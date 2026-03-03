Face aux baisses de subventions, la Villa Valmont appelle aux adhésions

Quelques années après son inauguration, la Villa Valmont, comme d'autres institutions culturelles, doit composer avec un contexte économique délicat et une baisse des financements publics. Il y a quelques jours, l'institution a fait parvenir un message invitant à agir « aujourd’hui pour la Villa Valmont », par une adhésion ou un don pour devenir membre bienfaiteur de la Maison des écritures et des paysages.

« Nous organisons cette campagne d’adhésion chaque année, mais celle-ci a une importance particulière puisque la Villa Valmont a été reconnue association d’intérêt général en 2025, ce qui nous permet désormais d’émettre des reçus fiscaux. Ces dons défiscalisables constituent une recette supplémentaire pour l’établissement, que nous activons dans un contexte où nous sommes encouragés à diversifier nos sources de financement », nous explique la directrice de la Villa Valmont, Mélanie Archambaud.

D'autres stratégies en ce sens ont été mises en œuvre par l'établissement, ces derniers mois, précise-t-elle encore. Parmi celles-ci, la mise en commun de moyens de production avec certains partenaires, la précieuse contribution d'une équipe bénévole de six personnes pour l'intendance ou l'accueil des artistes et du public, ou encore la location de certains espaces à des entreprises, pour des réunions ou des séminaires.

« Pour développer de nouvelles résidences, mais aussi nos actions avec les résidents vers les centres sociaux, les missions locales, les bibliothèques, nous devons à présent diversifier nos financements », explique encore Mélanie Archambaud. « Cela peut passer par une soirée de levée de fonds et de RSE pour les entreprises ou davantage de mécénat. »

En période d'austérité budgétaire de l'État, associations et autres institutions culturelles sont incitées à diversifier leurs sources de financement, notamment en se tournant vers le secteur privé. Une proposition qui ne représente pas forcément la panacée, les partenaires privés recherchant souvent de grandes institutions, déjà reconnues, ou des œuvres au rayonnement assuré.

À LIRE - “Étau budgétaire”, Pass Culture, aides du CNL... Le budget 2026 à la loupe

Ainsi, la Villa Valmont s'est notamment donnée pour mission se soutenir et promouvoir « la mise en scène de la littérature, pour que le texte sorte du livre », avec des « formes qui trouvent difficilement des aides par ailleurs, qui ne rentrent pas forcément dans les cases de financements culturels en silos », précise la directrice du lieu. Des projets autour de l'émergence de jeunes artistes pas encore diffusés, d'artistes issus des minorités de genre, ou encore une programmation autour du vivant et de l’écologie… « Certains d'entre eux seraient relativement invisibilisés et auraient du mal à exister sans la Villa », constate-t-elle.

Quant à la médiation artistique, elle s'effectue notamment auprès des publics éloignés et fragilisés, dans les centres sociaux, les missions locales ou les bibliothèques du territoire.

Des coupes budgétaires...

Avec un budget de 255.000 € en 2025, la Villa Valmont se classe au sein des structures culturelles de taille intermédiaire, pour lesquelles les arbitrages représentent des enjeux considérables, où 5000 € peuvent faire la différence.

Or, depuis quelques mois, l'État s'est engagé dans une politique austéritaire, particulièrement assumée, à l'égard de la culture, par la loi de finances pour 2026. Les collectivités, contraintes ou volontaires, répercutent cette orientation nationale sur les structures locales. Toujours présente, l'inflation peut engendrer un « effet ciseaux », entre augmentation des charges et baisse des recettes, qui prend les acteurs culturels à la gorge.

Le département de la Gironde, soutien particulièrement important pour la Villa Valmont, a ainsi baissé ses subventions aux acteurs culturels, et la métropole bordelaise a suivi le pas. « L’État, via la Direction régionale des affaires culturelles, annonce également des baisses, dont on ne connait pas encore les niveaux », anticipe Mélanie Archambaud. « La région maintiendrait son soutien, tout comme la ville de Lormont, un soutien très important pour la Villa Valmont », souligne-t-elle. Selon les projets, des soutiens du Centre national du livre et de la Sofia peuvent également être obtenus.

Composé pour 70 à 80 %, de subventions, le budget de la Villa Valmont s'appuie également sur des fonds propres, via les adhésions, dons et activités (buvette, billetterie de soutien). « Tous nos événements sont gratuits, mais nous proposons depuis un an une billetterie de soutien, avec des tarifs indicatifs. Il faut néanmoins garder à l’esprit que nous ne sommes pas une structure à but lucratif : nous sommes limités dans ce que nous pouvons mettre en place », précise la directrice de la Villa, qui rappelle que « l’accès pour tous à la culture » reste un moteur pour le lieu et son projet culturel.

Et des conséquences

« Aujourd’hui, l’impact des coupes budgétaires n’est pas encore visible », relève Mélanie Archambaud. « Il y a néanmoins moins de résidences, moins d’événements en 2026 qui sont portés uniquement par la Villa. Notre activité artistique a baissé de 20 % environ, mais nous compensons cette baisse par des partenariats : nous prêtons nos espaces à des partenaires, par exemple. Mais, au bout d’un moment, ces coupes auront un impact sur nos propositions, parce que nos partenaires connaissent eux aussi des baisses », prévient-elle.

L'équipe salariée de la Villa Valmont compte aujourd'hui trois personnes, avec deux postes en CDI (la directrice ainsi que la responsable administrative et financière de la structure) et un en CDD (la chargée de communication et de médiation). « Nous devrions être 4 pour faire tourner la structure, voire plus : la Villa Valmont, en tant que lieu de vie, a besoin d’un ou d’une intendante, ainsi que d’un ou d’une chargée de production. Notre enjeu principal, aujourd’hui, est de pérenniser le poste en CDD », détaille la directrice.

À LIRE - En Pays de la Loire, face à l'austérité : “Le Mobilis d’avant n’est plus là”

Certes, le lieu peut compter sur une équipe de bénévoles engagés pour prendre en main une certaine charge de travail, mais ce « mode de fonctionnement ne durera pas éternellement, il faut que la dimension d’une équipe corresponde à l’activité d’un lieu », remarque Mélanie Archambaud.

« On pourrait nous répliquer qu’il faudrait faire moins, mais cela toucherait à l’intégrité du projet et les premiers touchés seraient les artistes et le public qui bénéficient des projets de médiation. Par ailleurs, un programme moindre signifie moins de visibilité, moins de portée pour aller chercher des financeurs, mais aussi moins de rayonnement auprès des publics et sur le territoire. »

Il est possible d'adhérer à la Villa Valmont à cette adresse.

Photographie : Villa Valmont

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com