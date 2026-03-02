Clément Oubrerie, dessinateur d’Aya de Yopougon, disparaît à 59 ans

Illustrateur prolifique avant de se consacrer pleinement au neuvième art, Clément Oubrerie a signé près d’une cinquantaine d’albums et de romans pour la jeunesse, tout en travaillant également pour le cinéma d’animation et la télévision.

Il suit d’abord une formation à l’École supérieure d’arts graphiques (ESAG), avant de s’installer pendant deux ans aux États-Unis, où il entame sa carrière comme illustrateur pour la jeunesse. En 2005, au moment de la création du label Gallimard Bande dessinée, il se lance dans l’aventure éditoriale avec Aya de Yopougon, série coécrite avec Marguerite Abouet. Le succès est immédiat et international : huit volumes paraîtront, avant une adaptation en film d’animation en 2012.

Au fil des années, l’auteur multiplie les collaborations. Il travaille avec Joann Sfar sur Jeangot, avec Leïla Slimani sur À mains nues (Les Arènes), avec Stéphane Melchior pour l’adaptation des Royaumes du Nord de Philip Pullman. Il signe également des projets en solo, parmi lesquels Voltaire amoureux (Les Arènes) ou encore une adaptation de Zazie dans le métro de Raymond Queneau.

Avec Julie Birmant, sa femme, il développe une œuvre importante chez Dargaud, consacrée notamment aux figures artistiques et aux grandes épopées culturelles : Pablo, Il était une fois dans l’Est, Renée Stone, Dali et plus d’une dizaine d’albums qui conjuguent érudition et souffle narratif.

Au fil de sa carrière, Clément Oubrerie a reçu plusieurs distinctions majeures, consacrant autant son dessin que son rayonnement international. Aya de Yopougon obtient le Prix du meilleur premier album à Angoulême en 2006, avant d’être sélectionné aux Eisner Awards et récompensé par plusieurs prix internationaux, tandis que son adaptation cinématographique est nommée aux Césars.

Avec Pablo, il décroche le Grand Prix RTL de la bande dessinée en 2012. Il reçoit également le Fauve d’Angoulême – Prix jeunesse pour Les Royaumes du Nord en 2015.

Gallimard souligne : « Il y avait dans son trait la vie, la justesse et l’humour. Il donnait des couleurs merveilleuses aux histoires qu’il aimait raconter. » L’éditeur adresse enfin ses pensées « à Julie Birmant, Marguerite Abouet, Jules, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui ».

De leur côté, les éditions Dargaud ont salué un artiste dont « la palette, le sens du découpage, l’expressivité des personnages et la virtuosité du dessin » ont marqué durablement la bande dessinée contemporaine. La maison souligne également « sa générosité, son engagement pour la diversité et la transmission », rappelant la place centrale qu’il occupait au sein de la maison, où il a signé, avec Julie Birmant, de nombreux albums devenus des références.

Crédits photo : © Chloé Vollmer Lo (Gallimard Jeunesse)

Par Hocine Bouhadjera

