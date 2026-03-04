Peaux à peaux : Melanie Page explore la maternité dans son premier roman

Peaux à peaux, premier roman de Melanie Page, paraîtra le 2 avril 2026 chez Albin Michel et explore, à travers une narration polyphonique, les multiples visages de la maternité, entre bouleversement intime, doutes et élans de vie.
Le 04/03/2026 à 07:30 par Clotilde Martin
04/03/2026 à 07:30
« Je pousse une dernière fois, je donne tout ce que j’ai. » Dès les premières lignes, la naissance surgit dans sa force brute, charnelle et bouleversante. Le cri de l’enfant, le contact de la peau, le poids du nouveau-né posé sur le corps de sa mère marquent la bascule : l’être qui était en elle est désormais face à elle. Dans ce face-à-face inaugural, le roman interroge l’évidence et l’étrangeté du lien, la découverte d’un être à la fois issu de soi et radicalement autre.
Au fil de plusieurs trajectoires, Melanie Page compose un récit choral nourri de destins ordinaires. Elle y déploie les premiers instants, les apprentissages, les joies intenses comme les fragilités silencieuses. Les mères comblées côtoient celles qui doutent, qui vacillent ou se sentent démunies. Le texte explore la filiation dans toute sa complexité, entre émerveillement et fatigue, élans d’amour et sentiment d’impuissance, dessinant un miroir où se reflètent les expériences multiples de la parentalité.
Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :
Artiste et comédienne, Melanie Page signe avec Peaux à peaux son premier roman.
Paru le 01/04/2026
320 pages
Albin Michel
21,90 €
Dans l’« Absolute Universe » de DC, Green Lantern a changé de nature : plus de Corps, plus de bague, plus de protocole. L’éditeur affiche la rupture avec entrain jusqu'à faire disparaître la volonté, seule à même de guider la lumière verte. Et de confier l’arc d’ouverture à Al Ewing et Jahnoy Lindsay, ce dernier assurant aussi la couleur et la couverture.
03/03/2026, 12:53
Sissi n’existe pas : dès l’ouverture, Laurène Vernet pose un principe de démystification et l’érige en fil conducteur. Elle attaque d’emblée le nom, le surnom, puis l’imagerie : « Elle n’est qu’une projection. » À paraître le 22 avril.
02/03/2026, 12:40
À quoi bon ? d'Olivier Dhilly s’ouvre sur un diagnostic de crise — politique, géopolitique, climatique, démocratique — et relie ces fractures à une perte de repères et à un basculement du rapport collectif au vrai, dont la « post-vérité » devient un symptôme. Dès l’entrée, l’essai place la question du sens sous le signe de Nietzsche, qui fournit la matrice du livre : « Que signifie le nihilisme ? Que les valeurs supérieures se déprécient. Les fins manquent ; il n’est pas de réponse à cette question : “À quoi bon ?”. »
02/03/2026, 12:08
Pourquoi faut-il absolument (re)lire Notre besoin de consolation est insatiable, de Stig Dagerman (trad. Philippe Bouquet et Alain Gnaedig) ? Avant même de méditer leur contenu, la transparence, l’éclat et le rythme de certaines écritures captivent le regard du lecteur par l’inoubliable souffle de liberté qu’elles charrient. La vitalité du texte libère les idées et ouvre le chemin des possibles. Et c’est bien le cas du travail de l’écrivain suédois.
02/03/2026, 11:58
Au rebours des titres à rallonge péniblement explicites dont raffolent certains plumitifs contemporains, il en est d’intrigants et mystérieux qui suscitent curiosité et envie de lire. Ainsi des ouvrages d’Henri Béraud (1885-1958), qui avait indubitablement l’art de trousser des titres originaux, du Martyre de l’obèse au Flâneur salarié, en passant par La croisade des longues figures ou le surprenant Vitriol de Lune.
