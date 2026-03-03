62 millions € pour la part collective du Pass Culture, en 2026

Après un marathon parlementaire conséquent, le projet de loi de finances 2026 a été examiné, en février dernier, par le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Les « Sages » ont, d'une manière générale, validé ce budget, ne censurant au total que 8 articles, de manière partielle ou complète.

Cette ultime étape passée, la France a finalement été dotée d'un budget pour l'année 2026, ce qui permet à l'équipe du Pass Culture de communiquer sur le montant alloué sur la période à la part collective du dispositif.

Pour rappel, la part collective du Pass Culture, instaurée en janvier 2022, permet à un professeur de financer des activités d’éducation artistique et culturelle (EAC) pour sa classe. Cette part s’applique aux élèves de la sixième à la terminale des établissements publics et privés sous contrat et sa gestion s'effectue via l'interface Adage. Le référent culture, nommé dans chaque collège et lycée, est l'interlocuteur privilégié des professeurs pour ce dispositif.

Les montants de cette part collective, par élève, sont différents selon les niveaux : les collégiens de 6e, 5e, 4e et 3e reçoivent 25 € par élève, les lycéens de 2nde et élèves de CAP 30 € par élève, quand les lycéens de 1re et de terminale obtiennent 20 € par élève. Les dotations de la part collective du Pass Culture étaient jusqu'à présent calculées, pour chaque établissement, au pro rata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque niveau d'enseignement concerné.

Fin 2025, un décret a légèrement modifié la logistique derrière cette part collective, en changeant notamment les délais d'utilisation. Les crédits étaient ainsi consommables sur l'année scolaire (entre septembre et août) : ils le sont désormais sur une année civile (entre janvier et décembre).

Le budget 2024 reconduit

Une enveloppe de 62 millions € alimentera ainsi la part collective du Pass Culture, un montant « identique à l'enveloppe de 2024 », se félicite l'équipe derrière le dispositif.

Ce budget « sera réparti sur les deux périodes scolaires de l'année », précise-t-on :

• De janvier à août 2026 (fin de l'année scolaire 2025-2026)

• De septembre à décembre 2026 (début de l'année scolaire 2026-2027)

« [L]es crédits non utilisés sur la première période pourront être reportés sur la seconde », indique encore la communication du Pass Culture. Rappelons qu'en début d'année 2025, une mauvaise surprise attendait les acteurs de la culture et de l'éducation : l'enveloppe budgétaire avait été intégralement dépensée entre septembre et décembre, débouchant sur un gel des crédits pour le reste de l'année scolaire...

Les crédits pour l'année 2026 ont été importés dans l'interface ADAGE, utilisée par les professeurs pour les réservations.

« Les équipes pédagogiques peuvent dès à présent confirmer leurs réservations payantes pour le reste de l’année scolaire en cours », conclut l'équipe du Pass Culture. Les lycées agricoles, militaires, maritimes peuvent d'ores et déjà effectuer des réservations, depuis le 1er janvier dernier, tandis que les écoles innovantes marseillaises ont vu le budget complet pour l'année 2025-2026 délégué mi-janvier et peuvent désormais engager l'intégralité de leurs fonds dans ADAGE.

