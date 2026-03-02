Asma Mhalla, reçoit le prix de la Contre-Allée 2026

Dans Cyberpunk. Le nouveau système totalitaire, Asma Mhalla décrit une reconfiguration du pouvoir autour du tandem Big Tech–État : le gouvernement ne gouverne plus, il programme. La Silicon Valley, alliée à des idéologues néo-réactionnaires, produit un « fascisme-simulacre » où le spectacle politique, la donnée et l’infrastructure numérique organisent l’obéissance.

L’autrice parle de « totalitarisme cognitif » : captation de l’attention, saturation informationnelle, déréalisation par les écrans, automatisation des décisions et effacement des contre-pouvoirs. Ce régime hybride privatise des fonctions régaliennes, militarise l’innovation et installe une dépendance collective aux plateformes.

En contrepoint l’essai avance des gestes de résistance : reprise du corps et du lien, esprit critique, sabotage minuscule, alliances civiques et hackers. Figure centrale : le « Diléviathan » Trump-Musk.

Asma Mhalla, née le 26 mars 1984 à Tunis, est une politologue, essayiste et chercheuse franco-tunisienne. Docteure en sciences politiques de l’EHESS, elle se spécialise en géopolitique des grandes technologies, de l’intelligence artificielle et des relations entre États et Big Tech. Chercheure associée au CNRS et enseignante à Sciences Po, à l’École Polytechnique et à Columbia, ses travaux explorent l’impact des infrastructures numériques sur la démocratie. Elle est également l’autrice de l'essais Technopolitique (2024).

Le prix est doté de 5.000 euros. En 2025, c’est Johanna Lehr (Au nom de la loi. La persécution quotidienne des Juifs à Paris sous l’Occupation, Gallimard, 2024) qui avait été distingué à l’occasion de la quatrième édition du Prix.

Le jury du Prix de la Contre-Allée est composé de neuf personnalités issues du monde littéraire et intellectuel : Elisabeth Roudinesco (présidente), Olivier Bétourné, Bernard Cerquiglini, Gilles Gressani, Anne-Christine Pécout, Gisèle Sapiro, Benjamin Stora, Vaiju Naravane, Georges Vigarello.

