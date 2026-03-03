La Grande Librairie fait le pari du dialogue face aux fractures du monde

Après Nous vivrons ! et Que faire des Juifs ? (Les Arènes BD), Joann Sfar publie Terre de sang, le temps du désespoir (Les Arènes BD). Avec ce roman graphique de près de 600 pages, il achève une trilogie née dans le sillage de l’attaque terroriste du 7 octobre 2023, puis de la riposte israélienne à Gaza.

L’auteur y part à la rencontre de Palestiniens de Cisjordanie et d’Israël, donnant la parole à des anonymes confrontés, au quotidien, à la réalité d’un conflit devenu insoutenable. Dans un monde ravagé par les massacres, la haine et les idéologies, comment préserver l’espoir ? Comment sortir de la spirale de la violence ? Autant de questions qui traversent son ouvrage.

L’œuvre de Wajdi Mouawad explore elle aussi la violence comme héritage historique et intime. Dans Le serment d’Europe (Actes Sud/Léméac), pièce présentée en août dernier et à paraître le 1er avril, le dramaturge, metteur en scène et romancier - qui s’apprête à quitter la direction du Théâtre de La Colline après dix ans - raconte l’histoire d’une femme hantée par un crime commis durant son enfance, prête à briser le silence.

Ce texte cathartique, qui aborde conflits fratricides, culpabilité et mémoire, interroge le pouvoir réparateur des mots. L’émission évoquera également ses huit leçons prononcées au Collège de France, réunies dans Jusqu’au bord de son ravin, les verbes de l’écriture (Seuil), où l’écriture devient acte de dignité, de reconnaissance et peut-être de réconciliation.

Dans Qui se ressemble (Buchet-Chastel), Agnès Desarthe retrace l’histoire de sa famille juive et arabophone, entre Libye, Algérie et France. L’autrice et traductrice revient sur l’incompréhension qu’elle éprouva enfant face à la découverte du conflit israélo-arabe.

Ce récit intime, porté par la voix de la diva égyptienne Oum Kalsoum, interroge la mémoire, la transmission et l’exil, tout en sondant la complexité des identités et des appartenances.

Yasmina Khadra, qui a souvent exploré les fractures du Moyen-Orient, présente Le prieur de Bethléem (Flammarion). Il y raconte l’histoire d’un moine palestinien prêt à tout pour que son histoire soit publiée par un éditeur récalcitrant, quitte à le séquestrer.

À travers ce face-à-face, le roman plonge dans l’histoire d’une terre marquée par les larmes et le sang, et propose une réflexion sur la déshumanisation à l’œuvre dans chaque guerre.

Grand reporter à France Télévision depuis 35 ans, Maryse Burgot a couvert les grands conflits internationaux. Dans Loin de chez moi (Fayard/Le Livre de Poche), elle livre un récit autobiographique où elle revient sur son parcours, rend hommage au monde agricole dont elle est issue et évoque la difficulté de rendre compte de certaines guerres.

Comme chaque semaine, une libraire participe à l’émission. Direction Saint-Lô (Manche), où Mathilde Degroult a ouvert en 2020 la librairie Les Racontars, permettant le retour d’une librairie indépendante au cœur de la ville.

Enfin, dans le cadre du concours Si on lisait à voix haute, l’émission célébrera les trente ans de la disparition de Marguerite Duras. La comédienne et metteuse en scène Anne Consigny lira un extrait d'Écrire (Gallimard/Folio), incarnant la langue de la romancière.

Rendez-vous mercredi pour une émission placée sous le signe du dialogue et de la littérature comme espace de réflexion.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com