avec les bandes dessinées, le total s’établissait à 276,8 millions d’euros (-0,4 %) et 24,2 millions d’exemplaires (-0,8 %).

D’une année sur l’autre, la valeur progresse donc de 0,2 million d’euros sur le périmètre « livres jeunesse » (environ +0,1 %), tandis que les exemplaires reculent de 0,6 million ; en incluant les bandes dessinées, la valeur augmente de 0,2 million et les volumes diminuent de 0,6 million.

Bologne, vitrine et place de marché

Ces chiffres seront présentés à Bologne lors de la Foire du livre pour la jeunesse (13–16 avril). L’Associazione Italiana Editori (AIE) y inscrit la croissance du secteur dans une équation plus large : internationalisation, droits de traduction et politiques de lecture.

Innocenzo Cipolletta, président de l’AIE, associe la vente de droits de traduction à la croissance du secteur et décrit la foire comme une vitrine internationale. « Le marché international des droits de traduction n’est pas seulement un facteur clé de croissance pour notre secteur. »

L’AIE reconduit par ailleurs son partenariat autour de BolognaBookPlus, l’espace consacré à l’édition généraliste organisé en parallèle. La collective de 150 m² réunira sept exposants : Ediciclo Editore, Kosmos, La bottega dei traduttori, Messaggerie Libri, Reggio Children, Terminal Distribuzione, Tomolo EdiGiò Edizioni. La remise du Prix de Bologne du meilleur éditeur jeunesse de l’année (BOP) figure aussi au programme, avec l’Association internationale des éditeurs.

Promouvoir la lecture, comparer les recettes

Le 13 avril, un rendez-vous international réunira éditeurs et acteurs de la lecture autour des meilleures pratiques et des politiques de promotion de la lecture. L’initiative associe l’AIE et la foire, avec le Syndicat national de l’édition, la Fédération des éditeurs européens, l’Association internationale des éditeurs et le Bureau international des livres pour la jeunesse. L’objectif affiché : faire circuler des dispositifs éprouvés et faire émerger un agenda commun de politiques publiques.

Dans ce cadre, plusieurs programmes nationaux servent de points de comparaison : en France, le « quart d’heure de lecture » ; en Corée du Sud, une demi-heure de lecture silencieuse à l’école primaire ; au Royaume-Uni, une « année nationale de la lecture ».

Elena Pasoli, directrice de la foire, résume l’axe prioritaire : « Promouvoir l’accès aux livres, soutenir la culture de la lecture et réaffirmer le pouvoir transformateur des histoires. » L’AIE place également #ioleggoperché au cœur des échanges, avec son volet destiné à la petite enfance.

Lecture 0–3 ans : quatre ans de terrain

Le 14 avril, l’AIE et la Fondazione Cariplo présenteront « Leggere al nido », une enquête et un retour d’expérience sur la lecture de 0 à 3 ans fondés sur #ioleggoperchéLAB-NIDI. Le projet pilote, conduit sur quatre ans, a impliqué jusqu’à 350 crèches en Lombardie et dans le Piémont oriental (Novare et Verbano-Cusio-Ossola). L’Ufficio studi de l’AIE a suivi l’expérimentation à partir de relevés avant et après intervention afin de mesurer l’effet de l’introduction de livres et de pratiques de lecture dans les structures.

La rencontre, animée par Valentina De Poli, s’ouvrira avec des interventions institutionnelles, puis la restitution des données par Giovanni Peresson (Ufficio studi AIE). Une table ronde réunira Marta Rizzi et Giovanna Malgaroli (Nati per Leggere), ainsi que des représentants de crèches participantes, dont Chiavenna (Sondrio) et Brescia. Le « Manifeste » de #ioleggoperchéLAB-NIDI sera également présenté, avec une synthèse des pratiques considérées comme réplicables dans les structures d’accueil.

La foire accueillera enfin, entre les pavillons 25 et 26, un espace dédié au projet : exposition de 40 titres donnés chaque année pour constituer la dotation des crèches participantes, sélectionnés avec Nati per Leggere. Une sélection de titres internationaux issus des candidatures « tout-petits/première enfance » des BolognaRagazzi Awards complètera le dispositif, afin de rendre visibles des albums destinés aux plus jeunes et de documenter leur circulation.