Par Marie Coat
01/03/2026, 09:00
La Booksletter rassemble, chaque semaine, une sélection d’articles où l’actualité se lit à travers les livres : biographies, essais, enquêtes, sciences, idées politiques, culture visuelle. Le format privilégie des entrées thématiques nettes, des références bibliographiques immédiates et des liens de lecture directs. L’ensemble compose une revue de repères, conçue pour relier faits, concepts et œuvres, sans passer par les résumés paresseux ni les angles interchangeables.
28/02/2026, 10:00
« Empêche-la… Elle va finir comme ma mère. » Alors qu’il vit ses derniers instants, le grand-père de Vilma lui adresse ces quelques mots. Comme une malédiction. Une sentence contre laquelle elle ne peut pas se défendre, d’autant qu’elle ne la comprend pas.
27/02/2026, 16:43
Il ne faut pas galvauder le mot chef-d’œuvre. Il ne faut pas bouder son plaisir non plus. Quand il s’en présente un, tâchons de le célébrer – comme avec cet Underdog tombé du ciel, ou plutôt de la plume d’un auteur encore méconnu, Bruno Marsan, que la quatrième de couverture nous présente comme originaire du Sud-Ouest. Il aurait vécu beaucoup de choses racontées dans le roman… Ce qui n’est pas rien, quand on découvre l’odyssée du narrateur. Par Aymeric Patricot.
27/02/2026, 16:02
En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon.
27/02/2026, 14:35
« Si seulement l’Argo avait sombré au fond de la mer… » : dès l’incipit, Le Songe de Médée de Natalie Haynes installe une tragédie à rebours, où l’épopée sert d’écran de fumée. Le navire devient alibi, comme le dit le narrateur : « Ce n’était pas la faute de l’Argo. » Le roman préfère l’origine des désastres à leur célébration, et annonce sa méthode : « Mais nous commencerons à l’endroit d’où le navire fit voile. »
26/02/2026, 17:00
Dans le Paris en pénombre, Gwenaël Bulteau saisit d’emblée l’érotisme contrarié et la guerre qui serre la gorge : « Depuis la chute brutale des températures, les magasins fermaient à cinq heures et l’éclairage public était interdit afin d’économiser le gaz et l’électricité, mais aussi pour égarer les aéronefs ennemis. On parlait de zeppelins et de bombes au phosphore nés de la cruelle ingénierie allemande. »
26/02/2026, 16:58
« La déception perle entre ses cuisses, coule le long de ses jambes. Elle avait pourtant mal aux seins depuis quelques jours, elle y croyait. Ils ont fait l’amour au bon moment, elle en est sûre, elle regarde à nouveau sa courbe de température. Ça pleure tout rouge dans sa culotte. C’est pas compliqué d’avoir un enfant, tout le monde y arrive, pourquoi pas eux. » Un fois de plus, l'échec. Pire : une trahison, de son propre corps qui ne parvient pas à mener à bien la seule mission pour laquelle il a été créé. Donner la vie. Son ventre reste vide.
26/02/2026, 09:47
France, 2050. L’été est devenue la seule saison pour recouvrir une bonne partie de la planète. Les canicules s’enchaînent, toutes plus écrasantes les unes que les autres. L’eau, devenue une terrible économie de survie, est un sujet qui brûle toutes les lèvres – d’autant plus face à un climat déréglé, cruel. C’est dans ce contexte que Erik Dolomont, derrière son entreprise devenue un empire, a décidé de s'approprier un iceberg. Son objectif : le livrer jusqu'au Maroc pour en revendre l'eau douce au plus haut prix.
26/02/2026, 08:21
Dans Entrelacs, Daniel Mendelsohn se prête au jeu de l’entretien comme il écrit : en avançant par boucles, par retours, par digressions qui n’en sont pas, parce qu’elles constituent la charpente même du propos. Déborah Bucchi et Adrien Zirah l’amènent là où son œuvre insiste : au point de jonction entre récit et exégèse, entre l’intime et le texte, entre Athènes et Jérusalem.
