La librairie Divergences taguée : “Ces gens n’aiment pas les livres

Dans la nuit du 26 février, la librairie Divergences, à Quimperlé dans le Finistère, a été la cible de dégradations. Une énième affaire de librairie vandalisée.

Le 02/03/2026 à 17:32 par Hocine Bouhadjera

Hocine Bouhadjera

« Quelles que soient les époques, ces gens n’aiment pas les livres », ont réagi l'équipe de Divergences, dénonçant une tentative d’intimidation visant un espace culturel identifié comme engagé à gauche.

Ces dégradations interviennent quelques jours après un rassemblement organisé en hommage au militant d'extrême droite Quentin Deranque. « Visiblement dégoûtés de constater que le rendez-vous antifasciste comptait quatre fois plus de monde, l’extrême droite cherche à se venger par de petites mesquineries écrites », estime la librairie. Les abords d’une médiathèque voisine ont également été dégradés

La solidarité face à l'intimidation

Deux rassemblements se sont en effet tenus ce samedi 21 février 2026 à Quimperlé. Environ 70 personnes se sont réunies place Charles-de-Gaulle pour rendre hommage au jeune militant d’extrême droite, selon Ouest-France. L’initiative émanait de Pierre Couëdelo, ancien délégué départemental du parti Reconquête d’Éric Zemmour dans le Finistère, depuis démis de ses fonctions. 

« Ils ne supportent pas ce qui fait la vie de ce territoire : ses lieux de rencontres et de discussions, ses fêtes, les liens d’amitié qui s’y tissent et les nombreux projets de solidarité qui y voient le jour », assure la librairie. 

En parallèle, un appel à une mobilisation citoyenne antifasciste avait circulé sur les réseaux sociaux. Près de 200 personnes ont répondu à cet appel et se sont rassemblées place Hervo, à une centaine de mètres du premier cortège. « Pas de fachos en Bretagne, ni en ville, ni en campagne », ont scandé les manifestants.

Face aux tags, les messages de soutien affluent : « Plus ces gens cherchent à intimider, plus les lieux qu’ils visent reçoivent de messages de solidarité », observe la librairie.

Librairies en première ligne politique

Déjà, le week-end suivant le décès de Quentin Deranque, La Plume Noire, librairie autogérée liée à l’Union communiste libertaire (UCL), a été visée par des tags tels que « Justice pour Quentin », « assassin » ou encore « mort R. Arnault ». Des croix celtiques ainsi que le nombre « 1161 », présenté comme un code signifiant « anti antifa », ont également été peints sur la façade.

Située près de la montée de la Grande-Côte, la librairie autogérée accueille depuis des années débats et rencontres de la gauche radicale lyonnaise. Elle n’en est pas à sa première attaque : en 2021, après une tentative d’agression contre la marche des fiertés lesbiennes par un groupe d’extrême droite, sa vitrine avait été la cible de jets de pavés. Elle avait déjà été dégradée en 2016. 

Les tensions trouvent leur origine dans les événements survenus jeudi vers 18 heures, en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Selon le parquet, un service d’ordre venu soutenir des militantes du collectif identitaire Némésis a été pris à partie par des individus masqués. Trois hommes ont été isolés, dont Quentin Deranque, frappé à de nombreuses reprises alors qu’il était au sol. Hospitalisé dans le coma, il est décédé deux jours plus tard.

L’enquête, d’abord ouverte pour violences en réunion puis requalifiée en « homicide volontaire », a donné lieu à plusieurs interpellations et à des mises en examen. Une information judiciaire est en cours, afin d’établir les responsabilités précises dans l’agression mortelle.

Lors de la marche d’hommage à Quentin Deranque organisée à Lyon, la préfecture du Rhône, Fabienne Buccio, a annoncé qu’elle saisirait la justice après la diffusion de vidéos montrant au moins deux saluts nazis et des propos racistes et homophobes. Des phrases comme « Sale Bougnoule ! Sale race ! » ont été entendues, tandis que des participants arboraient des symboles néonazis. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a dénoncé des actes « contraires aux valeurs humanistes de Lyon, capitale de la Résistance » et assuré que la Ville collaborerait pour identifier les auteurs. 

Cette situation s’inscrit dans un mouvement de mobilisation plus large au sein du monde du livre, qui alerte depuis plusieurs mois sur la multiplication des attaques visant les librairies indépendantes. En juin 2024, une tribune intitulée « Vitrines brisées, démocratie fissurée » a ainsi été publiée et largement cosignée par des acteurs de la filière. Le texte y décrit un « assaut » multiforme dirigé contre ces lieux culturels.

À LIRE - Perquisitionnée, Violette and Co dénonce des “agissements de police politique

Les signataires y dressent un inventaire précis des faits recensés : agressions, intimidations, campagnes de diffamation, dégradations matérielles, cyberharcèlement, mais aussi pressions à caractère politique ou économique. Plusieurs épisodes récents sont évoqués, dont un certain nombre liés aux tensions autour de la question israélo-palestinienne. D’autres librairies ont été visées par des tags, des vitrines brisées ou des actes de vandalisme, notamment à Marseille, Périgueux, Nantes et Paris. 

Un ancrage culturel et militant à Quimperlé

Ouverte en 2024, la librairie Divergences occupe un bâtiment du XVIIIᵉ siècle, place Saint-Michel, à côté de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. Portée par les éditions Divergences, nées en 2016, et dirigée par Audrey Pineau, « ce projet est né de la volonté de l’équipe de créer un lieu de rencontres (…) et de participer à la dynamisation de la haute-ville de Quimperlé », expliquait Johan Badour, fondateur de la maison, lors de l’inauguration.

Généraliste et indépendante, la librairie propose plus de 5000 ouvrages. Le bâtiment abrite également un café, les bureaux de la maison d’édition, un espace de résidence, une boulangerie et un point relais postal.  Dans la continuité de cette dynamique, la maison a élargi son activité avec l’ouverture d’une cantine engagée, privilégiant des produits locaux et accessibles. 

Divergences a par ailleurs pris une nouvelle dimension, en accueillant Hugues Jallon. Passé par La Découverte puis à la tête du Seuil pendant six ans, ce dernier s’est imposé comme un éditeur central des sciences humaines et de la pensée politique contemporaine. Écarté en 2024 dans un contexte de tensions stratégiques au sein de Média-Participations, il participe désormais directement au développement éditorial et à l’accompagnement des auteurs.

Divergences publie une douzaine de livres par an et revendique un catalogue centré sur la critique sociale et politique. La maison entend « explorer et éclairer les réalités contemporaines » et promouvoir des visions de résistance, imaginant des futurs « plus beaux, plus justes et plus désirables ».

Parmi les prochaines parutions de la maison, Joseph Andras publiera La vie bonne, disponible le 6 mars. Fidèle à son travail littéraire et politique, l’écrivain y interroge la possibilité d’une égalité sans hiérarchie ni privilèges, redonnant souffle au mot « socialisme », qu’il envisage comme « le rendez-vous de tous les rêves de justice ». Il revisite la formule « socialisme ou barbarie » pour en faire une affirmation de la vie bonne pour le plus grand nombre. 

Par Hocine Bouhadjera
