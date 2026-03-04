Héritage, mensonges et luttes de pouvoir dans une saga entre Paris et Venise

Alina a grandi sans véritable point d’ancrage. De retour dans son modeste appartement parisien après avoir été renvoyée de son travail, elle découvre une enveloppe inattendue : une invitation à un mariage fastueux à Venise, accompagnée d’un message troublant affirmant que « la véritable Alina se trouve là-bas ».

À la fois déstabilisée et intriguée, elle choisit de partir. Mais derrière le décor somptueux des palais vénitiens, elle se retrouve confrontée à la famille Rochefort, un clan où les secrets priment sur les sentiments et où l’ambition peut briser des vies. Trahisons, affrontements et révélations jalonnent ce premier tome, qui interroge le poids de l’héritage, la force des liens du sang et la place de femmes décidées à reprendre la main sur leur destin.

La maison Talent Éditions vous proposent les premières pages en avant-première :

Originaire de Lyon, Lucie Castel est une romancière française autrice de plusieurs romans, parmi lesquels Pas si simple, Comment bien rater son mariage à Noël et Toutes les vies d’Alice. Ses livres ont rencontré un large public en France et ont également été diffusés à l’étranger ainsi qu’en format audio. Elle a par ailleurs fondé l’Institut des carrières littéraires (LICARES). Avec Le Pacte des Héritières, elle ouvre une saga familiale qu’elle portait de longue date.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com