À quoi bon ?” : le livre qui démonte les illusions du développement personnel

À quoi bon ? d'Olivier Dhilly s’ouvre sur un diagnostic de crise — politique, géopolitique, climatique, démocratique — et relie ces fractures à une perte de repères et à un basculement du rapport collectif au vrai, dont la « post-vérité » devient un symptôme. Dès l’entrée, l’essai place la question du sens sous le signe de Nietzsche, qui fournit la matrice du livre : « Que signifie le nihilisme ? Que les valeurs supérieures se déprécient. Les fins manquent ; il n’est pas de réponse à cette question : “À quoi bon ?”. »
Le premier mouvement déplie ce nihilisme au-delà d’une simple fatigue individuelle. L’ouvrage insiste sur une condition inédite : l’effacement de la frontière entre bourreaux et victimes dans un monde de destructions systémiques, où les conséquences atteignent aussi ceux qui y participent. Le chapitre consacré à la technique reprend le « décalage prométhéen » de Günther Anders et sa formule, qui revient comme un refrain analytique : « le monde se passe sans nous. »
Cette dépossession s’adosse à des scènes contemporaines : financiarisation automatisée, guerre technologisée, quotidien réglé par des dispositifs numériques. Le passage sur le « global trading » fixe un ordre de grandeur et un seuil critique : volume journalier 2023 estimé à plus de 7000 milliards de dollars, et près de 80 % des transactions sur les marchés actions américains réalisées par des algorithmes.
Dans ce cadre, la responsabilité se dilue, jusqu’à rencontrer l’argument du rouage invoqué dans les crimes de masse, rapproché du procès Eichmann.
Le chapitre II déplace l’analyse vers les « racketteurs de sens ». L’auteur décrit un marché du sens, où l’apaisement psychologique se substitue à une transformation collective, et laisse Anders porter l’accusation : « Tous les jours, le baratin contre ce sentiment coule… lorsqu’ils débitent leurs absurdités sur “le sens” et “la perte de sens”. »
Le développement personnel devient un cas d’école, notamment via la récupération de la sagesse antique. À travers la figure médiatique de Mel Robbins, la référence stoïcienne change de statut : d’éthique située dans un contexte de crise de la cité, elle se convertit en argument de consommation et d’auto-mise en scène. L’essai restitue l’injonction emblématique : « Au lieu de perdre ton temps à t’inquiéter pour les autres commence à vivre ta vie… Laisse-moi faire ce que je veux faire de ma vie unique, sauvage et précieuse. »
Olivier Dhilly détaille ensuite l’extension de la logique productiviste jusque dans l’intime : « Pas de rythme pour aimer, mais une cadence pour sélectionner, celle des swipes qui fait défiler les profils sur Tinder. » Le « racket » devient existentiel et financier, via la captation des besoins et la fabrique industrielle du désir, illustrée par l’exemple du Coca-Cola chez Anders.
Dans le troisième chapitre, le philosophe traite la crise de la critique, articulée à la malléabilité de la vérité et aux dynamiques totalitaires. La citation d’Arendt sert de pivot : « Dans un monde en perpétuel bouleversement… les masses en arrivent à croire tout et rien… à penser que tout est possible et que rien n’est vrai. »
L’auteur relie ce phénomène au flux discursif contemporain et à la structuration algorithmique des perceptions ; l’horizontalité informationnelle nourrit rumeurs et fausses informations, sans constituer un trait exclusif du présent. Le fil directeur reste celui d’une critique qui échoue lorsqu’elle se réduit à l’interprétation : Marx apparaît, puis l’ouvrage revient sur Arendt et la question de la complicité des victimes, afin de faire monter une interrogation centrale sur les conditions effectives de résistance.
La seconde moitié avance des remèdes, sans promesse de salut. L’ouvrage refuse l’alternative modernité/antimodernité et recherche un décentrement. Il convoque Saïd et la critique de l’orientalisme, puis la pensée postcoloniale et décoloniale, avec une ligne de crête constante : sortir de l’ethnocentrisme sans basculer dans un relativisme clos.