25/02/2026, 16:52
Si on connaît Fred Neidhardt comme scénariste et dessinateur, on découvre dans ce délicieux livre sa longue carrière d'imposteur à la télé et dans la presse. Il sert de faux témoins dans « C'est mon choix » ou face à Jean-Luc Delarue dans « Ca se discute », tourne des caméras cachées pour Thierry Ardisson et des reportages photos pour « L'écho des Savanes », jouant tantôt les ingénus, tantôt les malfaisants ou les ravis de la crèche, pour détourner les situations les plus sérieuses en dérapages peu contrôlés. Et maintenant qu'il prend le temps de dévoiler dans ces planches les coulisses de toutes ces (més)aventures, on rit deux fois plus encore.
25/02/2026, 09:24
Au seuil de son essai, Tiphaine Samoyault pose une évidence partageable et la fissure aussitôt : « Tout le monde connaît Les Misérables de Victor Hugo et beaucoup s’en souviennent. » Elle resserre la question : que partage-t-on, quand une même œuvre circule entre éditions, films, séries, comédies musicales et jeux ? Sa réponse tient dans une thèse directrice : « Cette métamorphose sans fin du classique est la condition même de sa mémorabilité. »
24/02/2026, 16:00
Un dîner pour tenir debout. La scène inaugurale installe la perte, la fatigue, la politesse extrême des derniers instants. Autour de Louise, veuve récente, la famille compose avec l’absence et les silences accumulés. Le roman s’ouvre sur cette tension retenue : quelque chose circule, que personne ne formule encore.
24/02/2026, 15:58
Premier polar d'un auteur mélomane qui préfère les promenades dans Clermont-Ferrand plutôt que les courses poursuites trépidantes. Une enquête sans concession aux standards du genre mais menée au rythme provincial des "territoires" comme on dit désormais.
24/02/2026, 11:46
Qui peut croire aujourd’hui, qu’à une époque, des personnes se laissaient emmurer vivantes pour vivre leur foi ou expier une faute. L’histoire des reclusoirs en France, édifices exigus attenants généralement à une église, abonde d’archives.
23/02/2026, 14:22
En Italie, il en va des polars comme des recettes de pasta, chaque région a sa spécialité : il y a là de quoi baliser, du nord au sud de la botte, un délicieux itinéraire gastronomique des séries policières transalpines !
23/02/2026, 13:02
Attention, terrain miné. Ici, personne ne sortira indemne, ni le libraire sanctifié par les tribunes culturelles, ni l’auteur persuadé d’habiter une avant-garde incomprise, ni même le lecteur qui s’imaginait entrer en librairie comme on pousse la porte d’un refuge. Le Libraire & le Psychopathe ne cherche ni l’apaisement ni l’hommage : il cogne, il érafle, il exhibe les coulisses avec une cruauté méthodique.
23/02/2026, 12:08
Un mur tombe. Une cloison cède. Et avec elle, une histoire conjugale se retrouve exposée, sans filtre, à la lumière crue du chantier. La Chambre de Vilhelm (trad. Christine Berlioz et Laila Flink Thullesen) ne commence pas par un souvenir attendri, mais par une disparition actée : « La chambre n’existe plus. » D’emblée, Tove Ditlevsen inscrit le récit sous le signe de la perte matérielle et de la reconquête par l’écriture. La pièce détruite devient archive. L’espace s’effondre, la mémoire s’organise.
23/02/2026, 11:55
Avec Des bourreaux. Traversée des ténèbres, Guilherme Ringuenet examine un versant rarement exploré des violences sexuelles sur mineurs : les mécanismes qui conduisent au passage à l’acte. S’appuyant sur des données établies, il met en lumière l’écart entre l’ampleur des faits et leur traitement judiciaire. Son enquête privilégie l’analyse des processus d’emprise, de rationalisation et de déni, en cherchant à comprendre sans jamais dissocier cette approche de la place centrale des victimes.
23/02/2026, 10:28
