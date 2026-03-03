Prix des Visionnaires : et si la littérature éclairait le présent plutôt que de prédire l’avenir ?

À Saint-Quentin-en-Yvelines, les librairies Le Pavé dans la Mare et Le Pavé du Canal ne se contentent pas d’exposer la sélection du Prix des Visionnaires : elles en font un terrain de dialogue. Partenaires engagés, Laurent Garin et Caroline Chardaire accompagnent les ouvrages, stimulent le vote des lecteurs et interrogent, au passage, ce que signifie vraiment être “visionnaire”. Derrière le mot, une conviction partagée : la littérature ne prédit pas seulement l’avenir, elle éclaire le présent et bouscule nos habitudes de lecture.

Leur engagement se traduit par des tables dédiées, des conseils personnalisés, des échanges nourris avec les lecteurs. «Les gens viennent voter, on vient en discuter. » explique Laurent Garin. Le prix devient alors un prétexte fertile, un moteur pour susciter la curiosité.

D’emblée, un détail s’impose : le pluriel du titre. « Parce que c’est le prix, les visionnaires, avec un S. » souligne la libraire. Ce “S” dit beaucoup. Il ouvre le champ des possibles, et évite d’enfermer la notion dans une définition unique.

Ce que « visionnaire » veut dire (ou ne veut pas dire)

Interrogés sur la définition, les deux libraires prennent le temps. Le libraire avance une première piste : « C’est sur la réflexion qu’apporte le livre, je pense. » Autrement dit, la vision se mesurerait à l’effet produit sur le lecteur, à la capacité d’un texte à déplacer les lignes.

Caroline Chardaire nuance encore. Pour elle, anticiper n’est pas une obligation. « Je pense qu’on peut avoir un point de vue sur notre monde, tout en anticipant, ou pas. » La littérature visionnaire n’est donc pas forcément prophétique ; elle peut simplement affûter notre regard sur le présent. La dystopie, souvent associée à l’idée d’anticipation, ne suffit pas à circonscrire le propos. Le genre compte, mais le « visionnaire » peut surgir là où on ne l’attend pas.

L’écriture comme boussole

Très vite, la question du style s’impose. Le sujet ne suffit pas. Laurent Garin l’affirme sans détour : « Nous on privilégie toujours l’écriture, une belle écriture. » La vision passe aussi par une langue, un rythme, une voix capable d’emporter.

Il insiste aussi sur les textes qui dérangent, qui résistent à la facilité. « Des choses soit qui nous interrogent, soit qui nous dérangent… » Cette capacité à troubler fait partie intégrante du critère. Un livre visionnaire n’est pas nécessairement confortable. Et pourtant, l’innovation ne s’invente pas ex nihilo. « Il faut s’appuyer sur le passé pour être visionnaire. » rappelle-t-il.

Deux voix, une même exigence

Dans leurs réponses, on perçoit deux sensibilités complémentaires. Laurent Garin parle depuis le comptoir, au contact direct des lecteurs. Caroline Chardaire, elle, évoque plus volontiers les enjeux de société. « Je suis effectivement très sensible à la lecture du monde. » confie-t-elle.

Tous deux revendiquent cependant la nuance. Les définitions trop fermées les laissent sceptiques. « Ça dépend. » répond Caroline Chardaire, refusant les catégories rigides.

Le libraire, de son côté, rappelle que la lecture est un acte personnel. « C’est aussi à moi de m’interroger. » Le visionnaire n’est pas seulement l’auteur célébré par un prix, c’est aussi le lecteur qui accepte de se laisser emporter et d’ouvrir son esprit.

Faire vivre le prix au quotidien

Être partenaire, pour ces deux librairies, signifie transformer une sélection en expérience partagée. Le vote des lecteurs, les discussions, les recommandations créent un espace vivant. La subjectivité est assumée. « C’est complètement subjectif… Nous on donne notre avis sur ce qu’on apprécie. » précise Le saint-quentinois.

La langue de leurs propos, très orale, témoigne d’une pensée en train de se faire. Caroline Chardaire le dit avec simplicité : «Voilà, j’aime pas choisir. » Refuser de trancher trop vite, accepter la pluralité des regards : voilà peut-être la clé.

Au fond, leur partenariat avec le Prix des Visionnaires prolonge leur mission première : encourager une lecture active, attentive. « On a aussi besoin de lire des livres qui nous permettent de réfléchir sur le monde dans lequel on habite. » À Saint-Quentin-en-Yvelines, cette habitude prend la forme d’un dialogue constant entre les livres, et ceux qui les ouvrent.

Par Ewen Berton