La démonstration passe aussi par la critique d’un monopole épistémique (sciences sociales construites sur des échantillons « WEIRD ») et par Fanon : l’expérience psychiatrique en contexte colonial illustre l’échec d’un modèle thérapeutique unique et met au premier plan la transformation des structures matérielles. L’imagination devient alors un levier politique, sur fond de « ruine de l’imagination » : Glissant formule l’enjeu à nu : « ce qu’il faut changer… ce ne sont pas les choses, mais l’imaginaire des choses. »
Le dernier chapitre, centré sur l’universel, vise une sortie des impasses identitaires. L’essai décrit la polarisation, la logique du bouc émissaire et le ressentiment, nourris par les bulles algorithmiques. Il distingue ressentiment né d’injustices subies et ressentiment issu du refus de reconnaître ces injustices, en s’appuyant sur Nietzsche et Cynthia Fleury.
Surtout, il propose un « universel concret », processuel et incarné, contre l’universalisme abstrait. Merleau-Ponty fournit l’« universel latéral », et l’ouvrage ancre cette construction dans des pratiques : ZAD, droits de la nature, commissions « vérité et réconciliation », justice restaurative. La définition synthétique tombe comme un garde-fou contre tout surplomb : « Penser un universel concret, ce n’est pas énoncer un universel de surplomb… mais bien penser sa construction constante et jamais achevée. »
Dans cette ambiance, la tonalité demeure celle d’une lucidité sombre, parfois tranchante : accumulation d’exemples contemporains, circulation serrée des références, et retour obstiné à une seule question, maintenue à hauteur d’époque — produire du sens sans fabriquer de nouveaux écrans.
Sissi n’existe pas : dès l’ouverture, Laurène Vernet pose un principe de démystification et l’érige en fil conducteur. Elle attaque d’emblée le nom, le surnom, puis l’imagerie : « Elle n’est qu’une projection. » À paraître le 22 avril.
02/03/2026, 12:40
Dans le Paris en pénombre, Gwenaël Bulteau saisit d’emblée l’érotisme contrarié et la guerre qui serre la gorge : « Depuis la chute brutale des températures, les magasins fermaient à cinq heures et l’éclairage public était interdit afin d’économiser le gaz et l’électricité, mais aussi pour égarer les aéronefs ennemis. On parlait de zeppelins et de bombes au phosphore nés de la cruelle ingénierie allemande. »
26/02/2026, 16:58
Au seuil de son essai, Tiphaine Samoyault pose une évidence partageable et la fissure aussitôt : « Tout le monde connaît Les Misérables de Victor Hugo et beaucoup s’en souviennent. » Elle resserre la question : que partage-t-on, quand une même œuvre circule entre éditions, films, séries, comédies musicales et jeux ? Sa réponse tient dans une thèse directrice : « Cette métamorphose sans fin du classique est la condition même de sa mémorabilité. »
24/02/2026, 16:00
Un dîner pour tenir debout. La scène inaugurale installe la perte, la fatigue, la politesse extrême des derniers instants. Autour de Louise, veuve récente, la famille compose avec l’absence et les silences accumulés. Le roman s’ouvre sur cette tension retenue : quelque chose circule, que personne ne formule encore.
24/02/2026, 15:58
Un mur tombe. Une cloison cède. Et avec elle, une histoire conjugale se retrouve exposée, sans filtre, à la lumière crue du chantier. La Chambre de Vilhelm (trad. Christine Berlioz et Laila Flink Thullesen) ne commence pas par un souvenir attendri, mais par une disparition actée : « La chambre n’existe plus. » D’emblée, Tove Ditlevsen inscrit le récit sous le signe de la perte matérielle et de la reconquête par l’écriture. La pièce détruite devient archive. L’espace s’effondre, la mémoire s’organise.
