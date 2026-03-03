Espagne : création d'un prix littéraire à 1 million € pour le roman de l’année

À Madrid, un million d’euros tombe sur la table et change l’échelle des prix littéraires espagnols. Aena, gestionnaire d’aéroports détenu majoritairement par l’État, annonce la création du Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, destiné à distinguer la meilleure œuvre de fiction publiée en 2025 dans l’aire hispanophone. Dotation annoncée : 1 000 000 € pour le lauréat, 30 000 € pour chacun des finalistes. Presque aussi bien que Roland Garros !
Le dispositif vise des livres déjà parus : pas de manuscrits inédits, pas de mécanique d’avance déguisée. Les genres admis relèvent de la narrative ; la poésie, le théâtre et « l’essai pur » sortent du périmètre. Le champ couvre les œuvres publiées en castillan, ainsi que celles écrites dans les langues coofficielles d’Espagne dès lors qu’une édition en castillan existe. (voir le site du prix)
La fenêtre, elle, ne bouge pas : publication en 2025. L’objectif affiché touche aussi la circulation des textes, au-delà des frontières éditoriales habituelles de l’espagnol. Le jury s’installe d’emblée au sommet, avec Rosa Montero à la présidence. À ses côtés figurent Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop et Élmer Mendoza. Deux secrétaires, Sergio Vila-Sanjuán et Jesús García Calero, encadrent le fonctionnement du prix.
La présentation se déroule à Madrid, en présence de la direction d’Aena et de Rosa Montero. Le calendrier, lui, conduit à Barcelone : la cérémonie se tient le 8 avril, date retenue pour la décision finale du jury, rendue publique lors d’une soirée dédiée.
Avant cette date, une présélection s’opère via un groupe de lecteurs-repéreurs chargé d’identifier des titres et de produire des rapports. Chaque membre du jury conserve aussi la possibilité d’ajouter un ouvrage à la liste de lecture finale, avant la constitution d’une sélection resserrée.
L’ambition dépasse la seule soirée de gala. Aena inscrit dans le projet l’achat de milliers d’exemplaires des cinq livres finalistes. Ces volumes alimentent ensuite plusieurs circuits : distribution aux salariés de l’entreprise, et remise aux administrations locales des territoires desservis par ses aéroports, afin d’orienter les ouvrages vers des bibliothèques, des écoles et des équipements culturels.
Le slogan officiel sert de point d’appui à cette stratégie de diffusion : « Lire, c’est voler. » Derrière la formule, une mécanique assumée : transformer un prix en circulation de livres, puis en présence effective sur les rayonnages et dans les classes.
Le montant place le prix dans le club très restreint des récompenses à sept chiffres en langue espagnole : le Premio Planeta attribue 1 million € à son lauréat. Le nouveau prix revendique pourtant un autre profil : aucune maison d’édition n’en pilote la création, et la récompense vise un livre de l’année, pas un projet conçu pour une compétition de manuscrits.
La direction d’Aena rattache l’initiative à une politique dite de « durabilité sociale » et met en avant un objectif de lecture et d’écriture, présenté comme un levier d’égalité des chances. Rosa Montero résume l’esprit du lancement : « Ce prix célèbre la lecture et l’écriture. » Elle souligne aussi l’effet d’entraînement attendu pour l’ensemble de la chaîne du livre.
Le prix s’adosse enfin à deux partenaires à portée internationale : la Fundación Gabo et la Cátedra Vargas Llosa. Le projet revendique une vocation transatlantique et une méthode simple : repérer un roman marquant de l’année 2025, puis en amplifier la diffusion auprès du public, des bibliothèques et des établissements scolaires, par des achats massifs intégrés au dispositif.
Crédits photo : Aena
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
