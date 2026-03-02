Une certaine tristesse : l’enfance parle quand les adultes se taisent

Dans Une certaine tristesse, Mattis Savard-Verhoeven confie le récit à Noé, enfant qui parle en continu, s’adresse à « vous », et transforme la confession en écriture.
Le 02/03/2026 à 12:41 par Victor De Sepausy
02/03/2026 à 12:41
Le texte s’ouvre sur une panique organisée : un exercice de fusillade à l’école, puis la convocation de Noé dans le bureau de la directrice. Le garçon craque, pleure, refuse le retour en classe, ramasse son sac et sort. La fuite lance le récit : marcher « en ligne droite » jusqu’au fleuve, puis écrire pour tenir debout. « C’est après un exercice simulant une fusillade dans son école que Noé est convoqué dans le bureau de la directrice. »
Le carnet offert par la mère cadence le roman : Noé y transcrit, sans respirations, une histoire qui mêle souvenirs et présent, avec une adresse directe au lecteur. La première obsession porte un nom : la grand-mère. Elle l’éduque par petites phrases, gaufres et chorale, et le regarde « comme personne ».
Une question, posée trop tôt, imprime une trace durable : recommencer sa vie, et le regret d’un livre jamais écrit. « J’aurais aimé écrire… Oui, écrire un livre… C’est trop tard maintenant. »
L’été précédent, une crue record emporte la maison de la grand-mère ; le village se retrouve mutilé, et le corps reste introuvable. Le récit insiste sur les restes matériels (meubles, voiture, morceaux de maison) et sur l’absence, qui interdit la clôture. Le père réclame « le symbole », une cérémonie existe, triste et belle, mais Noé laisse le fleuve décider du destin de celle qu’il nomme « reine » de Menaud-les-Vagues.
Un autre fil traverse la mémoire : Jean, nouvel amoureux de la grand-mère, et le désir d’ailleurs. L’Islande surgit à la télévision comme promesse impossible, puis comme destination imaginaire, quand le fleuve avale le cimetière et brouille les frontières entre morts et vivants. « L’Islande est une île qu’il faut avoir vue avant de mourir. »
L’école, ensuite, fabrique l’angoisse. Noé observe les adultes qui « ouvrent des canaux » sans comprendre. Il note le mépris qui colle à ses parents depuis une scène de cantine ; il décrit la surveillance, les rapports, l’idée d’être « dangereux ». Le roman relie cette pression à une culpabilité intime : désirs, honte, fantasmes, et peur d’avoir commis un crime.
Une figure concentre le trouble : madame Mélissa, professeure aimée, proche, puis distante après « l’histoire du bisou ». Noé conserve une carte, l’apprend par cœur, et transforme cet amour en mesure de sa propre valeur. À côté gravitent Clara, la sœur, et une bande d’enfants dont Tristan. La mort de Tristan, évoquée par Noé, marque un basculement collectif : chanson d’hommage, larmes des adultes, et sentiment que l’enfance absorbe trop tôt la violence du monde.
Au cœur du livre, l’imaginaire ouvre une échappée. Sous la pluie, Noé s’envole, survole Montréal, dépose un bouquet, rattrape un homme au bord du vide, tente de mettre de la lumière là où elle manque. Cette séquence donne au roman son contrepoint de grâce : la tristesse se métamorphose en énergie, l’enfant devient messager.« Je vole sous la pluie… Regardez comme c’est beau ! »
Le style épouse cette urgence : une phrase longue, orale, parfois bousculée, qui colle à la pensée et à l’impulsion. Qualité forte : la voix garde une malice mordante, capable d’attaquer le bavardage et de défendre les discrets. Point parfois contrariant : l’homogénéité du flux écrase certains passages : des personnages secondaires traversent le champ sans épaisseur, quand la cadence privilégie l’emportement au détail.
En refermant le livre, une ligne demeure : l’écriture comme résistance à l’effacement, et le « trop tard » comme hantise familiale. Noé écrit pour retenir une grand-mère, pour tenir une mère, pour survivre à l’école, et pour répondre, à sa manière, à une société qu’il juge malade.
Par Victor De Sepausy
Paru le 05/03/2026
144 pages
Editions La Peuplade
19,00 €