23/02/2026, 11:55
« Dans ce bonheur présent, il y avait quelque chose d’illimité. » Alexandre Courban propose un récit historique, sur fond de mouvements sociaux. Une capitale prête à imploser, sous l’impulsion des ouvriers en grève et d’un gênant cadavre…
19/02/2026, 12:55
Scopophilia, d’Alexandra Matine, suit Georgia, adolescente dressée à l’effacement, puis projetée dans une plateforme où la visibilité tient lieu de promesse. Le texte ouvre sur une origine : « Quand la plateforme surgit, organique et spontanée, comme créée par personne, nous avons cru qu’elle était née de tous. »
19/02/2026, 12:54
Tout commence dans un calme trompeur, car « [d]oux est le silence, en ce début d’automne romain bercé par le ponentino. ». Via Pola, un coffre de Fiat 127 se met à vibrer, puis la scène bascule dans l’irréparable : « aiuto, aiuto ». Comment ça, à l'aide ? Le livre accroche ainsi le lecteur à hauteur de rue, avant de nommer, sans effet, l’horreur et ses survivantes : Donatella Colasanti, 17 ans, et Rosaria Lopez, 19 ans.
19/02/2026, 12:53
Sous la neige sale de l’histoire, la peur ne dort jamais. Dans les vallées, elle circule comme un vent froid, s’accroche aux murs, entre dans les maisons. Avec La Braise en héritage, Claire Vergier remonte la piste d’une violence sociale nue, où soigner expose, où savoir condamne. Ici, la montagne observe, le village juge, et la parole devient arme. Un roman qui gratte la mémoire collective jusqu’à faire remonter la brûlure.
18/02/2026, 15:32
Nouvel An, champagne froid, regards trop polis, et soudain la certitude que la fête cache autre chose. Fair play s’ouvre comme un jeu mondain puis serre la gorge. Louise Hegarty place ses personnages dans un huis clos social, brillant, toxique. Chacun sourit, chacun calcule. Puis la mécanique morale déraille. Ici, le polar ne cherche pas le spectaculaire : il ausculte les failles, les silences, la cruauté ordinaire — et rappelle que jouer reste souvent la manière la plus élégante de mentir.
18/02/2026, 15:29
Dans Allegra, Emmanuelle Fournier-Lorentz explore l’adolescence sous contrainte sociale et affective, entre privilège matériel et enfermement intime. Le roman suit Jacob, mineure propulsée dans un tournage qui agit comme révélateur de ses failles, dépendances et désirs. À travers une narration nerveuse et frontale, le récit met en tension deuil, pouvoir et fascination amoureuse, tout en décrivant l’industrie du cinéma comme un espace d’emprise brutale. Le récit expose aussi la solitude affective et la mécanique de contrôle des adultes autour d’elle.
17/02/2026, 15:45
Au seuil du récit de Simona Lo Iacono, une femme vieillissante affronte des juges et exige le droit de raconter. La scène impose d’emblée à La guérisseuse de Catane (trad. Serge Quadruppani) une voix narrative qui repose sur la résistance. Elle affirme : « Mais le temps ne se domestique pas, et si, en apparence, il le fait, ce n’est que pour nous offrir une trêve. »
16/02/2026, 11:14
Dans l’histoire littéraire française, la neutralité ressemble souvent à un costume taillé sur mesure… pour un seul corps. Martine Reid pose d’emblée le décor : la littérature « s’est inscrite dans une vision sexuée du savoir et des pratiques artistiques ». Elle a fait sienne la « valence différentielle des sexes ». Et elle en a assuré l’application « dans sa gestation, sa pratique, sa diffusion et sa réception ».
13/02/2026, 11:51
On vit dans des sociétés où la question du travail ressemble à un réflexe nerveux collectif. On se lève, on produit, on optimise, on mesure. Et puis, parfois — rarement — on se demande : pourquoi ? C’est précisément ce vertige que ce texte dissèque. D’entrée, une interrogation fissure l’évidence sociale : « Pourquoi travaillons-nous tant collectivement ? » Et derrière, une intuition plus dérangeante encore : le travail aurait cessé d’être un moyen pour devenir une finalité.
