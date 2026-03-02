Dan Simmons, le grand cartographe des abîmes, est mort

Formé aux lettres au Wabash College puis à l’université Washington de Saint-Louis, Dan Simmons enseigne longtemps avant de se consacrer pleinement à l’écriture. Cette maturation lente n’est pas anecdotique : elle explique la solidité érudite de ses romans, leur charpente souvent savante, leur dialogue constant avec la tradition littéraire anglo-saxonne.

Le déclic vient d’un atelier dirigé par Harlan Ellison. La nouvelle Le Styx coule à l’envers y impressionne le maître, qui pousse Simmons à se présenter au concours du Twilight Zone Magazine, qu’il remporte. La reconnaissance est immédiate. En 1985 paraît Le Chant de Kali, roman d’horreur situé à Calcutta, déjà hanté par la violence du sacré et les vertiges de la foi. Le livre obtient le World Fantasy Award et installe l'auteur comme une voix singulière.

Hypérion, ou la cathédrale du space opera

La consécration survient en 1989 avec Hypérion, bientôt récompensé par le Prix Hugo et le Prix Locus du meilleur roman de science-fiction. Dès sa structure - sept pèlerins en route vers une créature mythique, le Gritche - le roman affiche une ambition formelle rare. Chaque récit enchâssé explore un registre différent : tragédie amoureuse, chronique militaire, méditation théologique, fable cybernétique. L’ensemble évoque autant Chaucer que Borges, autant la poésie romantique que la spéculation futuriste.

La suite, La Chute d’Hypérion, puis les romans Endymion et L’Éveil d’Endymion, composent les Cantos d’Hypérion, cycle où Simmons interroge la transcendance, l’intelligence artificielle, la mémoire et le sacrifice. L’ombre de John Keats, poète qu’il admirait profondément, irrigue toute l’œuvre : la littérature y devient matière vivante, quasiment cosmique.

Hypérion a contribué à redonner au space opera une ampleur philosophique et poétique à la fin du XXe siècle, à un moment où le genre semblait parfois s’être replié sur ses propres codes.

L’horreur comme radiographie morale

Parallèlement, Simmons signe L’Échiquier du mal, roman ample et dérangeant de 1989, sur des manipulateurs capables de prendre possession des esprits. Œuvre politique autant que fantastique, le livre ausculte la banalité du mal et la tentation totalitaire. Il reçoit notamment le Bram Stoker Award et le British Fantasy Award.

Dans la trilogie d’Elm Haven - Nuit d’été, Les Fils des ténèbres, Les Chiens de l’hiver - Dan Simmons explore l’enfance, la mémoire et l’irruption du mal dans l’Amérique provinciale, dans une veine parfois rapprochée de Stephen King, mais avec une densité mythologique propre.

Avec Terreur (2007), il reconstitue l’expédition de Sir John Franklin, disparue dans l’Arctique en 1845. Le roman mêle archives, climatologie, anthropologie et fantastique, transformant la banquise en théâtre métaphysique. Cette attention aux détails historiques, alliée à une tension quasi mythique, deviendra une signature.

Drood (2009) poursuit cette veine en revisitant les dernières années de Charles Dickens, à travers le regard halluciné de Wilkie Collins. Le livre interroge la création littéraire, la dépendance, la double identité - et confirme le goût de Simmons pour les écrivains comme personnages de fiction.

On retrouve cette même ambition érudite dans Le Cinquième Cœur, où Sherlock Holmes croise Henry James, ou dans L’Abominable, roman d’alpinisme et d’épouvante situé dans l’Himalaya.

En France, l’œuvre de Dan Simmons a d’abord été portée par Robert Laffont, notamment dans la collection « Ailleurs et Demain », qui a publié plusieurs de ses titres majeurs en grand format, dont Flashback, Collines noires, L’Abominable ou Le Cinquième Cœur. La diffusion en poche a largement été assurée par Pocket, qui a contribué à installer durablement les Cantos d’Hypérion, L’Échiquier du mal ou encore Terreur auprès d’un large lectorat francophone. D’autres maisons ont ponctuellement publié ses textes, notamment Albin Michel pour certaines parutions des années 1990.

Les controverses du dernier Simmons

Ce qui frappe chez Simmons, c’est la cohérence sous la diversité. Qu’il évoque Mars terraformée, l’Arctique glacé ou le Londres victorien, il poursuit les mêmes obsessions : la confrontation entre foi et rationalité, la survivance du mythe dans la modernité, la question du mal, ou la responsabilité morale face à la puissance technologique.

Son style, ample et analytique, peut se faire lyrique, ironique ou brutal. Il ne craint ni la digression érudite ni la construction monumentale. Chez lui, le roman populaire devient un espace de pensée.

Au tournant des années 2010, Dan Simmons a suscité des débats en raison de la dimension idéologique perçue dans certains de ses romans, en particulier Flashback (2011). Ce thriller d’anticipation décrit une Amérique du futur en déclin, fragilisée par des choix politiques et sociaux que le récit associe notamment à des orientations progressistes.

Plusieurs critiques anglo-saxons ont estimé que le roman traduisait des positions conservatrices assumées, certains parlant d’une dystopie politiquement marquée, ce qui a contribué à polariser une partie de son lectorat. Une rupture est intervenue vers 2009 entre Simmons et son traducteur français historique, Jean-Daniel Brèque, dans un contexte où l’auteur était régulièrement présenté comme politiquement très républicain.

La science-fiction en deuil

Dan Simmons vivait au Colorado, avec son épouse Karen. Il écrivait souvent dans une maison située en montagne, près du parc national de Rocky Mountain. À proximité se dressait une sculpture monumentale du Gritche, figure emblématique d’Hypérion — comme si la fiction veillait sur son créateur.

Parmi les nombreux hommages déjà rendus, Stephen King s’est dit « très triste » et a rappelé que L’Échiquier du mal était le seul roman que toute sa famille avait lu ensemble. L’écrivain américain David Morrell, créateur de Rambo et auteur de plus de trente romans traduits dans une trentaine de langues, a lui aussi salué la mémoire d’un confrère majeur de la fiction contemporaine.

En France, le journaliste et spécialiste des littératures de l’imaginaire Lloyd Chéry a évoqué la disparition « d’un des plus grands auteurs de science-fiction de sa génération », rappelant l’importance des Cantos d’Hypérion et la puissance de romans comme L’Échiquier du mal ou Terreur. Des deux côtés de l’Atlantique, le même constat s’impose : Dan Simmons comptait parmi les figures centrales de la SF moderne.

