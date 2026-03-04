Inscription
Que peuvent faire les organismes de gestion collective avec l'argent des auteurs ?

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est amenée à se pencher sur le fonctionnement des organismes de gestion collective (OGC), et plus particulièrement leur utilisation des sommes récupérées via différents mécanismes, comme le droit de copie ou le droit de prêt. Dans des conclusions rendues le 26 février, l'avocat général estime que le droit européen est plutôt permissif en la matière, « à condition que les titulaires de droits reçoivent, directement ou indirectement, une compensation équitable et une rémunération appropriée ».

Le 04/03/2026 à 11:11 par Antoine Oury

04/03/2026 à 11:11

Antoine Oury

Sous ses airs de procédure technico-juridique, l'affaire C‑840/24, sur laquelle s'est penché l'avocat général de la CJUE, Maciej Szpunar, pourrait largement redéfinir le fonctionnement des organismes de gestion collective. Ces derniers, partout dans l'Union européenne, constituent la « clef de voûte du fonctionnement de tout système de droit d’auteur et droits voisins », puisqu'ils assument « le rôle d’intermédiaire entre les créateurs – titulaires de droits et les exploitants de leurs créations ».

Ces sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD), leur autre désignation, octroient des licences d’exploitation des œuvres et collectent les compensations ou revenus associés. Par exemple, l'ouvrage prêté par une bibliothèque l'est grâce au droit de prêt, lequel est accordé contre une rémunération collecté par une SPRD, qui se charge ensuite d'en reverser une partie du montant aux ayants droit — auteur et éditeur.

Une rémunération réduite

En Allemagne, ce système a été interrogé à l'occasion de plusieurs plaintes, notamment celle de Martin Vogel, scientifique qui avait contesté le versement de 50 % de la redevance pour copie privée aux éditeurs. Un autre auteur d'ouvrages scientifiques lui avait emboité le pas peu après, accompagné par un collègue, qui travaille plutôt sur des guides de voyage.

Tous deux ont conclu des contrats de gestion avec l'organisme de gestion collective Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), le seul, en Allemagne, « à exercer les prérogatives de droit d’auteur qui lui sont conférées par contrat par les auteurs de textes et leurs éditeurs ». Ces contrats encadraient le versement, par VG Wort, d'une rémunération au titre de la « reproduction d’un texte existant ».

Entre 2016 et 2019, toutefois, VG Wort a prélevé, sur les sommes collectées au titre de la « reproduction d'un texte existant », une subvention versée au Förderungsfonds Wissenschaft (Fonds pour la promotion de la science, FFW), entité liée à la VG Wort GmbH, une société à responsabilité limitée autonome dont la VG Wort est l’unique actionnaire.

Cette subvention était destinée à la mise en œuvre d'actions de promotion menées par le FFW, notamment le financement des frais d’impression liés à la publication d’ouvrages scientifiques et spécialisés, en un financement de recherches en vue d'une publication, ainsi qu’en un financement d’autres actions de promotion de ces travaux. Autant d'opérations dont pouvaient profiter les auteurs et éditeurs enregistrés auprès de VG Wort. 

Les auteurs d'ouvrages scientifiques et de guides de voyage ont contesté cette nouvelle répartition, qui inclut le versement d'une partie des sommes au FFW, en soulignant que le nouveau partage réduisant d'autant leur propre rémunération.

En première instance, la justice allemande a donné suite aux demandes des auteurs, une lecture confirmée en appel. Selon la décision, « les plans de distribution de VG Wort, intégrés dans les contrats de gestion, constituent des conditions générales dont les dispositions relatives aux versements effectués au FFW sont nulles en vertu du droit national au motif d’être contraires à des principes fondamentaux de la législation régissant le fonctionnement des organismes de gestion collective, dans la mesure où des personnes seraient intéressées aux versements alors qu’elles n’y avaient pas droit », a rappelé l'avocat général dans ses conclusions.

Saisie d'une procédure en révision — qui cherche à identifier d'éventuelles erreurs de droit —, la Cour fédérale de justice allemande a, en décembre 2024, posé à la CJUE des questions préjudicielles visant concrètement à déterminer ce que les OGC peuvent faire avec l'argent qu'ils perçoivent, au regard du droit européen.

Un rôle social, culturel et éducatif

Preuve que l'affaire allemande intéresse au-delà du Rhin, les gouvernements autrichiens et français étaient représentés lors de l'audience du 26 novembre 2025, prend soin de préciser l'avocat général de la CJUE.