12/02/2026, 11:08
Au tournant des années 1980, Rome pulse encore au rythme des boîtes, des cigarettes fines et des lendemains pâteux. Solo tu s’installe dans ce décor avec une précision de reporter et une mélancolie de cinéaste : « Le PiPer Club, via Tagliamento 9, demeure inchangé depuis ses débuts en 1965… le Piper reste le Piper. Un roi en son domaine. »
12/02/2026, 11:05
Dans certains romans, le fantastique surgit comme une échappée ; ici, il s’infiltre comme un diagnostic. Melchior vit avec un ami que personne ne voit. Sa mère, elle, ne voit qu’un vide : « — Chéri… Quel petit garçon ? » Dès le prologue, la question travaille le récit : hallucination, secret de famille, ou faille dans le réel ? À paraître le 11 mars.
10/02/2026, 11:13
Tout commence dans une suspension étrange : une grossesse, une pandémie, puis la guerre qui revient en Europe — comme un bruit sourd que personne n’attendait vraiment. La narratrice, Sayonara, avance dans cette époque saturée d’événements globaux en tentant de maintenir un centre de gravité intime. Toute la misère du monde d'Isabelle Mayault sort le 19 février.
10/02/2026, 11:01
Fanatisé - Une enfance dans une secte d'extrême droite nous plonge la fabrique du fanatisme profitant d'un terreau propice à l'idéologie. Ici, la lecture agit comme une immersion dans la matrice du fanatisme : pas seulement la violence visible, mais sa construction lente, intime, presque domestique. Dès les premières pages, le récit installe une scène fondatrice — la domination physique, la peur, l’autorité totale — qui structure tout l’édifice théorique du livre. À paraître le 8 avril.
10/02/2026, 10:34
Un chalet en montagne, une nuit de Noël, une morte, deux accusés : la mécanique paraît connue. Pourtant Brute déjoue vite l’attendu. Le roman s’ouvre sur une voix qui refuse l’étiquette de monstre tout en la frôlant : « Je n’ai tué personne. J’ai été lâche, tu comprends. » Et voici le lecteur entré dans une zone grise, celle où l’amour devient preuve à charge, et où la violence circule sans mode d’emploi. À paraître le 5 mars.
09/02/2026, 11:07
Un récit qui transforme le voyage dans le temps en expérience intime, bureaucratique et profondément humaine : voilà la promesse, tenue, de ce récit singulier. D’emblée, la découverte du projet donne le ton, entre banalité administrative et vertige conceptuel : « Nous voyageons dans le temps, annonça-t-elle, comme si elle décrivait une cafetière. Bienvenue au ministère. »
04/02/2026, 15:44
Christophe Penalan happe par son intrigue aussi bien qu'un malaise diffus – avec une efficacité presque brutale. Dès les premières lignes, l’atmosphère se charge d’une tension froide, presque clinique, avec une promesse ambiguë qui sonne comme un piège. Derrière l’ironie macabre, tout est déjà là : la mise en scène, la solitude, la fracture psychique. À paraître le 4 mars.
04/02/2026, 13:48
Ici, tout commence par une bascule — presque physique — quand la narratrice pose le pied sur un territoire qui n’est ni totalement étranger, ni réellement familier. Dès les premières pages, une tension s’installe : « À l’instant où tu foules le sol d’une terre neuve, tu ne peux plus vraiment savoir de quoi tes journées seront faites. »
03/02/2026, 11:46
Méditerranée tropicale (trad. Eliane Patriarca) s’ouvre sur un geste d’écriture qui refuse la carte postale. Simenon sert de boussole, presque sèche : « La Méditerranée est… La Méditerranée est… La Méditerranée. » Stefano Liberti part de là, et choisit le récit de terrain, scène après scène, pour montrer une mer qui change de régime.
