Les libraires n’ont pas dit leur dernier mot...

Loin de se résigner, le couple a transformé l’épreuve en élan collectif, prouvant que la librairie indépendante reste le cœur battant de la cité. Parler, échanger et mobiliser les lecteurs : telle a été leur méthode pour surmonter les obstacles.

Pour célébrer les 150 ans de leur institution, ils ont imaginé un espace de rencontre inédit : leur propre salon du livre. Intitulé « Sous les pavés, les livres », cet événement a été bien plus qu'un anniversaire ; ce fut un manifeste pour la culture et une bouffée d'optimisme saluée par tous.

Cet engagement a d'ailleurs été couronné de succès : la librairie a reçu le prestigieux Prix de l’Animation Livre Hebdo 2025, une distinction qui récompense leur capacité à transformer un commerce en un lieu culturel indispensable.

Si l'équilibre de la librairie est aujourd’hui préservé, Amandine Ardouin sait que le marché reste fragile. Pour assurer la continuité de son action et élargir son impact, elle a choisi de s'entourer de ses soutiens historiques pour créer l’Agence Ame.

Cette agence événementielle spécialisée propose désormais des salons du livre « clés en main » pour les collectivités. En s'appuyant sur 18 ans d'expérience en librairie, Amandine conjugue logistique, partenariats et une sensibilité littéraire pointue pour concevoir des programmations attractives et pertinentes.

L’aventure de l’Agence Ame démarre concrètement avec un projet ambitieux. En tant que nouvelle co-programmatrice du Festival Paroles (qui se déroulera du 27 mars au 5 avril entre Pierrefonds, Villers-Cotterêts et Compiègne), Amandine pilote la création du tout premier Salon du Livre de Compiègne, prévu le samedi 4 avril.

La programmation est désormais terminée et promet des rencontres exceptionnelles avec des auteurs et autrices de renom : ​Mathias Malzieu, ​Cécile Coulon, ​Claire Berest, ​Adélaïde de Clermont-Tonnerre, ​Serena Giuliano, ​Colombe Schneck, ​Alexia Stresi, ​Kentin Jarno, ​... et bien d’autres encore.

Crédits photo : Librairie Saint-Pierre

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com