Pour motiver ses conclusions, Maciej Szpunar rappelle, dans ses remarques liminaires, que le rôle des OGC « ne se limite pas à distribuer les revenus provenant de l’exploitation de ces droits aux titulaires ». Des tâches sociales, culturelles et éducatives se sont en effet ajoutées à la mission de base, « dans l’intérêt collectif non seulement des titulaires, mais également des utilisateurs d’œuvres et du public ».

Dans ce cadre, les OGC peuvent être amenées à financer différents types d'actions. Les actions sociales, via les fonds de pension ou de soutien, notamment, sont généralement tournées vers les titulaires de droits, membres de ces organismes, mais les actions culturelles et éducatives, elles, peuvent bénéficier « au grand public ou à des catégories particulières de personnes, comme c’est le cas dans l’affaire au principal qui concerne, notamment, des bourses destinées aux jeunes auteurs, futurs titulaires de droits d’auteur potentiels », remarque l'avocat général.

D'après lui, la directive 2014/26/UE, portant sur la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, prend en compte ces actions, qualifiées de « services sociaux, culturels et éducatifs [fournis] dans l’intérêt de leurs titulaires de droits et du public ». L'article 12 de ce texte prévoit même que de tels services puissent être « financés par des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits ».

L'avocat général se penche plus spécifiquement sur les cas de la taxe pour copie privée et de la rémunération au titre du droit de prêt, avec des analyses similaires : d'après le droit de l'Union, il est « parfaitement possible qu’une proportion relativement faible des montants collectés au titre de la redevance pour copie privée soit allouée par les organismes de gestion collective au financement des activités culturelles et éducatives qui bénéficient, le cas échéant, à des personnes n’étant pas des titulaires de droits », indique-t-il dans le premier cas, avant de proposer une conclusion similaire pour le second.

Pour ces deux mécanismes, les États membres disposent par ailleurs d'une certaine marge de manœuvre, ce qui conforte la possibilité, pour les OGC, d'utiliser une partie des sommes perçues pour le financement d'actions sociales, culturelles ou éducatives.

Des proportions raisonnables

Maciej Szpunar rappelle, tout au long de son analyse, une préoccupation qui doit rester constante dans la gestion opérée par les OGC. Citant les directives 2001/29 et 2006/115, portant respectivement sur l'exception copie privée et le droit de prêt, l'avocat général indique que les titulaires des droits doivent obtenir « une compensation équitable pour le préjudice qu’ils sont réputés avoir subi ».

Ainsi, les États membres de l'UE doivent veiller à ce que les niveaux des compensations versées soient suffisamment importants et proportionnés, face au « préjudice » subi par les titulaires des droits. 

Si ce principe est respecté, le droit de l'Union ne s'oppose donc pas à ce que les OGC utilisent une partie des revenus provenant du droit à une compensation équitable et du droit à rémunération pour financer des activités culturelles, y compris quand ces dernières sont susceptibles de bénéficier à des personnes qui ne sont pas des titulaires de droits d’auteur.

Une seconde réponse plus restrictive

La seconde question préjudicielle posée était plus précise encore sur le sujet : la cour allemande se demandait si les activités culturelles et éducatives susceptibles d'être financées devaient bénéficier uniquement à des titulaires de droits membres de l'OGC financeuse. La proposition de réponse à la première question, si elle est suivie par la CJUE, annulerait cette seconde question, mais Maciej Szpunar avance tout de même, au cas où, des éléments.

Dans l'hypothèse où la CJUE considérerait que les activités culturelles et éducatives des OGC ne doivent bénéficier qu'aux titulaires de droits, alors il devrait s'agir « des titulaires de droits dont la gestion relève du domaine d’activité de l’organisme en question ». Par exemple, les activités d'une OGC littéraire ne devraient ainsi bénéficier qu'aux titulaires de droits sur des œuvres littéraires.

Rappelons que les conclusions de l'avocat général précèdent les réponses de la CJUE à des questions préjudicielles : elles peuvent être suivies ou non par les juges. Par ailleurs, la CJUE ne tranche pas, dans ce type de procédure, sur le fond de l'affaire, mais éclaire plutôt le cadre légal fixé par le droit européen, pour permettre à la justice d'un pays membre de se prononcer.

Les conclusions de l'avocat général sont accessibles ci-dessous.

Photographie : La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Luxembourg (Transparency International EU Office, CC BY-NC-ND 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Par Antoine Oury