30/01/2026, 11:55
Un dieu qui meurt de faim. L’image frappe, dérange, intrigue. Et elle ouvre un roman qui prend la mythologie à rebours, la retourne comme un gant, la fait passer par le filtre d’une conscience fatiguée, lucide, presque contemporaine. Dès la première phrase, Héphaïstos impose sa voix : « Je suis affamé. C’est à ce moment précis que commence cette histoire. » Le ton est donné. Ce ne sera pas une épopée héroïque, mais une chronique de la disparition, un journal d’agonie divine. À paraître le 6 février.
28/01/2026, 12:26
Un braquage, une caméra mentale, un flic qui refuse le folklore : Derrière la chair démarre comme un direct d’info en mode halluciné. « Il a suffi de moins de cinq minutes pour un butin de plusieurs dizaines de milliers d’euros. » La phrase claque comme un flash, aussitôt suivie d’un mythe médiatique, “Le gang des 1 000 visages”. Le roman s’amuse de cette dramaturgie publique pour mieux la démonter, glissant dans les interstices du réel, là où la procédure devient obsession. À paraître le 12 février.
27/01/2026, 11:31
On entre dans le livre de Charles Pennequin comme on ouvrirait une malle de carnets, de bribes, de voix attrapées au vol. Ici, le récit ne raconte pas seulement une vie : il scrute la naissance de l’écriture elle-même, comme si le texte cherchait son propre moteur. Dès les premières pages, une quête obsédante s’impose : « Je cherche quelque chose. C’est à l’intérieur. C’est quelqu’un, je veux le trouver. ». Voilà le point de départ : une enquête intime, presque policière, pour retrouver « l’homme du fond des mots ».
27/01/2026, 11:12
1979 appartient à la catégorie : un livre qui capte une époque dans sa matérialité, ses obsessions, ses contradictions, et les restitue avec une froide précision. Christian Kracht installe son récit dans l’Iran pré-révolutionnaire, à travers le regard d’un narrateur occidental, compagnon d’un certain Christopher, figure fascinante et toxique, autour duquel gravite un monde d’excès et de désenchantement.
26/01/2026, 11:18
Mon refuge et mon orage (trad. Irène Margit) compte parmi ces texte qui ne racontent pas seulement une histoire : ils ouvrent un chantier intérieur, une excavation intime où le souvenir, la colère et la tendresse se disputent chaque phrase. Arundhati Roy livre un récit où la mémoire devient matière littéraire, et la mère, figure centrale, un personnage presque mythologique, entre abri et cataclysme. À paraître le 12 février.
23/01/2026, 17:18
La maternité est souvent racontée comme une évidence intime, un horizon désiré. Le Théorème du flamant rose prend le contre-pied de cette narration lisse. Jennifer Kerner y propose une enquête hybride, mêlant autobiographie, anthropologie et histoire des sciences, pour démonter les illusions entourant la grossesse et la condition maternelle. Le livre frappe par son ambition encyclopédique, mais aussi par sa capacité à transformer l’expérience personnelle en objet de savoir. Sortie le 12 février.
23/01/2026, 11:23
Été 1989, au ras du bitume, entre des odeurs de chiens errants et des secrets d’adultes. D’emblée, la voix de Judith s’impose, brute, drôle, indisciplinée : « Le dimanche quand il fait beau, je vais aux Trieux nourrir les chiens. » En une phrase, le décor est planté : un terrain vague, des bêtes abandonnées, une enfant déjà trop lucide pour son âge.
21/01/2026, 10:38
Un livre peut-il tenir tout entier dans une question, simple et vertigineuse à la fois ? Ici, elle affleure dès les premières pages : qu’est-ce qui, dans une vie, relève encore du choix lorsque le hasard, la maladie, l’héritage familial semblent avoir pris la main ? Agathe Charnet publie ce 4 février Peut-être le hasard. Et qui sait...
21/01/2026, 10:03
Tout commence par un rêve. Ou plutôt par sa perte. « Il y a presque dix ans, j’ai rêvé d’un chien que je n’avais pas, et que je perdais. » D’emblée, le texte place le lecteur dans une zone de frottement entre imaginaire et vécu, entre anticipation et deuil. Ce chien rêvé, aimé « douloureusement », précède le chien réel. Il l’annonce. Il le prépare.
