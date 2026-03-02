À quoi bon ?” : le livre qui démonte les illusions du développement personnel

Le premier mouvement déplie ce nihilisme au-delà d’une simple fatigue individuelle. L’ouvrage insiste sur une condition inédite : l’effacement de la frontière entre bourreaux et victimes dans un monde de destructions systémiques, où les conséquences atteignent aussi ceux qui y participent. Le chapitre consacré à la technique reprend le « décalage prométhéen » de Günther Anders et sa formule, qui revient comme un refrain analytique : « le monde se passe sans nous. »

Cette dépossession s’adosse à des scènes contemporaines : financiarisation automatisée, guerre technologisée, quotidien réglé par des dispositifs numériques. Le passage sur le « global trading » fixe un ordre de grandeur et un seuil critique : volume journalier 2023 estimé à plus de 7000 milliards de dollars, et près de 80 % des transactions sur les marchés actions américains réalisées par des algorithmes.

Dans ce cadre, la responsabilité se dilue, jusqu’à rencontrer l’argument du rouage invoqué dans les crimes de masse, rapproché du procès Eichmann.

Le chapitre II déplace l’analyse vers les « racketteurs de sens ». L’auteur décrit un marché du sens, où l’apaisement psychologique se substitue à une transformation collective, et laisse Anders porter l’accusation : « Tous les jours, le baratin contre ce sentiment coule… lorsqu’ils débitent leurs absurdités sur “le sens” et “la perte de sens”. »

Le développement personnel devient un cas d’école, notamment via la récupération de la sagesse antique. À travers la figure médiatique de Mel Robbins, la référence stoïcienne change de statut : d’éthique située dans un contexte de crise de la cité, elle se convertit en argument de consommation et d’auto-mise en scène. L’essai restitue l’injonction emblématique : « Au lieu de perdre ton temps à t’inquiéter pour les autres commence à vivre ta vie… Laisse-moi faire ce que je veux faire de ma vie unique, sauvage et précieuse. »

Olivier Dhilly détaille ensuite l’extension de la logique productiviste jusque dans l’intime : « Pas de rythme pour aimer, mais une cadence pour sélectionner, celle des swipes qui fait défiler les profils sur Tinder. » Le « racket » devient existentiel et financier, via la captation des besoins et la fabrique industrielle du désir, illustrée par l’exemple du Coca-Cola chez Anders.

Dans le troisième chapitre, le philosophe traite la crise de la critique, articulée à la malléabilité de la vérité et aux dynamiques totalitaires. La citation d’Arendt sert de pivot : « Dans un monde en perpétuel bouleversement… les masses en arrivent à croire tout et rien… à penser que tout est possible et que rien n’est vrai. »

L’auteur relie ce phénomène au flux discursif contemporain et à la structuration algorithmique des perceptions ; l’horizontalité informationnelle nourrit rumeurs et fausses informations, sans constituer un trait exclusif du présent. Le fil directeur reste celui d’une critique qui échoue lorsqu’elle se réduit à l’interprétation : Marx apparaît, puis l’ouvrage revient sur Arendt et la question de la complicité des victimes, afin de faire monter une interrogation centrale sur les conditions effectives de résistance.

La seconde moitié avance des remèdes, sans promesse de salut. L’ouvrage refuse l’alternative modernité/antimodernité et recherche un décentrement. Il convoque Saïd et la critique de l’orientalisme, puis la pensée postcoloniale et décoloniale, avec une ligne de crête constante : sortir de l’ethnocentrisme sans basculer dans un relativisme clos.

La démonstration passe aussi par la critique d’un monopole épistémique (sciences sociales construites sur des échantillons « WEIRD ») et par Fanon : l’expérience psychiatrique en contexte colonial illustre l’échec d’un modèle thérapeutique unique et met au premier plan la transformation des structures matérielles. L’imagination devient alors un levier politique, sur fond de « ruine de l’imagination » : Glissant formule l’enjeu à nu : « ce qu’il faut changer… ce ne sont pas les choses, mais l’imaginaire des choses. »

Le dernier chapitre, centré sur l’universel, vise une sortie des impasses identitaires. L’essai décrit la polarisation, la logique du bouc émissaire et le ressentiment, nourris par les bulles algorithmiques. Il distingue ressentiment né d’injustices subies et ressentiment issu du refus de reconnaître ces injustices, en s’appuyant sur Nietzsche et Cynthia Fleury.

Surtout, il propose un « universel concret », processuel et incarné, contre l’universalisme abstrait. Merleau-Ponty fournit l’« universel latéral », et l’ouvrage ancre cette construction dans des pratiques : ZAD, droits de la nature, commissions « vérité et réconciliation », justice restaurative. La définition synthétique tombe comme un garde-fou contre tout surplomb : « Penser un universel concret, ce n’est pas énoncer un universel de surplomb… mais bien penser sa construction constante et jamais achevée. »

Dans cette ambiance, la tonalité demeure celle d’une lucidité sombre, parfois tranchante : accumulation d’exemples contemporains, circulation serrée des références, et retour obstiné à une seule question, maintenue à hauteur d’époque — produire du sens sans fabriquer de nouveaux écrans.

Par Nicolas Gary

