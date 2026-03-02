Pillion, l'adaptation d'un roman d’Adam Mars-Jones

Le réalisateur Harry Lighton a travaillé sur le scénario de Pillion avec l'auteur du roman original, Adam Mars-Jones. « Adam a compris que cinéma et littérature sont deux arts différents et m’a laissé carte blanche », explique le premier.

« Cela a été un cheminement tortueux, en ne perdant jamais de vue la relation et la dynamique de pouvoir entre Colin et Ray. Après plusieurs ébauches de scénario qui situaient l’action à des époques et dans des lieux différents, j'ai finalement recentré l'histoire autour de la communauté des motards gays de la banlieue de Londres. »

« La plupart des modifications résultent d'une volonté de trouver un équivalent cinématographique à certains aspects du roman, qui me semblaient intéressants sur le plan psychologique. L’humour du livre repose en grande partie sur la voix intérieure de Colin, mais je ne voulais pas avoir recours à une voix off. J’ai donc longuement réfléchi à la manière de transposer ces passages à l’écran », ajoute le réalisateur.

En salles ce mercredi 4 mars, Pillion affiche une différence majeure par rapport au roman original : ce dernier se déroulait dans les années 1970, quand le film a choisi un cadre contemporain.

