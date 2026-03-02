Stig Dagerman : La rage d’être libre

Portés par une verve anarcho-syndicaliste qui ne connaît aucune frontière, ses écrits recèlent une force brute, un cri de liberté intemporel. Dans la nouvelle édition de ce texte — dont le succès ne s’est jamais démenti depuis sa découverte en 1981 —, enrichie de seize autres articles, on retrouve cette force intacte, oscillant entre la rage d’être libre et la maîtrise de soi.

Aux devoirs et aux fonctions, Stig Dagerman oppose un appel à la vie. Sa leçon ? Prendre le large et devenir comme la mer, qui ne dépend d’aucune tutelle. « Personne, écrit le romancier, n’a le droit de demander à la mer de porter tous les bateaux ni au vent de gonfler toutes les voiles en permanence. Personne n’a non plus le droit de me demander de faire de ma vie une prison de certaines fonctions. Pas du devoir avant tout, mais de la vie ! »

L’écrivain appréhende le monde depuis son métier de travailleur des mots. La littérature, à rebours des « petits entrepreneurs en matière de bonheur » qui en usent mal, doit « faire comprendre à l’être humain à demi libéré quel est le sens de la liberté, quelles en sont les responsabilités et les buts. » Dans un contexte où l’être humain est asservi, aussi bien matériellement que spirituellement, et en proie à de multiples aliénations, l’écriture devient le principal terrain pour « prendre conscience de sa situation et, par là même, lui donner les moyens de se libérer. »

À la manière de Jules Romains dans Le Vin blanc de la Villette, la littérature doit provoquer chez le sujet, qu’il soit prolétaire ou démocrate quelque peu embourgeoisé, « un sentiment plus vif de la véritable valeur et de la véritable signification de la liberté. » Ses textes, flèches d’émancipation, restaurent la valeur perdue des mots. Les langages artistiques ont pour tâche primordiale de saisir les peurs d’une époque — la pauvreté, le déclassement, la paupérisation — afin de mieux critiquer les puissants qui jouissent de la perfection technologique et entravent la liberté individuelle.

Si, selon l’auteur, la servitude commence par la peur de vivre, avoir les pieds légers revient à se défaire de cette peur pour céder la place à la joie paisible de l’indépendance. La consolation d’être libre connaît souvent un passage tortueux par le labyrinthe de la dépendance, mais il n’est pas inéluctable que l’être soit l’artisan de son propre malheur.

La liberté, pour Stig Dagerman, c’est cela : un sentiment précaire, des souvenirs d’enfance qui se défont en grandissant, notamment au contact des institutions de l’État. Au sujet de ce souffle qui brise les chaînes, le penseur répondait, dans le numéro 18 du magazine féminin Idun (1952), à une femme qui demandait conseil sur ce qu’il convenait de faire après le baccalauréat : « S’il est assez puissant, il vous sera d’un plus grand secours que tous ceux qui prodiguent des conseils sur les questions touchant à la vie et au cœur. Comme il m’est venu en aide dans les moments où la vie s’étendait devant moi sous la forme d’un désert. »

Sensible à la dignité humaine, soucieux de l’état du langage fissuré par la brutalité des novlangues orwelliennes, Stig Dagerman garde foi dans le pouvoir insurrectionnel de l’art et des lettres, à condition que les artistes n’adoptent pas, consciemment ou non, le langage « des constellations de puissances, des groupes d’États, qui parlent tous une langue différente de celle de l’homme, à savoir celle du pouvoir. »