20/01/2026, 14:19
Ici, nul simple récit judiciaire ni d’une fresque historique décorative. Tout commence par une vision saisissante, presque cinématographique : « Le corps dérive vers l’aval. Mais, en cette fin de novembre, les eaux de la Kennebec commencent à geler. » Le lecteur est happé par cette image figée, par ce cadavre prisonnier de la glace, déjà promesse d’un drame où la nature, la violence humaine et la vérité vont s’entrelacer. À paraître le 11 février.
20/01/2026, 11:50
C'est une quête maternelle à couper le souffle. Dès l’exergue emprunté à Simone Weil — « Nous ne possédons rien au monde – car le hasard peut tout nous ôter — sinon le pouvoir de dire “je”. » —, le roman donne le ton : une histoire de dignité, de survie et d’identité. À paraître le 5 février.
19/01/2026, 12:14
Il suffit de quelques pages pour comprendre que L’Avant-poste (trad. Raphaëlle Pache) n’est pas un simple roman d’anticipation. C’est un territoire. Un monde clos, poisseux, saturé de brouillard et de non-dits, où l’Histoire a reculé jusqu’à se figer. D’emblée, Glukhovsky plante le décor avec force : « L’immense pont s’enfonce dans une vase glauque, dans un épais brouillard empoisonné, s’y dissout peu à peu et disparaît complètement. » Tout est là : la frontière, l’interdit, la peur de ce qui se trouve “de l’autre côté”.
16/01/2026, 10:33
Oubliez les dorures, les poignées de main chorégraphiées et les communiqués aseptisés : Accréditée vous propulse dans l’arrière-boutique du pouvoir, là où ça sue, ça ruse et ça verrouille. Ania Nussbaum écrit comme on infiltre un bunker, carnet en bandoulière et lucidité en alerte maximale. Ici, l’Élysée n’est pas un symbole, mais une machine nerveuse, parfois parano, souvent fascinante. Un livre qui ne murmure pas : il observe, il note, il appuie là où ça fait mal.
16/01/2026, 10:30
Pourquoi faut-il absolument (re)lire Notre besoin de consolation est insatiable, de Stig Dagerman (trad. Philippe Bouquet et Alain Gnaedig) ? Avant même de méditer leur contenu, la transparence, l’éclat et le rythme de certaines écritures captivent le regard du lecteur par l’inoubliable souffle de liberté qu’elles charrient. La vitalité du texte libère les idées et ouvre le chemin des possibles. Et c’est bien le cas du travail de l’écrivain suédois.
02/03/2026, 11:58
Au rebours des titres à rallonge péniblement explicites dont raffolent certains plumitifs contemporains, il en est d’intrigants et mystérieux qui suscitent curiosité et envie de lire. Ainsi des ouvrages d’Henri Béraud (1885-1958), qui avait indubitablement l’art de trousser des titres originaux, du Martyre de l’obèse au Flâneur salarié, en passant par La croisade des longues figures ou le surprenant Vitriol de Lune.
Par Marie Coat
01/03/2026, 09:00
Le roman Un de trop, signé Charlotte Mercy, paraîtra en librairie le 9 avril 2026. Dans la plupart des enquêtes criminelles, tout commence par une disparition : mort suspecte, enlèvement, personne portée disparue… Mais que se passerait-il si l’histoire commençait par un personnage en trop ?
01/03/2026, 08:30
En 1942, au cœur des Appalaches, June Hudson dirige l’un des plus prestigieux hôtels-spa d’Amérique du Nord. L’Avallon, propriété de la puissante famille Gilfoyle, semble jusqu’alors protégé du fracas de la Seconde Guerre mondiale qui déchire l’Europe.
01/03/2026, 08:00
Dans un village du duché de Savoie, la veuve Catherine est celle vers qui l’on se tourne pour soulager les douleurs et apaiser les corps. Mais lorsque l’épidémie qui ravage les hameaux lui échappe, la guérisseuse est frappée par un destin tragique dont les répercussions traverseront les siècles.
