Sicile : les pompiers sauvent 400 livres rares d’une bibliothèque au bord du gouffre

Ce 25 janvier, le sol s’est affaissé, entraînant des fissures de la chaussée et l'effondrement de maisons entières : un glissement de terrain a ouvert à Niscemi (province de Caltanissetta, Sicile) une cicatrice béante, longue d’environ 4 kilomètres. Les infrastructures n'auront pas opposé de résistance : une portion de route a été emportée, les bâtiments se sont effondrés et lees véhicules stationnés ont achevé leur chute une dizaine de mètres plus bas.

Pourtant, aucune victime n’a été signalée : les autorités locales avaient procédé à l’évacuation préventive d’environ 1600 habitants, et les comptes rendus officiels consultés ne font état ni de morts ni de blessés liés à l’effondrement partiel des bâtiments ou à l’opération de sauvetage des ouvrages.

Au plus près du front de glissement, une bibliothèque municipale se trouve en surplomb direct : une partie de la structure reste suspendue au-dessus du vide, dans un secteur décrit comme « zone noire ». Comprendre : ne pas s'approcher.

À l’intérieur, une collection d’environ 4000 ouvrages consacrés à la littérature, à l’histoire et aux sciences humaines, avec un noyau de volumes rares liés à l’histoire de la Sicile. Plusieurs exemplaires antérieurs à 1830 figurent dans l’inventaire, ainsi qu’un volume du XVIe siècle présenté comme l’une des pièces les plus précieuses.

Un sauvetage millimétré

Le 23 février, les vigili del fuoco du commandement provincial de Caltanissetta ont lancé une opération d’extraction des ouvrages jugés accessibles, après plusieurs jours de préparation. Les équipes ont exploité des plans et des photographies des pièces afin de localiser les rayonnages prioritaires et de réduire le temps d’exposition à l’intérieur du bâtiment instable.

L’accès direct par la façade s'est avéré impraticable : les secours ont donc percé un mur depuis un immeuble voisin, à l’arrière, afin de créer un passage protégé. Les interventions se résumèrent alors à de très brèves séquences, littéralement chronométrées : entrée, sanglage des étagères, arrimage, puis traction vers l’arrière pour dégager les livres sans ajouter de poids sur le plancher fragilisé.

En quelques heures, environ 350 volumes ont quitté la zone la plus dangereuse, avant que le bilan ne se rapproche des 400 ouvrages mis en sûreté au fil des rotations. Le tri a ciblé des éditions anciennes, des documents locaux et des pièces jugées prioritaires, dans un contexte où la moindre vibration dictait la cadence.

Capteurs laser, drones, inclinomètres

La manœuvre s’est appuyée sur une surveillance instrumentée. Des pointeurs et capteurs laser, positionnés sur la partie du bâtiment en surplomb, ont signalé le moindre mouvement. Un dispositif de contrôle des vibrations et de l’inclinaison a complété la chaîne de sécurité. Dans le même temps, un drone a transmis des images aériennes en direct à un écran au sol, afin de suivre l’évolution du front de terrain et l’état des murs. Mission impossible, sans Tom Cruise...

Le commandant provincial Salvatore Cantale résume les impératifs, cité par le Guardian : « C’était comme réussir un casse bancaire. [...] Nous devions agir vite et tenter d’emporter le plus possible. » Les géologues mobilisés à proximité avaient en effet diagnostiqué un nouveau recul de 10 à 15 mètres supplémentaires, qui exposerait alors d'autres constructions exposées à la faille – dont la bibliothèque.

Attendre, par prudence

Une partie importante des ouvrages demeure entreposée au sous-sol, identifié comme le secteur le plus exposé. Les autorités examinent le recours à des robots spécialisés, sans disposer pour l’heure d’un équipement adapté sur place à Niscemi.

« Si nous trouvons le robot, nous l’utiliserons immédiatement. Sinon, nous devrons attendre », a assuré Cantale. « Le problème est que ce bâtiment constitue en réalité une seule structure en béton armé. S’il s’effondre, il tombera d’un seul coup. »

Et d'ajouter : « Selon les géologues, la bibliothèque a plus de chances de glisser vers le bas en un seul bloc que de s’effriter. Si cela se produit, nous avons déjà évalué qu’il pourrait être plus facile de récupérer les livres restants après sa chute. »

Une collection devenue enjeu public

La bibliothèque concernée porte le nom d’Angelo Marsiano, présenté comme un gardien de la mémoire locale. Au-delà des livres, l’ensemble rassemble, selon plusieurs récits, des cartes et des documents d’archives liés à l’histoire de Niscemi et du territoire environnant. L’épisode a déclenché une mobilisation d’auteurs, d’intellectuels et de libraires, qui ont demandé la sauvegarde de la collection.

Parmi les voix mobilisées, l’écrivaine Stefania Auci a insisté sur la dimension collective du fonds et sur la nécessité d’éviter sa disparition. Ces appels ont accompagné la mise en place du dispositif de récupération, au moment où la zone évacuée vivait au rythme des expertises géologiques et des mesures de sécurité.

Depuis, l’activité des équipes des sapeurs-pompiers à Niscemi, mobilisées pour porter assistance à la population, n’ont connu aucun répit. Désormais, les sapeurs-pompiers et les policiers évalueront la possibilité d’utiliser des engins mécaniques pour récupérer des biens dans des bâtiments situés à quelques mètres du front de glissement.

Crédits photo : Vigili del fuoco

Par Nicolas Gary

