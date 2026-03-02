Amazon, Microsoft, Fnac-Darty... Les lobbys des multinationales à l'assaut du livre

En matière de lobbys et de groupes de pression, le secteur du livre compte, parmi ses métiers, des corporations particulièrement engagées aux côtés des représentants publics. Dans un autre article, ActuaLitté a ainsi relevé, en 2024, de multiples interventions du Syndicat national de l'édition (SNE), en son nom propre ou via une agence, et d'autres acteurs du secteur, comme RELX et Vivendi, ou encore d'organismes de gestion collective.

Mais toutes ces démarches d'influence de la part d'acteurs du secteur pèsent parfois peu de chose face au déploiement de moyens des multinationales, qui jouent clairement dans une autre division.

L'exemple des législations relatives à l'intelligence articielle est particulièrement frappant. Outre le SNE, plusieurs acteurs se sont mobilisés sur cette question, généralement pour faire pencher la balance législative en faveur d'une régulation du secteur.

Face à eux, toutefois, de puissants groupes qui tentent, à l'inverse, de limiter ces perspectives d'encadrement. Citons ainsi les efforts de Microsoft France pour « promouvoir l'IA comme levier de croissance et d'innovation » et « démontrer les effets positifs de l'IA dans le processus créatif », notamment. Au total, la multinationale américaine a dépensé entre 1,5 et 1,7 million € entre juillet 2024 et juin 2025 et mobilisé 5 employés, sur 7 activités de lobbying différentes.

Facebook France investit aussi ce terrain, avec une activité menée dans le cadre des États généraux de l'information, afin de veiller à ce que « toute nouvelle obligation soit compatible avec les efforts de Meta en matière de culture numérique et contre la désinformation ». Sur l'ensemble de l'année et de ses activités de lobbying, l'acteur américain a dépensé entre 500.000 et 600.000 €...

Le tableau ne serait pas complet sans Google France, qui a mis entre 1,75 et 2 millions € sur la table et employé 23 personnes, en 2024, pour pas moins de 73 actions de lobbying... L'une d'entre elles cherchait à « Démontrer les actions mises en œuvre par Google en matière de protection du droit d’auteur et de la création à l’heure de l’intelligence artificielle, notamment générative ». Rappelons que le géant américain est visé, aux États-Unis, par une plainte portée conjointement par des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs pour violation du copyright...

Mastodonte au milieu de la pièce

Il était attendu, et n'a pas déçu : le groupe américain Amazon, via sa filiale Amazon France Services SAS, n'a pas ménagé ses efforts en 2024. Sa présence auprès des représentants publics visait entre autres à « promouvoir un cadre législatif et réglementaire adapté à la promotion du livre et de la lecture, en informant notamment sur l'impact du projet visant à instaurer des frais de livraison minimaux », une mesure contre laquelle le géant bataille sans relâche.

Cette activité précise a visé un certain nombre de représentants publics, depuis le « titulaire d'un emploi à la décision du Gouvernement » à un « collaborateur du Président de la République », en passant par des députés, sénateurs, membres du gouvernement (Premier ministre, Culture et Économie), sans oublier divers agents de l'État.

La limite de la plateforme de la HATVP apparaît ici : impossible de savoir les montants engagés pour chaque activité, ou d'obtenir plus de précisions sur la nature de celle-ci ou sur l'identité des participants. Dans ce cas, Amazon a visiblement organisé « des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête » et transmis des informations, expertises et « suggestions »...

Cette activité relative au livre se trouve donc « noyée » parmi les 14 autres démarches d'Amazon cette année-là, pour un montant total situé entre 900.000 € et un million €, et pas moins de 8 personnes employées à plein temps sur toute une variété de sujets.

Citons notamment « l'harmonisation des législations européennes relatives à la régulation des contenus sur Internet », la stabilisation de « la charge fiscale du secteur du commerce en ligne » ou bien des actions pour faciliter « l'implantation en France d'activités particulièrement créatrices d'emploi et l'intégration des activités logistiques d'Amazon dans les territoires ».

Amazon a aussi fait appel à un cabinet extérieur, Taddeo, pour une mission supplémentaire, pour « demander une meilleure prise en compte du livre audio dans les politiques publiques en faveur de l'accès à la lecture », au nom de sa filiale Audible.

Interrogé sur ces activités, le groupe Amazon nous indique qu'il travaille avec différentes organisations, comme des fédérations interprofessionnelles ou des groupes de réflexion, sans oublier un dialogue soutenu avec les pouvoirs publics. Aucune précision n'a été apportée sur les budgets engagés sur les missions relatives au livre ou la forme prise par les sollicitations de représentants publics...

Le livre d'occasion préoccupe

D'autres vendeurs de livres se retrouvent répertoriés par la HATVP. Le groupe Fnac-Darty est ainsi lui aussi particulièrement actif auprès des représentants publics, avec 13 activités engagées en 2024, pour un montant total situé entre 500.000 et 600.000 € et 2 employés à plein temps.

La grande surface culturelle a concentré son lobbying, pour le livre, sur une demande de « clarification quant au champ d'application de la Loi Darcos » — afin de confirmer que les échanges « BtoB » en étaient bien exclus — et « le maintien de l'universalité du Pass Culture et défendre le dispositif ». Sans surprise, Fnac-Darty a aussi réclamé aux représentants publics « une application stricte de la Loi Darcos, conforme à l'esprit du législateur », afin de contrarier l'activité de son principal concurrent, Amazon.

Moins connu, le groupe japonais Rakuten, via sa filiale française, a aussi donné de la voix auprès des représentants publics en 2024. Pour un budget total de 200.000 à 300.000 €, ses activités de lobbying, au nombre de 9, ont mobilisé 0,4 ETPT sur l'année. Deux concernent directement le livre, et plus particulièrement la seconde main.

L'entreprise a ainsi fait des pieds et des mains, cette année-là, pour découvrir « les modalités d’une éventuelle contribution sur le marché du livre d'occasion », d'une part, avant de franchement « s’opposer à l’instauration d’une contribution des plateformes de vente en ligne de livres d'occasion », comme le détaille un intitulé. Pour cette dernière activité de lobbying, le cabinet de la ministre Rachida Dati, des députés, des sénateurs et des collaborateurs parlementaires ont été sollicités.

Cette inquiétude pour une éventuelle contribution au financement de la création a été partagée, cette même année, par l'Alliance française des places de marché, association professionnelle réunissant « des plateformes en ligne actives en France ». En 2024, elle a déclaré 7 activités de lobbying (entre 25.000 et 50.000 €, 0,3 ETPT), dont une concerne le livre : « Connaitre les modalités d’une éventuelle contribution sur le marché du livre d'occasion ».

Sans surprise, on retrouve parmi ses membres Rakuten, mais aussi Vinted ou Le bon coin. On ne s'étonnera pas non plus de dénicher, du côté de ces deux derniers, des démarches auprès de membres du gouvernement, notamment, afin d'éviter des taxations du marché du livre d'occasion...

Face à elles, ces entreprises trouvent le Syndicat national de l'édition, qui a ainsi orienté une partie de son action de lobbying, en 2024, sur la création d'une taxe sur les ventes de livres de seconde main. Avec des moyens financiers moindres, l'organisation patronale semble avoir convaincu le gouvernement, qui a entamé des travaux en ce sens, un peu chahutés, dernièrement, par le Conseil d'État.