01/03/2026, 07:00
La Booksletter rassemble, chaque semaine, une sélection d’articles où l’actualité se lit à travers les livres : biographies, essais, enquêtes, sciences, idées politiques, culture visuelle. Le format privilégie des entrées thématiques nettes, des références bibliographiques immédiates et des liens de lecture directs. L’ensemble compose une revue de repères, conçue pour relier faits, concepts et œuvres, sans passer par les résumés paresseux ni les angles interchangeables.
28/02/2026, 10:00
À Istanbul, dans le quartier populaire de Yedikule, plusieurs trajectoires se croisent entre 1980 et 1999. Quatre jeunes grandissent dans une Turquie secouée par le coup d’État militaire, la répression politique et de profondes fractures sociales. Leurs vies, façonnées par les rêves de liberté, les élans révolutionnaires et les désillusions de l’exil, se déploient au rythme des bouleversements du pays.
28/02/2026, 08:00
Partant du prétexte d’un contrôle financier dont elle fait l’objet, Elfriede Jelinek construit un texte qui tient à la fois de la réponse à un interrogatoire, du réquisitoire, du plaidoyer et d’un portrait sans concession de la société capitaliste.
28/02/2026, 06:00
« Empêche-la… Elle va finir comme ma mère. » Alors qu’il vit ses derniers instants, le grand-père de Vilma lui adresse ces quelques mots. Comme une malédiction. Une sentence contre laquelle elle ne peut pas se défendre, d’autant qu’elle ne la comprend pas.
27/02/2026, 16:43
Il ne faut pas galvauder le mot chef-d’œuvre. Il ne faut pas bouder son plaisir non plus. Quand il s’en présente un, tâchons de le célébrer – comme avec cet Underdog tombé du ciel, ou plutôt de la plume d’un auteur encore méconnu, Bruno Marsan, que la quatrième de couverture nous présente comme originaire du Sud-Ouest. Il aurait vécu beaucoup de choses racontées dans le roman… Ce qui n’est pas rien, quand on découvre l’odyssée du narrateur. Par Aymeric Patricot.
27/02/2026, 16:02
En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon.
27/02/2026, 14:35
« Alors que nous entrons dans le second quart du XXIe siècle, nous avons connu le retour de la guerre en Europe, le déchaînement de la violence au Moyen-Orient et l’abandon du rôle de garant de l’ordre mondial par les États-Unis. Vivons-nous une simple parenthèse cauchemardesque ou assistons-nous à la fin d’un cycle historique et au début d’un autre ? »
27/02/2026, 08:00
Spécialiste en écrits anciens et débusqueur de manuscrits contrefaits, Eugène Rolland enseigne à l’université. Il s’efforce aussi d’entamer la soixantaine avec sérénité. Sauf qu’une déconfiture professionnelle et un monde contemporain qui lui semble chaque jour plus hostile le convainquent qu’il est condamné à l’obsolescence.
27/02/2026, 07:00
« Si seulement l’Argo avait sombré au fond de la mer… » : dès l’incipit, Le Songe de Médée de Natalie Haynes installe une tragédie à rebours, où l’épopée sert d’écran de fumée. Le navire devient alibi, comme le dit le narrateur : « Ce n’était pas la faute de l’Argo. » Le roman préfère l’origine des désastres à leur célébration, et annonce sa méthode : « Mais nous commencerons à l’endroit d’où le navire fit voile. »
26/02/2026, 17:00
« La déception perle entre ses cuisses, coule le long de ses jambes. Elle avait pourtant mal aux seins depuis quelques jours, elle y croyait. Ils ont fait l’amour au bon moment, elle en est sûre, elle regarde à nouveau sa courbe de température. Ça pleure tout rouge dans sa culotte. C’est pas compliqué d’avoir un enfant, tout le monde y arrive, pourquoi pas eux. » Un fois de plus, l'échec. Pire : une trahison, de son propre corps qui ne parvient pas à mener à bien la seule mission pour laquelle il a été créé. Donner la vie. Son ventre reste vide.
