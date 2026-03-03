Philippe Blécon nommé directeur administratif et financier du Groupe Lefebvre

Fort de plus de 30 ans d’expérience au sein du Groupe Edenred, Philippe Blécon y a exercé des fonctions de premier plan dans les domaines de la finance, de l’audit, du contrôle et de la direction générale, en Europe comme en Amérique latine. Son parcours se caractérise par une forte dimension multiculturelle, la conduite de projets de transformation structurants, le pilotage d’équipes pluridisciplinaires dans des environnements internationaux complexes, ainsi qu’une solide expérience en opérations financières.

Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, il aura pour mission d’accompagner la croissance des activités du Groupe dans différents marchés en croissance en Europe, de renforcer la performance financière et de soutenir les ambitions stratégiques de développement, ainsi que de participer au déploiement de solutions innovantes au service des clients, notamment GenIA-L, présentée comme « la seule intelligence artificielle juridique fiable et responsable » par le groupe.

« Je suis très heureux de rejoindre le Groupe Lefebvre, la première legaltech en Europe, pour accompagner son expansion en Europe et déployer la seule intelligence artificielle juridique fiable et responsable au service des professionnels, GenIA-L. Je remercie Julien pour sa confiance », déclare Philippe Blécon.

Pour Julien Tanguy, « l'arrivée de Philippe au sein du comité exécutif est une étape importante dans la structuration de notre Groupe. Son expérience internationale, sa maîtrise des environnements complexes et sa capacité à piloter des transformations d'envergure sont des atouts précieux pour accompagner nos ambitions de croissance. Je me réjouis de travailler à ses côtés pour écrire la prochaine étape du développement du Groupe Lefebvre. »

Le Groupe Lefebvre se présente comme le leader européen de la connaissance juridique et fiscale. Implanté en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et au Royaume-Uni, il apporte une réponse globale aux entreprises (DRH, DAF, directeurs juridiques, conformité), aux professions réglementées (notaires, experts-comptables, avocats…) ainsi qu’au secteur public, dans les domaines de l’édition, de la formation et des logiciels.

Le Groupe Lefebvre a réalisé un chiffre d’affaires de 555 millions € en 2023 et compte 2500 collaborateurs.

Fondé en 1999 à la suite du rapprochement des familles Lefebvre et Sarrut, Lefebvre Dalloz est un acteur du secteur juridique et fiscal en France. Son offre couvre l’édition, la formation, les logiciels et les services, et réunit notamment les marques Dalloz, Éditions Francis Lefebvre et Éditions Législatives.

Lefebvre Dalloz s’adresse aux entreprises — directions des ressources humaines, directions financières, directions juridiques et conformité — ainsi qu’aux acteurs du secteur public, aux professions réglementées telles que notaires, experts-comptables et avocats, et aux étudiants. La marque est intégrée au sein du Groupe Lefebvre.

Crédits photo : Groupe Lefebvre

Par Hocine Bouhadjera

