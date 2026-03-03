Prix Maison de la Presse 2026 : 13 ouvrages en lice

Une nouvelle phase s’ouvre désormais : le jury devra départager ces 13 ouvrages afin d’en retenir six finalistes. Leurs noms seront annoncés le 2 avril prochain.

Les 13 ouvrages sélectionnés :

Le garçon éternel, Jérôme Loubry, Calmann-Lévy

Le passager du New York Express, Laurent Lagarde, Eyrolles

On l’appelait Bennie Diamond, Michaël Dichter, Les Léonides

Nous qui avons connu Solange, Marie Vareille, Flammarion

Sécher tes larmes, Meï Lepage, Verso

Le Groupe, Isabelle Lagarrigue, Récamier

La fille des embruns, Marie-Haude Mériguet, Charleston

Ce qu’il nous reste à aimer, Camille Dupuis, Robert Laffont

Gaby la magnifique, Aurélie Tramier, Michel Lafon

La fabrique du mal, Angelina Delcroix, Michel Lafon

J’écrirai votre histoire, Claire Léost, JC Lattès

Le piège, Olivier Bal, XO Éditions

Je marche à plusieurs, Ruddy-Williams Kabuiku, Fleuve Édition

« Je suis très heureuse de présider le jury du Prix Maison de la Presse pour cette 57ᵉ édition. C’est un Prix que j’aime parce qu’il parle à tout le monde : il met en avant des livres qui se partagent, qui se lisent partout, et qui créent du lien. Faire partie de cette aventure, aux côtés d’un jury passionné et curieux, est un vrai plaisir. J’ai hâte de célébrer ensemble un livre qui saura toucher le cœur des lecteurs », déclare Maïtena Biraben.

Le réseau Maison de la Presse se présente comme le premier réseau de commerces culturels de proximité en France. Il figure parmi les cinq plus grands réseaux de distribution de livres du pays. Il revendique un engagement quotidien en faveur d’une culture accessible à tous, sur l’ensemble du territoire.

Lauréate de la 56ᵉ édition du Prix Maison de la Presse, Johana Gustawsson a été distinguée le 15 mai dernier pour son roman Les Morsures du silence (Calmann-Lévy). La récompense lui a été remise par Franck Thilliez, président du jury, lors d’une cérémonie organisée à la Maison de la Recherche, à Paris.

