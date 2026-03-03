Hélène George-Deschanel nouvelle directrice commerciale du Seuil

Âgée de 35 ans, diplômée de l’EDHEC après une Hypokhâgne / Khâgne, elle a exercé pendant sept années à la direction commerciale du livre de la Fnac. Elle rejoint ensuite La Chouette Radio, entreprise éditrice de l’enceinte audio jeunesse Merlin, où elle occupe durant quatre ans les fonctions de directrice commerciale et éditoriale.

Dans ce cadre, elle pilote le déploiement de nouveaux canaux de distribution ainsi que le développement du catalogue de contenus audio, gratuits et payants.

De son côté, Pierre Hild, qui cumulait depuis 2023 les fonctions de directeur commercial et de secrétaire général, se voit confier plusieurs nouvelles responsabilités transverses et éditoriales, à la tête d’un secrétariat général renforcé.

