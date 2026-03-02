Perrette is The New Queen – et si la laitière avait toujours eu raison ?

Perrette sur sa tête ayant un pot au lait,

Bien posé sur un coussinet,

Prétendait arriver sans encombre à la ville.

Légère et court vêtue, elle allait à grands pas,

Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,

Cotillon simple et souliers plats.

Notre laitière ainsi troussée

Comptait déjà dans sa pensée

Tout le prix de son lait ; en employait l’argent ;

Achetait un cent d’œufs ; faisait triple couvée :

La chose allait à bien par son soin diligent.

« Il m’est, disait-elle, facile

D’élever des poulets autour de ma maison ;

Le renard sera bien habile

S’il ne m’en laisse assez pour avoir un cochon.

Le porc à s’engraisser coûtera peu de son ;

Il était, quand je l’eus, de grosseur raisonnable :

J’aurai, le revendant, de l’argent bel et bon.

Et qui m’empêchera de mettre en notre étable,

Vu le prix dont il est, une vache et son veau,

Que je verrai sauter au milieu du troupeau ? »

Perrette là-dessus saute aussi, transportée :

Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée.

La dame de ces biens, quittant d’un œil marri

Sa fortune ainsi répandue,

Va s’excuser à son mari,

En grand danger d’être battue.

Le récit en farce en fut fait ;

On l’appela le Pot au lait.

Quel esprit ne bat la campagne ?

Qui ne fait châteaux en Espagne ?

Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous,

Autant les sages que les fous.

Chacun songe en veillant ; il n’est rien de plus doux.

Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes ;

Tout le bien du monde est à nous,

Tous les honneurs, toutes les femmes.

Quand je suis seul je fais aux plus braves un défi ;

Je m’écarte, je vais détrôner le sophi ;

On m’élit roi, mon peuple m’aime ;

Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant :

Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même,

Je suis Gros-Jean comme devant.

Longtemps, songeant à la pauvrette et à sa déconvenue de prime abord assez grotesque, j’ai pensé comme pas mal d’hommes : « Mais quelle gourde ! On n’a pas idée d’échafauder pareils plans ! » D’ailleurs, Perrette ne doit-elle pas « s’excuser à son mari » tout en étant « en grand danger d’être battue » ?

Car, à force de rêver, de partir dans ses délires — dirait-on aujourd’hui —, Perrette a répandu le lait et donc dilapidé l’argent de la vente espérée. Une telle bêtise, à mettre évidemment sur le compte de l’imaginaire débridé et inconséquent de la femme, mérite bien une correction [sic] — dûment infligée par un mari à qui pareille mésaventure ne serait jamais arrivée.

Même si La Fontaine, en guise de morale, cite des hommes (Picrochole, Pyrrhus), notons que loin de porter un pot au lait sur leur auguste tête, ils bâtissent — eux — des « châteaux en Espagne » et font « aux plus braves un défi ». La laitière est certes citée parmi ceux qui s’illusionnent, mais elle reste la seule à aller « à grands pas », « légère et court vêtue » ; la seule aussi, à n’en pas douter, à « sauter », toute « transportée » qu’elle est par son rêve. On imagine assez mal Pyrrhus dans cette posture : les chimères qu’ourdissent les hommes ont toujours le souci du défi, qui lui-même vise le pouvoir.

Donc, longtemps j’ai inconsciemment classé Perrette dans le registre des ravissantes idiotes dont la figure nous a été martelée sans relâche depuis des siècles, jusqu’au concept de « blonde », héritier lui aussi de cette Perrette assez nunuche pour échafauder des plans irréalisables tout en ruinant son bénéfice. À la place de l’expression naguère très en vogue : J’ai fait ma blonde, on aurait tout aussi bien pu dire : J’ai fait ma Perrette.

Et alors « adieu veau, vache, cochon, couvée » ! Depuis Jean de La Fontaine, et même si la morale est (noblement – sans pot au lait) élargie à la gent masculine, Perrette, dite la Blonde, incarne la femme godiche et de préférence naïve. Alors que les hommes, eux, quand ils s’illusionnent, le font « intelligemment ». Certes ils se trompent, ils jouent la mauvaise carte, mais leur aspiration (au pouvoir) était en soi légitime.

Ils se sont juste surestimés, ou ont mal évalué les risques, l’ampleur de l’objectif à atteindre. En somme, il s’en serait fallu de peu pour que le rêve des hommes devînt réalité — alors que celui de Perrette, et des « blondes » en général, reste futile et infondé. Voyez d’ailleurs ici comment l’argent du lait se transforme en poulets (que bien sûr le renard épargnera) puis en cochon, puis en vache, veau, troupeau !

Aucun homme ne formerait pareil rêve — de nos jours, il nourrirait sans doute l’illusion de devenir président de la République, ou chef de gang, ou joueur de football, ou riche influenceur… Quelque chose en somme qui pourrait arriver — même à lui —, et qui d’ailleurs arrive à certains (Trump en est la preuve vivante, et à sa manière Zelensky aussi : jouant le rôle d’un président en tant que comédien, il a accédé pour de vrai à cette fonction).

Perrette, elle, ne rêve pas du pouvoir en tant que tel, mais bien plutôt d’une forme d’expansion qui ne l’enrichit pas à titre personnel — quelle cruche, n’est-ce pas ?

Elle pourrait dire : avec l’argent du lait, je vais m’acheter de quoi m’enfuir, voyager, m’installer dans un pays lointain pour faire fortune, réduire des gens en esclavage, exploiter la misère d’autrui, engager une guerre — autant de desseins qu’aurait imaginés un homme s’il s’était abaissé à porter un pot au lait sur sa tête bien faite.

Mais non : Perrette imagine acheter des œufs, qui donneront des poussins — Perrette, que l’on regarde comme stupide, conçoit en réalité une sorte d’accroissement naturel et gai de sa mise de départ. Elle fait habilement fructifier son revenu sans être égoïste : c’est le principe de la vie qu’elle sert, au service de toutes et tous (par le biais de l’élevage et des produits ainsi générés). Pour ce qui la concerne, elle ne récoltera que le fruit de son travail sans faire d’exagérés profits ni se mettre en avant.

Le rêve de Perrette est tout compte fait bien plus astucieux et généreux qu’il n’y paraît ! Et surtout, il ne flatte ni son ego ni son désir de puissance. Perrette ne serait-elle pas un symbole féministe à regarder de plus près ?

À méditer – mais pour moi, Perrette is The New Queen !

Crédits photo © Martine Roffinella

Par Martine Roffinella

