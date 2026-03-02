Le tarot : un mystérieux et fascinant jeu de cartes…

On ne sait pas qui l’a créé. On ne connaît pas la signification de cet ensemble de cartes dont 22 atouts, appelés plus tard « arcanes majeurs » viennent s’ajouter à cinquante-six cartes traditionnelles, appelées plus tard « arcanes mineurs » rois, dames, cavaliers, valets, cartes à points, qui se répartissent en quatre couleurs, les coupes, les épées, les bâtons, les deniers. On ignore même encore la signification du mot « tarot » !

À partir du XVIe siècle, il se répand dans la plupart des pays d’Europe, gagne, avec des cartes plus modestes imprimées en grand nombre par les artisans cartiers, toutes les couches de la société… En France, un modèle qu’on intitule aujourd’hui « Tarot de Marseille » va s’imposer. Et au XVIIIe siècle, dans le tome VIII, paru en 1781, de son immense livre Le Monde primitif, un dénommé Court de Gébelin affirme qu’il reconnaît ce jeu : c’est un « livre égyptien échappé à la barbarie », porteur d’une sagesse cachée et immémoriale à retrouver en décodant les symboles mystérieux des cartes !

Alors, jusqu’à aujourd’hui, nombre d’auteurs vont se confronter au décryptage des arcanes du tarot. Pour rappel, concernant les majeurs : le Mat, le Bateleur, la Papesse, l’Impératrice, l’Empereur, le Pape, l’Amoureux, le Chariot, la Justice, l’Hermite, la Roue de Fortune, la Force, le Pendu, l’arcane XIII, dite arcane sans nom, qui représente la Mort, Tempérance, le Diable, la Maison-Dieu, l’Étoile, la Lune, le Soleil, le Jugement, le Monde. Que représente cet ensemble hétéroclite, mélange de symboles et d’allégories plus ou moins anciens, sacrés ou profanes, dont certains semblent illustrer des moments clés de la vie humaine (l’amour, la mort…) alors que d’autres paraissent hériter de doctrines chrétiennes : le Pape, le Diable, le Jugement…

Quels messages délivrent-ils ? Pléthore de discours, depuis le XIXe siècle affirme que ces images furent créées au fond d’antiques temples où des mages y déposèrent les secrets de la sagesse. Elles proviendraient donc d’Égypte. À moins qu’elles aient été créées par les Templiers ? Non, elles seraient apportées d’Orient par Marie-Madeleine qui fit naufrage à Marseille ! À force d’écrits sur ses secrets, le tarot est devenu un pilier de l’ésotérisme contemporain. Et à côté de toutes ces théories, on l’utilise essentiellement pour pratiquer la divination : on tire les cartes, on prédit l’avenir, on cherche des réponses sur soi à travers les arcanes, on tente de percer les secrets de notre karma, ou bien de notre âme.

Aujourd’hui, le tarot occupe une place paradoxale dans notre société. Majoritairement cantonné dans le domaine de l’occultisme, il se voit toutefois faire une percée dans le monde « profane » : des auteurs, comme Bernard Werber, affirment l’utiliser pour écrire leurs histoires. Des peintres affichent des créations d’arcanes dans les galeries d’art. Les anciens discours sur les origines antiques et initiatiques de ces cartes marquent un recul face aux progrès des connaissances historiques qui se répandent mieux grâce à des publications nouvelles et aussi par le biais des réseaux sociaux.

Une pratique plus « rationnelle », si tant est qu’on puisse utiliser ce mot ici, tente de proposer des tirages de cartes qu’on utilisera pour explorer son inconscient, travailler sur soi, développer sa créativité. La pratique du tarot dit psychologique a tendance ici à s’opposer au tarot divinatoire. Et n’oublions pas aussi qu’on joue toujours avec les cartes de tarot, dans les cafés, les cercles de jeux, même si le tarot à jouer est un modèle un peu différent.

Un foisonnement de publications sur le tarot envahit chaque année les tables et rayonnages des libraires, allant des pratiques très traditionnelles comme les tirages de cartes jusqu’à des usages plus variés : on médite, on fait de la psychologie, du développement personnel, on écrit des poèmes, on apprend à s’aimer, on fait du management, ou bien du Tai-Chi avec le tarot… Tous ces usages cités ici proviennent des titres de livres conservés à la Bibliothèque nationale de France sous la mention « tarot divination ». C’est très révélateur : avant 1999, on trouve 300 titres, et seulement 17 avant 1980. Après 2000, c’est l’envolée : 590 titres, dont 73 pour 2024 et 2025, pas encore achevée. L’austère Dépôt légal français est le témoin de la fortune des cartes…

Plusieurs questions peuvent venir à l’esprit devant l’incroyable histoire du tarot. Comment s’y retrouver dans tout ça ? Au niveau des théories, comment démêler le vrai du faux ? Concernant la pratique, n’y aurait-il pas des usages possibles et intéressants du tarot qui éviteraient les extrêmes du scepticisme borné et de la superstition ?

Pour ce qui est de démêler le vrai du faux, restons simples et curieux ! Par exemple, face à ce dogme majeur, le tarot vient d’Égypte : partons feuilleter quelques livres, ou à défaut Wikipédia, sur les pyramides ou les pharaons, pour voir très vite à quel point les iconographies n’ont rien à voir. Et puis où serait le Pape qui n’a existé, forcément, qu’après Jésus-Christ, avec sa tiare, apparue, elle, après l’an 1000 ? Le bon sens et l’esprit fouineur sont les ennemis des connaissances fausses. Cela pourrait s’appliquer à bien d’autres domaines que le tarot.

Cela n’empêche pas le mystère et la magie d’opérer. Quand on tire les cartes, on ne sait pas quelles forces on met en présence : notre inconscient, le hasard, autre chose ? Ce qui est certain, c’est que nous proposons à notre moi conscient l’idée qu’il y a plus grand que lui pour répondre à nos questionnements. Nous dépassons notre mental qui a tendance à tourner en rond comme la souris dans la roue d’une cage. C’est tout l’intérêt de ce genre de pratique.

Par contre, il nous revient de savoir ensuite comment on souhaite utiliser les messages reçus. Ils sont censés nous éclairer, nous faire du bien, c’est le discours majeur des praticiens de tarot. Alors, quand quelqu’un nous heurte avec des paroles absolues, du genre : « Vous avez un mauvais karma en amour, vous ne rencontrerez personne » (paroles authentiques entendues dans une consultation !), fuyons-le comme la peste.

La pratique divinatoire, quand on y croit, est supposée délivrer des informations pour aider à progresser, pas l’inverse. Mettre en garde, pourquoi pas, mais fermer définitivement les portes, non. Et pour mesurer à quel point une pratique, que ça soit un tirage de cartes, ou encore une méditation, une création, ou autre, a pu nous aider ou non pour aller plus loin sur notre chemin, écoutons nos ressentis. Le corps s’exprime toujours. Est-il contracté, détendu ? Une petite introspection suffit le plus souvent pour savoir si un tirage de cartes a bien parlé.

S’il est bien un message que le tarot peut nous apporter, c’est que nous tenons entre nos mains les cartes de notre destinée.

