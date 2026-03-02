Le nouveau prix Littéraire La Perle dévoile ses finalistes

La remise du prix se tiendra le 18 mars 2026, date à laquelle sera désigné(e) le ou la lauréat(e) de cette édition.

Les finalistes :

Philippe Savet, Mille millilitres de Ganymède, Attila

Théo Casciani, Insula, P.O.L.

Anne F. Garréta, DJ. Portrait de l’artiste en animal nocturne, Mercure de France

Victor Malzac, Le Monstre mur, Les Corps Conducteurs

John Jefferson Selve, La matière humaine, Gallimard

Lolita Pille, Antigone Reine, Le Cherche Midi

Le jury rassemble Audrey Diwan, réalisatrice et écrivaine ; Éva Ionesco, écrivaine, actrice et réalisatrice ; Anne Depetrini, comédienne et romancière ; Thomas B. Reverdy, lauréat du prix Interallié 2018 pour L’Hiver du mécontentement ; François Angelier, écrivain et producteur de l’émission Mauvais genres sur France Culture ; Gilles Collard, fondateur de la revue Pylone ; Guillaume Robert, directeur éditorial chez Flammarion ; Nicolas Maury, acteur et réalisateur ; et Nicolas Jalageas, libraire aux Cahiers de Colette.

La Perle est un café situé au 78, rue Vieille-du-Temple, dans le 3e arrondissement de Paris. Imaginé à l’initiative de l’autrice Barbara Israël, le prix entend s’inscrire dans l’esprit du lieu, pensé comme un espace de rencontres où se croisent discussions, musique et littérature.

