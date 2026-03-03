Contre la famine culturelle, des banques alimentaires accueillent des livres

Au Royaume-Uni, la campagne « Get Britain Reading » s’inscrit dans un contexte social marqué par la hausse du coût de la vie et par un décrochage documenté du plaisir de lire chez les jeunes. L’initiative, soutenue par The Sunday Times, annonce 50.000 £ collectés afin d’ouvrir de nouvelles “banques de lectures“ au sein de banques alimentaires et de renforcer les actions de lecture accompagnée en milieu scolaire.

Trois implantations supplémentaires sont prévues à Cambridge, Salford et Lewisham. Le principe consiste à proposer gratuitement des ouvrages récents, en grande partie neufs, aux familles qui fréquentent les food banks. L’association Bookbanks coordonne la logistique : collecte auprès d’éditeurs et de donateurs, tri des titres, acheminement vers les sites partenaires. Une centaine de volontaires participent au déploiement opérationnel.

Lecture et précarité : des données convergentes

Le projet répond à un signal préoccupant. Selon l’enquête annuelle du National Literacy Trust, fondée sur plus de 114.000 réponses d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 18 ans, seuls 32,7 % des 8-18 ans déclarent aimer lire « beaucoup » ou « assez » pendant leur temps libre. La lecture quotidienne en dehors du cadre scolaire atteint 18,7 %, contre 38,1 % en 2005. L’organisme relève également qu’une proportion significative d’enfants ne possède pas de livre à domicile.

En parallèle, plusieurs rapports publics soulignent l’impact de l’inflation sur les dépenses culturelles des ménages. Dans un contexte où les factures énergétiques et alimentaires absorbent une part croissante du budget familial, l’achat de livres figure parmi les dépenses les plus facilement différées. Les banques alimentaires, qui ont vu leur fréquentation augmenter ces dernières années selon le Trussell Trust, accueillent désormais un public élargi, incluant des familles avec enfants scolarisés.

C’est à l’intersection de ces deux réalités que s’inscrit la campagne. Installer des espaces de livres gratuits au sein même des lieux d’aide alimentaire revient à rapprocher l’accès à la lecture des publics les plus fragilisés.

Des “banques” conçues comme espaces de médiation

Les « book banks » ne se limitent pas à la mise à disposition d’ouvrages. Les bénévoles orientent les familles dans leurs choix, présentent les collections et encouragent les enfants à repartir avec un titre qui leur appartient. L’objectif affiché consiste à lever les barrières symboliques et matérielles associées au livre : coût d’achat, sentiment d’illégitimité culturelle, absence d’habitude domestique.

Cette dimension de médiation rejoint les conclusions du National Literacy Trust : l’intérêt pour la lecture augmente lorsque les textes correspondent aux centres d’intérêt personnels et lorsque les adultes valorisent la pratique à domicile. La campagne met ainsi en avant un engagement individuel : 11.000 personnes ont promis de lire au moins dix minutes par jour avec un enfant, afin d’installer une routine.

L’école comme levier de continuité

Près de 500 volontaires se sont inscrits auprès de Coram Beanstalk, organisme spécialisé dans l’accompagnement individuel de lecture en école primaire. Les interventions se concentrent sur les établissements situés dans des zones défavorisées. Chaque bénévole reçoit une formation spécifique et intervient de manière hebdomadaire auprès d’un élève, dans le but de renforcer la fluidité, la compréhension et la confiance.

Cette articulation entre école et domicile constitue un axe central. Les enfants rencontrent un livre à l’école, puis peuvent en retrouver un exemplaire gratuit dans leur environnement familial grâce aux book banks. Le dispositif cherche ainsi à créer une continuité de pratique, condition identifiée comme déterminante pour la progression des compétences en littératie.

Le gouvernement britannique a par ailleurs lancé la National Year of Reading 2026, campagne nationale destinée à promouvoir la lecture partagée et à soutenir les bibliothèques scolaires. Une enveloppe de 5 millions £ a été annoncée pour renforcer les fonds des établissements secondaires en Angleterre.

Un modèle hybride

La campagne « Get Britain Reading » repose sur un montage hybride : financement participatif, engagement bénévole, partenariats associatifs et relais institutionnels. Elle s’inscrit dans un écosystème où les politiques publiques, les organisations caritatives et les acteurs du livre convergent autour d’un même objectif : restaurer l’attrait pour la lecture dans un environnement social contraint.

Les premiers résultats mettent en avant l’extension du réseau de book banks et la mobilisation croissante de volontaires. Les organisateurs annoncent la poursuite de la collecte afin d’élargir la couverture territoriale.

Dans un pays où la lecture de loisir atteint son niveau le plus bas depuis deux décennies, l’initiative illustre une tentative structurée de réponse, à la fois sociale et éducative, à un indicateur en recul.

