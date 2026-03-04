Peaux à peaux : Melanie Page explore la maternité dans son premier roman

« Je pousse une dernière fois, je donne tout ce que j’ai. » Dès les premières lignes, la naissance surgit dans sa force brute, charnelle et bouleversante. Le cri de l’enfant, le contact de la peau, le poids du nouveau-né posé sur le corps de sa mère marquent la bascule : l’être qui était en elle est désormais face à elle. Dans ce face-à-face inaugural, le roman interroge l’évidence et l’étrangeté du lien, la découverte d’un être à la fois issu de soi et radicalement autre.

Au fil de plusieurs trajectoires, Melanie Page compose un récit choral nourri de destins ordinaires. Elle y déploie les premiers instants, les apprentissages, les joies intenses comme les fragilités silencieuses. Les mères comblées côtoient celles qui doutent, qui vacillent ou se sentent démunies. Le texte explore la filiation dans toute sa complexité, entre émerveillement et fatigue, élans d’amour et sentiment d’impuissance, dessinant un miroir où se reflètent les expériences multiples de la parentalité.

Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :

Artiste et comédienne, Melanie Page signe avec Peaux à peaux son premier roman.

Par Clotilde Martin

