Inside Mac : une étudiante en art infiltre un cartel pour venger son père

Vengeance. Eléa n’a plus que ce mot dans le cœur. Depuis deux ans, elle traque l'assassin de son père et va jusqu’à intégrer la police pour infiltrer le gang qu’elle sait responsable.

À la tête de celui-ci, MAC, le chef de cartel dont personne ne connaît le visage, mais qu’elle est déterminée à faire tomber à n’importe quel prix.

Un problème de taille se pose néanmoins lorsqu’elle est acceptée dans le gang : Jay, le dangereux bras droit du parrain.

Dernier obstacle à sa vengeance, Eléa tente alors de le séduire, quitte à se brûler les ailes et à flirter avec les extrêmes.

Mais le charismatique mafieux fait tout pour lui résister. Méfiant envers elle, il ne compte pas la laisser s'approcher ni de MAC ni de ses propres secrets, même s'il crève d’envie de succomber. Céder à Eléa risquerait de compromettre le plan que lui aussi échafaude depuis des années.

La présence de la belle au sein du gang met déjà suffisamment à mal son contrôle légendaire, alors qu’une guerre de cartels est sur le point d’éclater. En voici un extrait à parcourir...

Par Cécile Mazin

