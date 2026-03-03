Green Lantern sans anneau ni Corps : le vert se transforme en cauchemar (et ça tient)

Tout commence à Evergreen, petite ville posée dans le Nevada, choisie pour accueillir une poignée de figures familières… mais rendues d’abord à leur simple condition humaine. Hal Jordan, John Stewart et Jo Mullein y vivent au rythme d’emplois ordinaires.

Jo revient de Coast City, cherche un nouvel élan. Puis l’accident fond sur la ville : une barrière verte gigantesque se dresse autour d’Evergreen, tandis qu’une entité énigmatique, Abin Sur, observe la scène. Le récit progresse par sauts entre présent et passé récent, la chronologie se fragmente pour installer le trouble.

Ewing place rapidement Hal dans une zone de fuite et de soupçon. Une main noire incontrôlable, associée à une violence mal cernée, entoure le personnage d’un halo de menace, alors même que Jo occupe le centre de gravité, véritable star de cette relecture — et qui occupe toute la couverture d’ailleurs.

DC décrit la série comme une horreur cosmique fondée sur la crainte de l’inconnaissable. Le programme se lit aussi dans l’image directrice donnée par Ewing : un Green Lantern devenu « objet » démesuré, qui s’abat sur une ville et l’écrase, sans explication, sans initiation, sans discours de transmission.

Sur la forme, Jahnoy Lindsay signe un ensemble où dessin et couleur appartiennent au même geste. Les critiques anglophones témoignent d’une réception polarisée : alors oui, un comic remarquable une bonne fusion entre récit et visuel, tout en signalant une couleur qui ne convainc pas forcément.

Le cœur du projet réside dans l’entretien liminaire où Ewing revendique l’importance de l’ignorance du lecteur : puisqu’il vise un Green Lantern sans règles connues, le moins on est familier de l’univers, le mieux ça se passera. Dans la continuité principale, l’univers Lantern repose sur un système codifié (faiblesses, recharge, corps organisé).

Ici, le pouvoir vert apparaît comme un phénomène incompris. Il ne se présente pas progressivement, il ne s’explique pas et ne s’inscrit dans aucune règle connue. Il surgit brutalement et impose sa présence, sans offrir de cadre rassurant ni de logique maîtrisable.

Cette logique rejoint la stratégie industrielle d’Absolute : réécrire les mythes par soustraction. D’ailleurs, au lancement outre-Atlantique, la promo insistait sur l’absence des codes et repères usuels — faisant de cette refonte une promesse de suspense.

Et si communication officielle présente l’Absolute line comme des « séries en cours » et que DC promet un titre « impossible à lâcher », confiant sur sa dynamique, le problème tient bien dans ce qui est une rupture totale. L’épisode est remarquable, complexe, mystérieux et probablement qu’au sein des reboots qui alimentent les Absolute, le choc est plus violent qu’ailleurs.

L’horreur cosmique promise s’installe, et le vert, ici, inquiète autant qu’il attire. Et cette inversion radicale des origines — on est à des années-lumière du croisement entre l’opéra de Wagner, L'Anneau des Nibelungen, et la lanterne verte agitée dans une station de métro qui donna vie à Alan Scott, le premier Green Lantern signé Martin Nodell, en 1941.

Alors bien entendu, la relance en 1959 confiée à Julius Schwartz qui fit quitter la cape du héros pour le projeter dans la SF du Silver Age brisa les codes d’un personnage entre Superman et Aladdin... mais qui avait été abandonné dix ans plus tôt.

Alors oui, « fabrique du reboot » laisse derrière elle un sentiment tout aussi confus que perturbant. Et la réussite du titre se mesure à l’aune de la perplexité qui laisse, après la lecture. Et m'a bien donné envie de remonter le temps, pour un prochain dossier sur les origines de Green Lantern et surtout, la philosophie intrinsèque qu'il a porté au fil des parutions.

Seul véritable bémol, qui tient évidemment aux références personnelles : retrouver le personnage Abin Sur qui ressemble méchamment à Super Boo (oui, oui, Dragon Ball Z…) avec quatre bras, ça n’aide pas… vraiment pas – voir ci-dessous...

Absolute Green Lantern, tome. La main noire, traduction Benjamin Viette, reprend l’intégralité des épisodes US #1 à #6.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com