26/02/2026, 09:47
France, 2050. L’été est devenue la seule saison pour recouvrir une bonne partie de la planète. Les canicules s’enchaînent, toutes plus écrasantes les unes que les autres. L’eau, devenue une terrible économie de survie, est un sujet qui brûle toutes les lèvres – d’autant plus face à un climat déréglé, cruel. C’est dans ce contexte que Erik Dolomont, derrière son entreprise devenue un empire, a décidé de s'approprier un iceberg. Son objectif : le livrer jusqu'au Maroc pour en revendre l'eau douce au plus haut prix.
26/02/2026, 08:21
Preston Sturges, cinéaste phare de la comédie hollywoodienne des années 1940, méritait bien un livre. Scénariste le mieux payé d’Hollywood, Sturges fut le premier à passer à la mise en scène, ouvrant ainsi la voie à John Huston ou Billy Wilder.
26/02/2026, 08:00
Marcel Bénabou, compagnon de jeu de Georges Perec, Italo Calvino et Jacques Roubaud, est un acteur majeur des expérimentations littéraires de l’Ouvroir de Littérature Potentielle qui puise dans la contrainte une absolue liberté de création.
26/02/2026, 07:00
Dans Entrelacs, Daniel Mendelsohn se prête au jeu de l’entretien comme il écrit : en avançant par boucles, par retours, par digressions qui n’en sont pas, parce qu’elles constituent la charpente même du propos. Déborah Bucchi et Adrien Zirah l’amènent là où son œuvre insiste : au point de jonction entre récit et exégèse, entre l’intime et le texte, entre Athènes et Jérusalem.
25/02/2026, 16:52
Publié dans la collection « Mythos », Par-delà le consentement marque l’entrée en fiction d’Evariste Pimplis. Né à Athènes en 1999, diplômé de Sciences Po Paris, l’auteur partage son activité entre politiques culturelles et écriture. Ce premier roman, déjà paru en Grèce, paraît en France le 12 mars 2026.
25/02/2026, 10:49
Construit comme un huis clos à ciel ouvert, Chez la Turque installe un suspense diffus : menace sourde, tension progressive, mystère autour du manoir et de ses intentions véritables. L’atmosphère rurale, traversée d’un burlesque discret et de répliques décalées, glisse peu à peu vers une gravité plus intime. L’ensemble compose un « thriller champêtre » inclassable, où le réel vacille sans rompre, à la lisière du conte et de la satire douce.
25/02/2026, 10:48
Si on connaît Fred Neidhardt comme scénariste et dessinateur, on découvre dans ce délicieux livre sa longue carrière d'imposteur à la télé et dans la presse. Il sert de faux témoins dans « C'est mon choix » ou face à Jean-Luc Delarue dans « Ca se discute », tourne des caméras cachées pour Thierry Ardisson et des reportages photos pour « L'écho des Savanes », jouant tantôt les ingénus, tantôt les malfaisants ou les ravis de la crèche, pour détourner les situations les plus sérieuses en dérapages peu contrôlés. Et maintenant qu'il prend le temps de dévoiler dans ces planches les coulisses de toutes ces (més)aventures, on rit deux fois plus encore.
25/02/2026, 09:24
Mannequin, photographe de mode, amie et amante de surréalistes comme Man Ray, Pablo Picasso et Paul Eluard, reporter de guerre… Femme aux mille visages, Lee Miller a trop souvent été réduite à son image de muse, ou à la fameuse photo d’elle dans la baignoire de Hitler en 1945.
25/02/2026, 08:00
Jonathan Hope déjoue les codes du récit naturaliste et livre sa version intime et poétique d’un lac du nord-ouest du Québec qui l’a vu grandir et qu’il a vu se métamorphoser au fil des ans. Un lac gagné par l’urbanisation, berceau d’une industrie lourde qui, après des décennies d’exploitation, l’a complètement abîmé.
25/02/2026, 07:00
