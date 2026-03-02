Mécénat d'entreprise : État cherche 5 millions € pour un fonds Marcel Proust

Le ministère de la Culture émet un nouvel appel au mécénat d'entreprise, rappelant que celles frappées par l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction fiscale égale à 90 % des versements qu'elles pourraient effectuer, dans la limite de 50 % de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré.

La rue de Valois recherche en effet 4,96 millions € afin de participer à l'acquisition d'un fonds Marcel Proust « d'une ampleur exceptionnelle ». « Le caractère insigne de cet ensemble, outre sa provenance, tient à la représentativité et à la volumétrie de ce dernier fonds proustien encore détenu en mains privées », précisait déjà le ministère de la Culture en décembre 2025. 7 lots intéressent particulièrement l'État, qui souhaite en faire l'acquisition pour la Bibliothèque nationale de France.

Le lot n° 2, qui compte des documents scolaires et universitaires du jeune Marcel, « éclaire plus précisément la formation de l'écrivain et contient des annotations rédigées par ses professeurs sur ses travaux ».

Le suivant est constitué par des écrits de jeunesse de Marcel Proust datant des années 1890, notamment la pièce de théâtre Le Génie malheureux, écrite en 1884, quand le lot n° 6 propose plusieurs dessins notables, dont « un important et inédit plan d'une exposition de James Whistler (1834-1903) » que Marcel Proust réalisa pour sa mère.

Dans le lot n° 8, des brouillons d'articles, certains jamais publiés, et d'essais, tandis que le suivant renferme les documents de travail du premier ouvrage publié de l'auteur, Les Plaisirs et les Jours (1896, Calmann-Lévy), « ainsi que de nombreux essais, textes narratifs, poétiques et aphoristiques, pour la plupart encore inédits ».

Le lot n° 10 est constitué de « fragments originaux » de Jean Santeuil, premier roman inachevé de Marcel Proust, publié de manière posthume en 1952. Enfin, le dernier lot repéré par l'État est le plus volumineux, et comprend des manuscrits, des listes de travail et des « paperoles » concernant les différents tomes du roman À la recherche du temps perdu.

Des millions à réunir

L'appel au mécénat lancé par le ministère de la Culture remplace le précédent, émis fin novembre 2025, et qui visait une somme bien moindre, de 790.000 €. Rappelons que ce fonds Marcel Proust, considéré comme « présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national », complèterait le fonds dédié constitué par la BnF.

Son acquisition « marquerait ainsi une nouvelle étape dans la riche histoire de la réception de l'œuvre proustienne, depuis la mort de l'écrivain en 1922 jusqu'à la patrimonialisation de ses manuscrits, et constituerait, dès lors, un enrichissement considérable pour les collections nationales ».

La mise à prix de l'ensemble documentaire atteint 7,7 millions €, comme le précisait la BnF. Un appel aux dons a été effectué auprès du grand public, pour réunir 550.000 €. À ce jour, 520.000 € ont été collectés.

Photographie : Portrait de Marcel Proust (auteur inconnu, CC BY SA 4.0), Marcel Proust, Sur la lecture, pour La Renaissance latine © Sotheby’s

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com