6 titres sélectionnés pour le Prix littéraire du Barreau de Marseille 2026

Le processus de sélection repose sur un comité composé d’avocats du Barreau de Marseille et des deux directrices du festival. Ce comité retient chaque année six livres, romans ou récits, où la fiction dialogue avec le réel.

L’annonce du lauréat interviendra le mardi 21 avril, à l’occasion de la conférence de presse du festival. Pour cette édition 2026, le jury est présidé par l’écrivaine Adèle Yon, lauréate l’an dernier. Il est composé d’avocats.

La sélection 2026 :

La Manif, Nelly Allard, Gallimard, 2025

La Jeune fille et la mort, Negar Haeri, Seuil, 2025

Entre chiens et loups, Valérie Manteau, Stock, 2025

Les Habitantes, Pauline Peyrade, Les Éditions de Minuit, 2026

Perpétuité, Guillaume Poix, Verticales, 2026

Des enfants uniques, Gabrielle de Tournemire, Flammarion, 2025

Doté de 5000 €, le prix sera remis en public durant le festival, le mercredi 28 mai, en présence du lauréat ou de la lauréate. La cérémonie sera suivie d’un entretien avec Adèle Yon lors d’une rencontre publique.

Le Prix littéraire du Barreau de Marseille bénéficie du soutien financier de la Société de courtage des Barreaux et de l’Ordre des avocats du Barreau de Marseille.

Lauréats précédents

Le Prix littéraire du Barreau de Marseille a distingué des ouvrages largement salués et récompensés par de nombreux prix.

Mon vrai nom est Elisabeth, Adèle Yon, Éditions du sous-sol, 2025

Nos armes, Marion Brunet, Albin Michel, 2024

Le colonel ne dort pas, Émilienne Malfatto, Éditions du sous-sol, 2023

Le Voyant d’Étampes, Abel Quentin, Les Éditions de L’Observatoire, 2022

Le Passeur, Stéphanie Coste, Gallimard, 2021

Ce qu’il faut de nuit, Laurent Petitmangin, La Manufacture de livres, 2020

