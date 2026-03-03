Haïkus de Sibérie, de Jurga Vilé et Lina Itagaki, en cours d'adaptation

Paru en début d'année 2019 en France aux éditions Sarbacane, le roman graphique Haïkus de Sibérie, de Jurga Vilé et Lina Itagaki, deviendra un film d'animation, dont la réalisation sera confiée à la graphiste belgo-polonaise Sylwia Szkiladz. Cette dernière a récemment signé Autokar (2025), un court-métrage primé à la Berlinale 2025 (Prix spécial du jury international en section Generation Kplus), shortlisté aux Oscars et nommé aux René du cinéma belge.

L'écriture du scénario a été confiée à Christelle Berthevas (Captives, Orpheline), qui travaille aux côtés de l'autrice du livre, Jurga Vilė, et de Sylwia Szkiladz elle-même.

La vie est belle. Lituanie, 1941. Algis est encore un enfant quand il est déporté dans un camp sibérien. Il raconte son quotidien où l'on croise le fantôme de son jars domestique, une chorale, des Russes impitoyables, et même des soldats japonais ! Avec son regard pur comme l'azur et sa fantaisie d'enfant, Algis nous fait rire, nous surprend et nous émeut. – Le résumé de l'éditeur pour Haïkus de Sibérie

Dagnė Vildžiūnaitė, productrice de Just A Moment, est à l'origine de ce projet d'adaptation, qu'elle a imaginé dès la lecture de Haïkus de Sibérie.

« Face à la problématique croissante, partout dans le monde, des déplacements non consentis de populations, le film — à l’instar du livre — restera centré sur le point de vue de l’enfant et sur la résilience. Il raconte une histoire poignante, mais méconnue, venue de Lituanie, reliant un garçon des années 1940 aux enfants d’aujourd’hui à travers des valeurs universelles : le foyer, la famille, l’amitié et les rêves qui nous soutiennent même dans les moments les plus sombres », explique-t-elle dans un communiqué.

Le projet a été développé avec le producteur français Jean-François Le Corre (Vivement Lundi !), marqué par sa participation à un autre film d'animation récent. « La lecture de cette bande dessinée a piqué ma curiosité, comme cela avait été le cas lors de la découverte du projet d’Alain Ughetto, Interdit aux chiens aux Italiens, autre récit émouvant d’une famille italienne traversant les guerres et résistant grâce aux liens d’amour qui les unissent. Chez Vivement Lundi !, nous sommes convaincus qu’il faut porter ces histoires européennes à l’écran », explique-t-il.

La société belge Need Productions (Anne-Laure Guégan et Géraldine Sprimon) a rejoint le projet d'adaptation en novembre 2025. Les producteurs espèrent désormais mobiliser des investisseurs à l'occasion du Marché international du film d'animation d'Annecy (Mifa), en juin prochain.

Le budget du film est estimé à 3,5 millions €, dont 30 % sont sécurisés, via les participations financières du Centre du cinéma lituanien, d'Europe Créative et de Bretagne Cinéma.

Photographie : Détail de la couverture de Haïkus de Sibérie, de Jurga Vilé et Lina Itagaki (Sarbacane)

