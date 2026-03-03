Nino dans la nuit : le roman de Capucine et Simon Johannin devient un film

Laurent Micheli a lui-même assuré l'adaptation du roman en scénario, avec sa coscénariste Clara Bourreau. Tous deux se sont concentrés sur « la sensorialité, les contrastes et la tension permanente entre la beauté et la violence », afin de conserver l'esprit du texte original.

Micheli a voulu réaliser « [u]n film très contemporain, ancré dans le réel, mais porté par un regard lyrique sur les personnages et sur leur monde », accompagné par une musique très présente, composée par l'artiste BFRND.

Devant la caméra, Oscar Högström, Mara Taquin, ou encore Bilal Hassani se croisent. Au format poche, le roman Nino dans la nuit est disponible aux éditions Points.

Par Antoine Oury

