Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise

Le studio Kinema Citrus, partenaire de travail étroitement lié au parcours professionnel du défunt, a relayé un message d’hommage, saluant un homme profondément investi dans le travail de production au quotidien, attentif aux réalités concrètes des plateaux d’animation, et engagé dans la structuration des équipes comme dans la transmission aux plus jeunes générations.

Son parcours illustre le rôle crucial de ces artisans de l’ombre qui, loin de la seule signature d’auteur, façonnent concrètement les œuvres : découpage des plans, conception des designs, supervision de la mise en scène. Des fonctions techniques et artistiques à la fois, essentielles dans la chaîne de fabrication. À travers ce travail patient, il participait à transformer des univers imaginés en récits animés pleinement incarnés à l’écran.

Fondateur et ancien président de Gift-o’-Animation (créé en 2015), Mori Satoshi a joué un rôle clé dans la franchise Cardfight!! Vanguard, où il fut notamment directeur général de l'arc will+Dress et réalisateur de overDress. À l’origine, Cardfight!! Vanguard n’est pas un manga, mais une franchise lancée autour d’un jeu de cartes en 2011, rapidement déclinée en série animée, puis au format imprimé.

Mori Satoshi a travaillé sur Made in Abyss, adaptation du manga d'Akihito Tsukushi (Ototo, trad. Yoan Giraud). Même logique pour The Rising of the Shield Hero, souvent rangé dans la galaxie des récits d’isekai : l’œuvre naît comme light novel signé Aneko Yusagi, d’abord publié en ligne, puis édité en volume chez MF Books avant de connaître une adaptation manga (Doki-Doki, trad. Jean-Benoît Silvestre).

Eureka Seven, création originale du studio Bones pour laquelle il a officiée, a ensuite donné lieu à plusieurs déclinaisons imprimées. De même pour Space Dandy et sur le long métrage Sakasama no Patema, des univers nés à l’écran qui ont ensuite été prolongés en manga ou en publications dérivées.

Son nom apparaît dans certaines filmographies relatives à One Punch Man, adaptation du webcomic de ONE redessiné par Yūsuke Murata pour Tonari no Young Jump (Shueisha), sans que son implication figure parmi les crédits principaux de la série.

